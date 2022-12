AVIS DE RECRUTEMENT N° 03/CESAG/2022

LE CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION (CESAG) RECRUTE SON DIRECTEUR GENERAL

Le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) est un établissement public international d’enseignement supérieur appartenant aux huit (8) Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Placé sous la tutelle de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le CESAG est spécialisé dans la formation professionnelle, la formation continue, la recherche et le conseil en management.

Responsabilités :

Sous la supervision du Conseil d’Administration, le Directeur Général organise et dirige les activités du CESAG. Il exerce, à ce titre, les principales missions suivantes :

assurer la gestion courante du Centre, conformément aux textes régissant son activité ;

encadrer et organiser le travail d’une équipe pédagogique de haut niveau et œuvrer pour la reconnaissance de l’ensemble des diplômes par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ;

assurer l’amélioration continue de la qualité des programmes ;

proposer au Conseil d’Administration un plan de rationalisation des filières de formation de manière à les recentrer autour des domaines pour lesquels le Centre dispose d’avantages comparatifs avérés et qui lui donnent une identité propre ;

organiser et coordonner la gestion stratégique et administrative des ressources humaines, ainsi que la gestion financière et comptable de l’Institution ;

soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les budgets et comptes annuels de l’Institution ainsi que le programme et le rapport annuels d’activités ;

développer une culture d’entreprise propre au CESAG afin d’assurer le bon fonctionnement ainsi que l’image et la réputation du Centre ;

développer les capacités d’autofinancement des activités du Centre, à travers une stratégie d’accroissement des recettes et de mobilisation des ressources financières auprès de divers partenaires ;

soumettre au Conseil d’Administration tous projets de nature à promouvoir la réalisation des objectifs de l’Institution, à renforcer l’efficacité de son action et à développer sa vocation internationale ;

mettre en place et conduire un plan stratégique permettant de préparer l’avenir face aux mutations de l’environnement et aux évolutions technologiques, notamment la digitalisation des outils de formation ;

développer et renforcer les relations de coopération financière et académique avec les institutions, organisations professionnelles et entreprises régionales et internationales susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Institution ;

mettre en place une stratégie afin de faciliter, d’une part, l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et, d’une part, le développement de l’esprit d’entreprise au sein des étudiants ;

renforcer la coopération avec les alumni de l’Institution ;

améliorer la visibilité, la notoriété et le positionnement du Centre sur l’échiquier des grandes Business School africaines dans un contexte caractérisé par la création de nouveaux centres de formation.

Profil :

être ressortissant (e) d’un pays membre de l’UEMOA et âgé (e) au minimum de 45 ans à la date de l’appel à candidatures ;

être titulaire au minimum d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ;

avoir au minimum une expérience professionnelle de quinze (15) ans, dont huit (8) ans dans une fonction de direction au sein d’une structure de formation ou d’enseignement supérieur et de recherche ;

avoir une connaissance globale des problématiques de formation de la sous-région ;

avoir une bonne maîtrise de la gestion administrative, financière et comptable d’une entreprise, éventuellement d’une structure d’enseignement supérieur et de recherche ;

justifier d’une expérience diversifiée et pertinente pour le poste et savoir travailler en environnement multiculturel ;

faire preuve de disponibilité, de dynamisme, de discrétion et de loyauté ;

avoir un excellent niveau en français et un bon niveau en anglais.

L’activité sera exercée sous forme d’un mandat de cinq (5) ans.

Dossier de candidature :

Les candidats (es) intéressés (es) par le présent avis sont priés (es) d’envoyer par email en format PDF, un dossier composé de :

une lettre de motivation assortie des prétentions salariales ;

un CV détaillé précisant les domaines de compétences et les résultats probants (notamment les réalisations), les coordonnées de trois (3) personnes de référence, les références téléphoniques et électroniques des lieux de travail, ainsi que le nom de l’employeur le plus important de sa carrière et le nombre d’années d’expérience passées à son service ;

un certificat de nationalité ;

les copies certifiées conformes des diplômes ;

les attestations ou certificats de travail.

Au plus tard le vendredi 20 janvier 2023 à 17h00 GMT.

A l’adresse ci-après : candidaturescesag@bceao.int

Lieu d’exercice de la fonction : Dakar, Sénégal.

Aucune contrepartie financière n’est demandée pour le dépôt des candidatures.

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es).