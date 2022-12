PN Holding Group est un acteur mondial des métiers de la construction et du développement immobilier, employant environ 2 000 collaborateurs dans le monde. Le groupe espagnol est actif dans la construction, l’urbanisme et le développement immobilier avec plus de 20 ans d’expérience en Europe et 6 ans en Afrique, avec des filiales au Burkina-Faso, au Bénin et la Côte d’Ivoire.

Dans le cadre du renforcement de notre équipe implantée au Togo, nous sommes à la recherche du profil suivant :

Un (01) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Fonctions :

Mettre en place des procédures de gestion administrative et des indicateurs nécessaires au suivi des données relatives à la paie, aux congés et au remboursement des frais de personnel ;

Analyser les besoins organisationnels et préconiser des orientations stratégiques ;

Garantir la fiabilité des comptes de l’entreprise et l’établissement des documents financiers et comptables, en conformité avec la législation ;

Superviser la consolidation des données financières et l’application des normes comptables régissant les pays membres de l’OHADA ;

Élaborer le budget et le plan de l’entreprise, en conformité avec les choix stratégiques de la direction générale ;

Élaborer des plans de financement de l’entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements externes ;

Assurer le suivi de la situation de la trésorerie et analyser les éventuels écarts constatés par rapport aux prévisions ;

Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs ;

Superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de la société.

Profil requis :

Diplôme d’études supérieures de niveau BAC+5 en Sciences économiques, en Gestion ou encore, en Finance d’entreprise ;

Disposer d’au moins huit (08) années d’expérience pertinente à un poste similaire dont trois (03) ans, dans un cabinet d’audit de premier plan ;

Avoir une bonne connaissance des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que du droit fiscal et des sociétés ;

Avoir une bonne maîtrise des logiciels de comptabilité et de gestion ;

Avoir une bonne connaissance du secteur du BTP ;

Avoir le sens de la rigueur et de la vigilance ;

Être intègre et avoir une bonne capacité de négociation

POUR POSTULER

Pour postuler envoyez-nous votre curriculum vitae et une lettre de motivation adressée à l’attention de Monsieur le Directeur Pays, le tout à l’adresse rh.tg@pn-hg.com . Précisez en objet le poste pour lequel vous postulez.

Date limite le vendredi, 20 janvier 2023.

*CV et LM en format PDF (2pages maximum chacun) www.pn-hg.com