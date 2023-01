APPEL À CANDIDATURE

Avis de recrutement pour le poste de Directeur général du MASA

1.Présentation du MASA

Le MASA a été officiellement créé lors de la deuxième Conférence des ministres de la Culture et de la Francophonie qui s’est tenue à Liège (Belgique) en 1990. Les Ministres francophones réunis à cette occasion ont décidé de la création de ce marché pour renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants (musique, théâtre, danse, humour, conte et cirque) et permettre l’accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. La première édition a été organisée à Abidjan en 1993 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le ministère ivoirien de la Culture. Le MASA est devenu le 5 mars 1998 un “Programme international de développement des arts vivants” et est une structure indépendante. En janvier 1999, le Gouvernement Ivoirien et le MASA signent un accord qui fixe son siège à Abidjan.

Pour mener à bien ses projets, le MASA recrute un(e) Directeur (trice) Général(e), qui sera basé(e) au siège de l’institution.

Le MASA comprend deux activités phares :

a. Le MASA marché ou MASA IN

Le MASA marché (MASA IN) accueille les prestations de groupes artistiques sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures par une équipe composée d’experts nationaux et internationaux constituant le Comité artistique international (CAI). Il est une vitrine internationale pour les productions artistiques des pays d’Afrique et de la diaspora, sans distinction d’appartenance linguistique, dans le domaine des arts de la scène.

b. MASA festival ou MASA OFF

Le MASA festival (MASA OFF) accueille les prestations des artistes de renom mais aussi des artistes en herbe et quelques groupes sélectionnés ne figurant pas sur la liste de la sélection officielle du MASA marché. Le MASA festival est organisé avec le District d’Abidjan et peut être perçu comme le côté festif du MASA. Plus de 200 spectacles, toutes disciplines confondues, animent les quartiers de la ville d’accueil, ils ont de la visibilité et donnent un caractère populaire à cet évènement. Les groupes artistiques du MASA festival prennent en charge leurs frais de voyage et de séjour.

2. Description du poste

Sous l’autorité du Conseil d’administration le/la Directeur (trice) du Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan a pour principales missions :

Soumettre au Conseil d’Administration le projet artistique et les prévisions budgétaires de la manifestation ;

Veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration en application des textes et engagements en vigueur ;

Assurer les fonctions d’administration générale du MASA, en tant qu’ordonnateur des crédits et administrateur du patrimoine du MASA ;

Assurer la gestion et l’animation des Ressources Humaines ;

Présenter à tout organe désigné par le Conseil d’Administration un projet artistique et un programme d’activités valorisants ;

Animer et coordonner le travail de conception des programmes ;

Organiser et veiller à leur bonne exécution ;

Rechercher des partenaires gouvernementaux, institutionnels et privés, avec l’appui du Conseil d’Administration conformément aux programmes d’activités approuvés par ledit Conseil ;

Négocier et signer les conventions, les protocoles et les contrats relatifs à l’organisation du MASA ;

Créer les conditions pour la formation et/ou le renforcement de capacités des créateurs culturels ;

Représenter le MASA dans tous les actes de la vie civile qui le requièrent.

3. Profil recherché et expériences

Le ou la candidat(e) doit :

être ressortissant d’un État ou d’un pays africain ;

être âgé (e) de 62 ans maximum à la date de prise de fonction ;

être titulaire d’un diplôme d’études supérieures, de niveau Master ou Doctorat en Coopération internationale, développement, gestion de projets, science politique, ou tout autre domaine pertinent pour la mission ;

avoir une bonne connaissance du secteur des arts vivants en Afrique ;

posséder une expérience avérée d’au moins dix (10) ans dans des fonctions liées au développement culturel et à la promotion des industries culturelles et créatives ;

justifier d’au moins cinq ans d’expérience réussie dans des fonctions de direction en lien avec le continent africain ;

avoir une grande expérience en gestion et entrepreneuriat culturel et maîtriser les évolutions en cours dans ce milieu ;

avoir d’excellentes aptitudes en matière de gestion administrative, juridique, sociale, budgétaire et financière ;

avoir une expérience confirmée dans les mécanismes de mobilisation de ressources (mécénat, sponsoring, subventions, etc.) ;

avoir d’excellentes capacités rédactionnelles et de reporting (rédaction de rapports techniques, stratégiques ou d’activités liés à l’exécution d’un projet, rédaction de note ou d’articles d’information) ;

avoir une grande capacité d’adaptation, le sens de l’organisation et de l’anticipation ;

avoir de très bonnes capacités d’analyse des contextes ;

avoir une aptitude confirmée à diriger et à motiver des équipes pluridisciplinaires, dans un contexte multiculturel ;

avoir une bonne connaissance et une bonne pratique des outils numériques ;

être capable de gérer avec efficacité plusieurs projets et activités simultanément, dans le respect des délais ;

avoir la capacité à travailler avec la tutelle pour l’atteinte des objectifs assignés ;

maîtriser les réseaux de création, de diffusion et marchés prescripteurs en Afrique et à l’international ;

la connaissance de l’anglais est vivement souhaitée.

4. Qualités personnelles

intégrité ;

rigueur ;

force de conviction et de proposition.

5. Procédure de soumission des candidatures

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser à partir de mercredi 11 janvier 2023 :

un Curriculum Vitae (CV) une lettre de motivation les prétentions salariales en précisant en objet « recrutement Directeur/Directrice du MASA ».



À l’adresse suivante : recrutement.mcf@culture.gouv.ci

en mettant en copie : recrutement.masa@culture.gouv.ci

Seules les candidatures retenues seront contactées.

La date de clôture des candidatures est fixée au 31 janvier 2023 à 00h00 GMT.