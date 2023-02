Profil du poste

Savoir (connaissances techniques ou générales, expertises métier) Expert de ce type d’organisme : orientations stratégiques, enjeux, risques

Expert des enjeux, des caractéristiques, tendances et évolutions du marché, du secteur d’activité lié à son domaine d’activité

Niveau confirmé techniques, juridiques et réglementaires liées à son domaine d’activité

Niveau confirmé en bureautiques et TIC

Niveau confirmé en techniques marketing

Connaissance des partenaires et réseaux institutionnels Savoir-faire (être capable de) Technique : Très bonne connaissance de ce type d’entreprise, de sa stratégie, de son organisation

Maîtrise des techniques de marketing direct

Savoir élaborer un plan d’action marketing

Excellente utilisation du pack office (Word, Excel, PowerPoint)

Connaissance et goût affirmé pour les outils et dispositifs digitaux et sociaux

Compétences managériales d’encadrement d’équipes

Maîtrise professionnelle de l’anglais

Connaître les différents médias, leurs spécificités et complémentarités

Savoir gérer la communication hors médias : sponsoring, promotion des ventes, relations presse, publications, foires et salons

Capacité à créer des partenariats et des évènements on-line (ou off line) permettant de lancer les nouveaux produits et services

Maîtrise des techniques de marketing stratégique (analyse stratégique, segmentation de marché, positionnement, ciblage…)

Bonne connaissance de ses concurrents et de ses partenaires éventuels (ce qui implique d’avoir un excellent réseau)

Bonne connaissance des différents processus qualité Organisationnel : planifier, organiser et prioriser les activités et insuffler une culture de la proactivité et de la réactivité aux équipes ;

donner une vue d’ensemble aux équipes et du sens à leurs actions ; dynamiser le travail collaboratif entre les opérationnels et les supports ; organiser systématiquement des expériences pilotes et des réunions de retours d’expérience ;

décider, déléguer et arbitrer ;

savoir piloter ses équipes avec rigueur sur tous les projets dans le respect du cahier des charges et des échéances ;

cultiver le mode projet dans tous les dossiers et piloter les pilotes responsables.

Capacité éprouvée à piloter des projets à engagement de résultats (Centres de service) et à coacher méthodologiquement les équipes. Relationnel : créer une alliance forte et visible, en interne et en externe avec la Direction Générale (même discours, soutien mutuel, loyauté);

s’impliquer humainement dans le développement de la transversalité au sein de l’organisme dans ses actes ;

partager régulièrement avec la direction générale et rendre compte des résultats pour un échange qui permette d’optimiser les actions et les retours d’expérience et enrichir les analyses pour la prise de décisions ;

être capable d’analyser, de donner une valeur ajoutée significative, de valider de manière pertinente, de piloter le plan d’action de son Pôle et de l’argumenter auprès du CA ;

fédérer les collaborateurs sur les orientations stratégiques et prioritaires ;

fédérer les partenaires et les professionnels autour d’une vision commune en lien avec la stratégie de l’Agence. Savoir-être (qualités) Sens politique et stratégique

Sens des responsabilités et orientation vers le résultat

Confidentialité et impartialité

Posture managériale (exemplarité, prise de recul, autorité)

Aisance relationnelle, diplomatie, autorité, capacité à prendre la parole en public

Rigueur et Méthodologie

Esprit de décision, sens de l’engagement, sens de la délégation et de l’arbitrage

Sens de l’organisation (planifier, organiser et prioriser les activités)

Autonomie

Esprit d’analyse et de synthèse

Proactivité et réactivité

Curiosité et goût pour l’investigation

Enthousiasme et dynamisme

Talent de persuasion

Capacité d’adaptation

Maîtrise de soi et résilience

Écoute et disponibilité

Excellente présentation

Innovation

Gout prononcé pour les nouvelles technologies en général, les réseaux sociaux et les usages novateurs de l’Internet en particulier

Flexibilité, adaptabilité Profil requis (diplômes, expérience, langues, niveau de formation) Formation supérieure de type IEP ou école de commerce complétée par un MBA ou un master spécialisé en tourisme

Diplôme universitaire niveau bac + 5 spécialisé en marketing : master marketing et études, master marketing stratégique et opérationnel, master marketing management innovation et Tic… si possible, la complétées par un MBA

Expérience de 10 ans minimum dans la profession et notamment en exploitation et gestion de sites touristiques

Expérience de 3 ans dans la fonction ou équivalent