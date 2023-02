AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE FONDS SOUVERAIN DE DJIBOUTI, UN CONTROLEUR INTERNE H/F dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (poste basé à Djibouti)

Créé en 2020, le Fonds Souverain de Djibouti (FSD) a pour vocation de contribuer à la diversification économique ainsi qu’au développement social et économique inclusif et durable de la République de Djibouti.

Sous la responsabilité du Directeur Général vous aurez pour mission principale d’identifier les risques en fonction des différentes activités du Fonds et de leurs évolutions réglementaires.

➢ Principales activités afférentes au poste

▪ Elaborer la cartographie des risques et mettre en place une veille de conformité

– Mettre en place une veille de conformité réglementaire, légale au regard de l’évolution des textes.

– Vérifier le respect des procédures en vigueur ainsi que la qualité des contrôles de premier niveau effectués au FSD.

▪ Elaborer et exécuter le plan annuel de contrôle interne

– Soumettre à la validation du Directeur Général le planning annuel de contrôle interne ;

– Exécuter le planning de Contrôle Interne ;

– Rédiger les Rapports de Contrôle Interne ;

– Réaliser des études analytiques relatives aux flux comptables etc.

– Mettre à la disposition du Directeur Général toute information ou documents justificatifs.

➢ Profil recherché

▪ Compétences techniques requises

– Justifier d’un minimum de 5 années d’expérience pertinente en tant que contrôleur interne, après un Diplôme Supérieur en Audit, Gestion ou Finances et Comptabilité.

– Maîtriser l’architecture et le fonctionnement d’un système de contrôle permanent ;

– Savoir établir les cartographies de risques ;

– Connaissances approfondies de la règlementation légale.

– Connaissances générales en systèmes d’information ;

– Capacité d’analyse des données, synthèse et rédaction de rapports.

– Compétences linguistiques en Français et en Anglais, écrit et parlé, solides.

▪ Qualités personnelles nécessaires

– Rigueur et intégrité,

– Autonomie,

– Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,

– Capacité à travailler sous pression,

– Travail d’équipe,

– Esprit d’initiative,

– Grande capacité d’adaptation sont autant de qualités qui vous permettront de réussir à ce poste.

Ce poste à pourvoir immédiatement est ouvert à toutes les nationalités avec une attention particulière accordée aux ressortissants de Djibouti et aux candidatures féminines

Les candidat (e)s intéressé(e)s et correspondant au profil sont priés d’envoyer leur CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation en précisant le poste auquel ils postulent avant le 3 mars 2023 à : info@africsearch.com copie ndasilva@africsearchgroup.com