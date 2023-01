Le cabinet POTENTIEL INNOV RH recherche pour le compte d’un de ses clients actif dans le secteur FMCG, un Marketing Manager (H/F)

Missions et responsabilités :

Le Marketing Manager (H/F) rapporte au Directeur commercial pays et au Directeur marketing du Cluster Afrique. Il a pour mission de décliner la stratégie marketing et d’assurer le suivi opérationnel des projets. Il contribuera aussi à l’optimisation, au développement des ventes et à la rentabilité de la société.

Ses activités principales consisteront à :

Définir et piloter le marketing mix, la stratégie digitale, le Trade Marketing et les expériences de marques en étroite collaboration avec les équipes dédiées ;

Piloter l’exécution de la stratégie marketing de la société ainsi que celles de ses marchés annexes ;

Gérer le plan de communication commerciale ;

Diriger et développer le portefeuille de marques IB sur le marché en collaboration avec le Cluster gérer le développement de chaque marque conformément à la stratégie et aux objectifs du Groupe

Piloter, avec les équipes, l’analyse des résultats des actions entreprises sur les différents éléments du marketing mix ;

Proposer les budgets Publi-Promo, en suivre l’exécution et assurer le contrôle des dépenses ;

Suivre les indicateurs de performance afin de proposer des recommandations.

Profil recherché :

Vous possédez une formation supérieure de niveau Bac+5, de type Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur ou Université.

Vous avez au minimum 7 à 10 années d’expériences en Marketing.

Vous avez de fortes capacités à manager ainsi que des qualités relationnelles vous permettant de travailler en équipe.

Vous êtes orienté(e) résultats et très adaptable.

Vous travaillez de façon transversale et cross fonctionnelle.

Vous êtes à l’aise dans la planification et la gestion du budget de manière efficience et efficace.

Vous possédez de réelles capacités d’analyse et de synthèse.

Vous avez une forte sensibilité à l’innovation, à la créativité et au digital et vous êtes force de proposition.

Vous parlez Anglais et Français couramment.

Constitution et dépôt de dossiers :

Les dossiers de candidature (CV) doivent être transmis à l’adresse suivante : recrutement@potentielinnov.com au plus tard le 06 février 2023.

Seuls (es) les candidats (es) retenus (es) pour les prochaines étapes seront contactés (es).

www.potentielinnovrh.com