AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE FONDS SOUVERAIN DE DJIBOUTI, DES ANALYSTES H/F, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (poste basé à Djibouti)

Créé en 2020, le Fonds Souverain de Djibouti (FSD) a pour vocation de contribuer à la diversification économique ainsi qu’au développement social et économique inclusif et durable de la République de Djibouti.

Au sein de la Direction Investissement et sous la responsabilité du Chief Investment Officier (CIO), vous serez responsable de la modélisation financière et des produits livrables tels que les présentations PowerPoint, le mémorandum d’information et les modèles financiers.

Pour ce faire, il vous faudra analyser la documentation financière sur les entités concernées et en extraire des «métriques», c’est-à-dire les éléments de mesure financière ainsi que les états financiers des entreprises sur

lesquels vous serez amené à travailler.

➢ Principales activités afférentes au poste

– Rassembler et résumer les données pour rédiger des rapports sur la situation financière et les risques des projets et entreprises cibles.

– Réaliser des études commerciales sur les performances passées, futures et comparatives et développer des modèles de prévision notamment sur Excel.

– Consolider et analyser les données financières (budgets, prévisions du compte de résultat, etc.) en tenant compte des objectifs et de la situation financière de l’entreprise.

– Développer des modèles financiers – DCF, LBO entre autres -, et effectuer des analyses comparatives.

– Réconcilier les transactions en comparant et en corrigeant les données.

– Assurer l’actualisation des données économiques et financières.

➢ Profil recherché

▪ Compétences techniques requises

– Expérience de travail avérée en tant qu’analyste financier, de préférence à l’international dans une institution d’investissement (le « buy side ») de 18 à 24 mois de préférence ,après un diplôme d’une école de commerce ou management avec spécialité en finances. Détenteur d’un CFA un plus.

– Excellentes compétences en communication à l’écrit et à l’oral.

– Solides bases théoriques en finance d’entreprise et des marchés financiers – connaissance des techniques de valorisation et de modélisation – DCF, Public Peer Comparables, Leverage Buyout entre autres.

– Maitrise d’Excel, VBA, Powerpoint.

– Solides bases théoriques en comptabilité.

– Compétences linguistiques en Français et en Anglais, écrit et parlé, solides

▪ Qualités personnelles nécessaires

– Intégrité,

– Rigueur et attention aux détails

– Organisation,

– Autonomie,

– Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,

– Capacité à travailler sous pression,

– Travail d’équipe,

– Grande capacité d’adaptation, sont autant de qualités qui vous permettront de réussir à ce poste.

Ce poste à pourvoir immédiatement est ouvert à toutes les nationalités avec une attention particulière accordée aux ressortissants de Djibouti et aux candidatures féminines

Les candidat(e)s intéressé(e)s et correspondant au profil sont priés d’envoyer leur CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation en précisant le poste auquel ils postulent avant le 3 mars 2023 à : info@africsearch.com copie ndasilva@africsearchgroup.com