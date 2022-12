Shelter Afrique est la seule institution financière panafricaine qui soutient exclusivement le développement du secteur du logement et de l’immobilier en Afrique. En répondant aux besoins de la population urbaine du continent, qui connaît une croissance rapide, notre travail a un impact direct et positif sur les ODD en améliorant la vie de nombreuses personnes. Partenariat de 44 gouvernements africains, de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Société africaine de réassurance (Africa Re), Shelter Afrique établit des partenariats stratégiques et offre une multitude de produits et de services connexes pour soutenir la fourniture efficace de logements abordables et le développement immobilier connexe. Ces produits et services comprennent le financement de projets, les prêts institutionnels, les prises de participation et les coentreprises, le financement du commerce et le logement social.

Shelter Afrique cherche à nommer un(e) Administrateur(trice) non exécutif(ve) indépendant(e) pour fournir des conseils et un leadership au Conseil d’administration dans divers domaines tels que la stratégie, la mobilisation des ressources et les relations gouvernementales.

Compétences :

Cinq ans d’expérience en tant que membre d’un Conseil d’Administration ou cadre supérieur, de préférence dans les secteurs suivants : investissement, logement, banque, financement du développement.

Expérience de la mobilisation des ressources auprès d’institutions de financement du développement.

Réseautage au niveau mondial et continental dans les secteurs public et privé.

Pour de plus amples informations sur le poste vacant et sur la manière de postuler, veuillez consulter le site http://www.shelterafrique.org, et envoyer un CV détaillé à INED_shaf@africsearch.com.

Les candidatures seront clôturées le 31 janvier 2023.