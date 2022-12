Africsearch recrute pour Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) dans le cadre du renforcement de son équipe:

UN INGÉNIEUR INFORMATICIEN (H/F)

Responsabilités et tâches

Sous la supervision du Directeur de l’Administration Générale et du Système d’Information, l’Ingénieur Informaticien

est chargé de gérer le système d’information du Fonds, d’assurer la maîtrise et l’utilisation optimale des Technologies

de l’Information et de la Communication (TIC) disponibles, et de proposer le cas échéant les évolutions souhaitées en

la matière. Il a pour missions principales de :

– Evaluer et préconiser les investissements en Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) répondant

aux normes du moment et contribuer au choix des dispositifs techniques les plus appropriés aux besoins du FSA

(firewall, programme de back-up, cryptographie, authentification) ;

– Etablir un plan de prévention des risques informatiques et un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ou plan de

maintien en conditions opérationnelles du Système d’Information (SI) ;

– Définir ou faire évoluer les mesures et les normes de sécurité (charte), en cohérence avec les activités du Fonds et

son exposition aux risques informatiques ;

– Superviser les relations avec les prestataires et partenaires extérieurs en rapport avec le système d’information ;

Qualifications et profil du poste :

– Être titulaire d’un diplôme supérieur de niveau Bac + 5 minimum de type ingénieur en informatique, génie

logiciel, programmation avancée, ou dans les domaines similaires. Des connaissances dans le domaine du contrôle

de gestion, de la comptabilité bancaire, des normes IFRS et des progiciels bancaires constitueraient un atout ;

– Être ressortissant de l’un des seize (16) Etats membres du Fonds de Solidarité Africain ;

– Justifi er d’un minimum de sept (7) ans d’expérience avérée dans les domaines informatiques au sein des sociétés

de services informatiques, dans une Banque, établissement ou un organisme financier national et/ou international.

– Des expériences complémentaires dans le domaine de la finance et des logiciels de gestion des risques bancaires

et financiers seraient un atout.

– Être parfaitement bilingue (Français et Anglais)

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV, lettre de motivation adressée au Directeur Général du FSA, extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu, copie des diplômes obtenus à partir du BAC, copie du certificat de nationalité ou du passeport, les contacts de trois (3) personnes de référence pouvant justifier des capacités professionnelles du/de la candidat (e) et une (01) photo d’identité récente à l’adresse infotg@africsearch.com en indiquant

le titre du poste à pourvoir. Africsearch Togo situé au 63, Bd du 13 janvier Nyékonakpoè. Tél. : (228) 22 20 21 04. Date limite de dépôt des candidatures le 31 décembre 2022 à 18 H 00 H TU.

N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. Retrouvez les descriptifs des postes sur www.africsearch.com