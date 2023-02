AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE FONDS SOUVERAIN DE DJIBOUTI, UN COMPTABLE H/F, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (poste basé à Djibouti)

Créé en 2020, le Fonds Souverain de Djibouti (FSD) a pour vocation de contribuer à la diversification économique ainsi qu’au développement social et économique inclusif et durable de la République de Djibouti.

Au sein de la Direction financière et sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez la responsabilité de veiller aux dépenses quotidiennes du fonds, de ses recettes et aux coûts des investissements nécessaires et synthétiser les données chiffrées de l’entreprise afin d’en référer aux dirigeants.

➢ Principales activités afférentes au poste

– Tenir la comptabilité de l’institution

– Analyser les documents juridiques liés aux opérations et enregistrement en comptabilité.

– Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges

– Veiller à la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes.

– Etablissement des reporting et tableaux de bord.

– Analyser et examiner la documentation d’investissement afin de garantir une comptabilisation fidèle des investissements.

– Analyser et examiner les états financiers mensuels et trimestriels ainsi que les rapports aux investisseurs.

– Analyser et examiner les processus mensuels de clôture des comptes relativement aux activités d’exploitation mensuelles afin de garantir l’exactitude des écritures comptables.

– Coordonner la préparation des déclarations de revenus annuelles avec un cabinet comptable indépendant et préparer la documentation justificative.

– Organiser les travaux d’inventaire comptable et établir les fiches immobilisations.

– Participer activement à l’amélioration des procédures comptables.

➢ Profil recherché

Titulaire d’un diplôme supérieur en comptabilité ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative et réussie de 5 à 7 ans d’expérience en comptabilité et en production de rapports financiers (idéalement au sein d’un fonds d’investissement).

▪ Compétences techniques requises

– Analyse financière

– Comptabilité générale et analytique

– Conception de procédures

– Principes budgétaires et indicateurs de gestion

– Définir et mettre en œuvre une procédure et des indicateurs de contrôle et de suivi

– Compétences organisationnelles

– Compétences linguistiques en Français et en Anglais, écrit et parlé, solides.

▪ Qualités personnelles nécessaires

– Rigueur et intégrité,

– Autonomie,

– Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,

– Capacité à travailler sous pression,

– Travail d’équipe,

– Esprit d’initiative,

– Grande capacité d’adaptation sont autant de qualités qui vous permettront de réussir à ce poste.

Ce poste à pourvoir immédiatement est ouvert à toutes les nationalités avec une attention particulière accordée aux ressortissants de Djibouti et aux candidatures féminines

Les candidats intéressés et correspondant au profil sont priés d’envoyer leur CV détaillé avec une lettre de motivation en précisant le poste auquel ils postulent avant le 3 mars 2023 à : info@africsearch.com copie ndasilva@africsearchgroup.com