AFRICSEARCH recrute pour l’un de ses clients du secteur des nouvelles technologies un DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES H/F

Poste en CDI, basé au Bénin (Cotonou) et à pourvoir immédiatement.

Fondé en 1996, Africsearch est l’un des cabinets de recrutement leader en Afrique, spécialisé en détection de talents et en conseil en ressources humaines.

Avec son partenaire Alexander Hughes, fondé en 1957, cabinet international d’Executive Search, spécialisé dans le conseil de Direction pour la recherche de Dirigeants, Grands Experts et Administrateurs, le Groupe AFRICSEARCH-ALEXANDER HUGHES est ainsi présent dans plus de 40 pays,

Les activités du Groupe AFRICSEARCH-ALEXANDER HUGHES couvrent également le Conseil en Gestion des Ressources Humaines et en Organisation d’entreprise.

DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES H/F

Cotonou (Bénin)

Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la Direction Générale vous aurez pour missions principales :

– De mettre en œuvre la politique Ressources Humaines de manière à ce qu’elle accompagne et soutienne la stratégie et la performance de l’entreprise ;

– Et porter avec succès toutes les transformations qui sont aujourd’hui nécessaires à l’entité afin qu’elle atteigne ses objectifs tant stratégiques qu’opérationnels.

➢ Principales activités afférentes au poste

En votre qualité de Directeur des Ressources Humaines, vous aurez la charge de :

– Définir et piloter la stratégie et la politique RH de la Société ;

– Acquérir les compétences d’aujourd’hui et de demain ;

– Organiser les opérations liées à la gestion stratégique des emplois et des compétences ;

– Conduire la formation et le développement des compétences des managers et collaborateurs ;

– Assurer la gestion de la rémunération et des avantages sociaux du Personnel

– Gérer la communication interne et développer une culture d’entreprise participative ;

– Gérer la relation client RH et l’expérience salariée ;

– Gérer la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail ;

– Contrôler l’application des obligations légales et réglementaires en droit du travail :

– Assurer l’évaluation et l’appréciation des performations individuelles et collectives ;

– Impulser les changements de pratiques managériales, en tenant en compte des nouveaux défis ;

Business ;

– Développer l’agilité collective de l’entreprise.

➢ Profil recherché

Titulaire d’un Master (BAC+ 5) Université, école de commerce avec une spécialisation en Ressources

Humaines, en Management, en Droit, ou tout autre diplôme équivalent, vous justifiez d’une expérience similaire

et réussie de 07 années minimum.

▪ Compétences techniques requises

– Maitriser le droit du travail et le doit social ;

– Savoir exercer une influence positive sur les collaborateurs afin de les fédérer autour du projet

d’entreprise et les mobiliser à l’atteinte des objectifs assignés ;

– Grande faculté d’adaptation et intelligence des personnes et situations ;

– Savoir travailler en équipe et piloter les projets

▪ Qualités personnelles nécessaires

– Travailler en collectif et en transverse

– Piloter la transformation

– Assurer le développement des collaborateurs

– Être centré sur le client, le marché et les résultats

– Leadership

– Sens stratégique

– Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,

– Sens de la communication et de la négociation

– Capacité à travailler sous pression,

– Esprit d’équipe

Ce poste est ouvert à toutes les nationalités avec une attention particulière accordée aux ressortissants Béninois et aux candidatures féminines.

Les candidat (e)s intéressé(e)s et correspondant au profil sont priés d’envoyer leur CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation en précisant le poste auquel ils postulent avant le 3 mars 2023 à : info@africsearch.com copie ndasilva@africsearchgroup.com