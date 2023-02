IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste Directeur (H/F) Stratégie Digitale (Réseaux Systèmes d’information) Ingénierie Recherche & Développement

IDENTITE DU SALARIE

Nom-prénom À RECRUTER

Statut Cadre

PRESENTATION DU SERVICE

Missions principales du service Le DSDIRD est aux côtés du Directeur Général pour animer, piloter et coordonner les activités opérationnelles du Pôle en intégrant les notions de performance, de démarche qualité et de professionnalisation des équipes., le tout dans le cadre d’un écosystème digitale complet au service, de l’Agence (fonctionnement interne), de ses missions et de l’ensemble des professionnels du tourisme et activités transversales de la destination Bénin

Le DSDIRD a pour mission de concevoir, développer et déployer la stratégie multicanale de l’entreprise. Il conçoit avec ses équipes internes/externes de nouveaux produits et services digitaux et vise ainsi à maximiser les points de contacts entre l’internaute et la marque, tout en définissant la stratégie de ciblage.

Le DSDIRD a la charge de la promotion et du développement touristique à l’aide du numérique. Il anime et accompagne les partenaires dans la digitalisation de leurs offres. Il élabore des actions de promotion digitale en co-branding avec des acteurs de l’offre et de la distribution. Il participe activement à la conception et au développement d’une offre commerciales payante de services numériques à destination des acteurs du tourisme du Bénin.

Le DSDIRD a la charge du développement du concept de Vitrine Digitale de l’ensemble des produits de la destination, auprès des touristes du monde entier, de la qualité technologique de cette vitrine et de ses potentialités, et de sa capacité technologique à couvrir l’exhaustivité des produits de la destination (répondant à des normes de qualité suffisante)

Le DSDIRD a la charge de développer une vision commerciale de ces produits en contribuant significativement à l’augmentation des recettes des opérateurs professionnels présents sur notre plateforme digitale et des recettes de la plateforme au profit de Tourisme Bénin.

De même il aura la charge de développer le concept de distribution digitaliser des produits d’exception de la destination auprès des clientèles touristiques du monde entier

Le Directeur de la stratégie digitale doit être force de proposition et d’innovation afin de conserver une avance technologique réelle.

Composition du service A compléter

Positionnement du salarié dans l’organigramme du service Directeur de département technique

Lien hiérarchique : Directeur Général

Liens fonctionnels : Autres directions

LES MISSIONS DU POSTE

Missions principales, raison d’être ou finalité du poste Mettre en place un processus de transition en vue d’une organisation optimale de l’entreprise tant sur les moyens humains que financiers grâce au digital.

Il (elle) est moteur dans la politique d’innovation technologique et garantit la création, la disponibilité, ainsi que les évolutions, des différents environnements digitaux

Missions et activités du poste Activité 1 : Conception d’une stratégie marketing digital Définir et analyser la cohérence de la stratégie digitale de Bénin Tourisme

À partir des analyses, définir des axes de « création de valeur ».

Concevoir des concepts liés aux offres digitales ou aux services interactifs.

Concevoir des offres(services) récurrentes selon des approches saisonnalisées.

Décliner les concepts en produits et services innovants en prenant également en compte les contraintes techniques, financière et juridiques.

Définir le positionnement et la stratégie de marque du ou des sites avec le social media manager et la stratégie d’optimisation du trafic (qui sera déclinée par le trafic manager) au Bénin et à l’international.

Définir les priorités en matière de développement de l’activité et de la marque et valider les campagnes de communication liées à l’activité digitale.

Définir et mettre en œuvre la stratégie communautaire sur les principaux réseaux sociaux.

Planifier et coordonner avec les différents services, les différentes phases de mise en œuvre des concepts et campagnes.

Accompagner les équipes webmarketing en charge de la conduite des projets.

Définir et gérer le budget digital.

Concevoir avec les chefs de projets les actions correctives.

Faire le reporting (quantitatif et qualitatif).

Assurer et Analyser le ROI (retour sur investissement). Activité 2 : Mise en place d’une veille stratégique permanente sur les nouveautés numériques en lien avec l’Ingénierie et développement des produits et services Analyser le positionnement des produits et services sur le Web et sur les marchés digitaux.

Comprendre et évaluer les tendances actuelles et les dynamiques, les nouveaux besoins des utilisateurs, et notamment les liens avec les réseaux sociaux, de manière à développer l’innovation.

Qualifier l’impact des nouvelles tendances sur les produits et services existants ou en cours de développement. Activité 3 : Conception et lancement des nouveaux concepts en lien avec le service Ingénierie, recherche et développement Concevoir les nouveaux concepts et les offres à destination des clients et partenaires qui seront déclinés par les chefs de produit, afin de leur permettre de renforcer leurs champs d’action

Préparer et conforter les partenariats digitaux dans un process de confidentialité Activité 4 : Communication digitale Préparer les événements de lancement de nouveaux concepts.

S’assurer du respect de la conformité de la ligne de communication digitale Activité 5 : Nouvelles Technologies (Informations technologies) Élaboration de la stratégie et de la cohérence des systèmes d’informations

Mise en œuvre de la politique SI et de la gouvernance du S.I.

Définition et suivi des budgets de la DSI

Définition de la politique d’externalisation

Organisation et management de la DSI

Pilotage de l’organisation Activité 6 : Stratégie d’ingénierie, de recherche et développement Contribuer à définir les grands enjeux du tourisme

Contribuer à proposer les grands axes de développement

Étudier la faisabilité des projets nouveaux

Mettre en place les outils d’observation statistiques nécessaires à l’élaboration d’une stratégie prospective, ainsi que les moyens d’analyser et renseigner une situation actuelle.

Mettre en place les outils de recueil permettant une politique de Bench markéting la plus complète sur nos problématiques touristiques

Faire de l’Agence un lieu de réflexion, d’étude et d’analyse sur les problématiques touristiques en lien avec les opérateurs privés, ainsi que les différents collectivités et institutions

Mettre en œuvre une base de données, la plus exhaustive possible, des chiffres clefs de la destination ainsi que ceux des destinations concurrentes pertinentes

Construire et alimenter des méga bases de données permettant de détenir des actifs stratégiques sur la connaissance des clientèles et des potentialités des offres du Bénin, ainsi que d’alimenter l’observatoire statistique

Mener une politique de constitution de données permettant de construire des solutions différentes, en fonction de chaque problème, étude et analyse

Analyser toutes les informations sur les tendances des marchés de la demande et de l’offre.

Conduire une politique d’étude permettant de disposer d’une vision précise d’une problématique portant sur les éléments de la chaine touristique, en partenariat avec les autres directions de Bénin Tourisme

Conduire la politique d’enquête de l’entreprise en partenariat avec les autres directions de Bénin Tourisme

Proposer une véritable politique d’innovation portant sur les produits ou services en répondant à une logique de priorisation

Accompagner les acteurs privés ou publics dans leur besoin d’ingénierie, d’études ou d’analyse

Assurer la mise à disposition de l’information selon les règles instaurées par l’entreprise Article 7 : Management et animation d’équipes Manager ses équipes

Expliquer et défendre les projets en interne

Planifier et coordonner les différents projets,

Accompagner les transformations imposées par de nouveaux projets

Sensibiliser les équipes à l’écoute et à la détection des besoins clients, partenaires

Assurer le reporting auprès des directions concernées (Direction générale, Direction financière, …).

Intérêts, contraintes difficultés du poste Réalisation des objectifs du Pôle (atteinte des résultats, respect des budgets).

Nombre d’opérateurs au sein de la plateforme

Nombre de professionnels dans la base de données

Évolution de la base de données de professionnels

Évolution de la base de données de particuliers

Evolution du nombre de données statistiques disponibles

Évolution du nombre d’applications

Évolution du nombre de visites

Évolution du Temps passé par visiteur sur la plateforme

Évolution de la fréquentation de nos outils de réseaux sociaux

Cout d’acquisition des campagnes

Taux de conversion des campagnes

Nombre de pages vus par visite

% de visiteurs connus

Niveau de prise en main par les collaborateurs de l’Agence

Nombre d’études réalisées

Nombres d’analyses opérées

Nombre d’innovations mise en œuvre

Nombre de dossiers accompagnés

Capacité de l’écosystème digitale à répondre à toutes les problématiques métier de Bénin Tourisme (organisation, gestion des processus et des projets, relation avec les partenaires,)

Capacité de l’écosystème digital à répondre à toutes les problématiques marketing de l’Agence (Niveau sur la performance commerciale et financière des professionnels présents au sein de la plateforme de Bénin Tourisme)

Capacité à mener les chantiers d’innovations technologiques et donc à faire de l’Agence un leader en matière de promotions touristiques et économiques de la destination grâce aux outils digitaux

Niveau de satisfaction des collaborateurs

Niveau de satisfaction des utilisateurs du ou des sites internet (professionnels et particuliers) et différents outils de l’éco système digital

Respect absolu des procédures et relais auprès de son équipe.

Pertinence des décisions et actions managériales.

Pertinence de l’analyse des résultats du Pôle.

Formulation de propositions pertinentes au regard du Pôle et de l’Agence

Champ d’autonomie et de responsabilité Activités Degré d’autonomie Décide seul Décide après info Décide après aval Propose & Réalise Stratégie digitale X Choix des outils X Mangement de l’écosystème X

Coopérations et coordinations à développer Ministère en charge du tourisme, Ministère en charge du Numérique, l’ANSSI, l’ASSI, ADN

COMPETENCES REQUISES