AVIS DE RECRUTEMENT

UMOA-Titres

AVIS DE RECRUTEMENT N° 01/UT/2023

UMOA-Titres (UT) RECRUTE SON DIRECTEUR

UMOA-Titres (UT) est un établissement public international doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il appartient aux huit (8) Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Placé sous la tutelle de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), UMOA-Titres a vocation à apporter son concours aux États membres pour mobiliser sur les marchés de capitaux, les ressources nécessaires au financement de leurs politiques de développement économique, à des coûts maîtrisés.

Mission et responsabilités :

Sous l’autorité du Conseil d’Orientation, le Directeur organise et dirige les activités de UMOA-Titres. Il définit la stratégie et en assure la mise en œuvre conformément aux orientations du Conseil d’Orientation. Il exerce, à ce titre, les principales responsabilités suivantes :

• assurer la gestion courante de UMOA-Titres ;

• coordonner et animer les services et activités de UMOA-Titres ;

• représenter UMOA-Titres dans ses rapports avec les tiers ;

• préparer et mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Orientation, notamment la définition de la stratégie de mobilisation de ressources au profit des Etats sur le marché des capitaux et de la politique de communication de l’Agence ;

• gérer les relations avec les intervenants régionaux et internationaux des marchés financiers ;

• gérer et optimiser les ressources humaines, matérielles et financières et plus généralement l’ensemble des moyens d’actions de l’établissement, en veillant à son bon fonctionnement ;

• piloter les projets ainsi que les dispositifs de veille et d’observation dans tous les domaines touchant à l’activité de UMOA-Titres ;

• contribuer à la formation et au renforcement des capacités des acteurs du marché financier régional, notamment les Trésors nationaux et les banques ;

• organise et coordonne la gestion stratégique, administrative et opérationnelle des ressources humaines.

Profil :

• Etre ressortissant (e) d’un pays membre de l’UMOA, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ;

• être âgé (e) au maximum de cinquante-cinq (55) ans au 31 mars 2023 ;

• être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC + 5 en finance, économie, audit ou droit des affaires d’une école supérieure de commerce, d’une école d’ingénieurs, d’une université ou d’une institution équivalente ;

• avoir au minimum une expérience professionnelle pertinente de quinze (15) ans (hors stages) dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion d’actifs, dont sept (7) ans dans des fonctions managériales exercées sur un effectif d’au moins vingt (20) personnes ;

• avoir une parfaite connaissance des marchés financiers notamment en Afrique/Europe/USA et de la réglementation afférente ;

• parler couramment l’anglais et le français et avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique.

Lieu d’exercice de la fonction :

Dakar, Sénégal.

Nature de l’engagement :

Mandat de trois (3) ans.

Le descriptif détaillé du poste peut être consulté sur les sites internet de UMOA-Titres (rubrique “Offres d’emploi”) et de la BCEAO (rubrique “Carrière”).

Dossier de candidature :

Les candidats (es) intéressés (es) par le présent avis sont priés (es) d’envoyer par email en format PDF, un dossier composé de:

• une lettre de motivation assortie des prétentions salariales ;

• un CV détaillé précisant les domaines de compétences et les résultats probants (notamment les réalisations), les coordonnées de trois (3) personnes de référence, les références téléphoniques et électroniques des lieux de travail ;

• un certificat de nationalité ;

• les copies certifiées conformes des diplômes ;

• les attestations ou certificats de travail.

Au plus tard le vendredi 10 mars 2023 à 17h00 GMT.

A l’adresse ci-après : candidatures-ut@bceao.int

Aucune contrepartie financière n’est demandée pour le dépôt des candidatures.

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es).