Africsearch recrute pour Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) dans le cadre du renforcement de son équipe:

UN COMPTABLE CONFIRMÉ (H/F)

Responsabilités et tâches

Sous la supervision du Directeur des Finances et de la Comptabilité, le Comptable confirmé a pour missions principales de :

– Appliquer les règles comptables, juridiques et fiscales au sein du FSA ;

– Utiliser les outils nécessaires à l’établissement des comptes du FSA ;

– Garantir la fiabilité des comptes du FSA ;

– Appliquer les normes comptables IFRS et piloter les activités comptables ;

– Assurer la production périodique des états financiers, des rapports de gestion pour le reporting aux instances de décision

– S’assurer de la sécurisation (sauvegarde et classement) des données et des pièces comptables.

Qualifications et aptitudes requises pour le poste :

– Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 minimum en Comptabilité, Gestion, Banque, Finance ou équivalent.

– Être ressortissant de l’un des seize (16) Etats membres du Fonds de Solidarité Africain ;

– Avoir au minimum sept (7) ans d’expérience comme Comptable confirmé dans une Banque, une institution financière ou au Trésor Public ;

– Disposer de compétences exceptionnelles en matière de rédaction et de négociation, et être capable de rédiger des

documents comptables complexes en français et en anglais, sans supervision ;

– Être capable de hiérarchiser les tâches et de respecter des délais serrés ;

– Avoir la capacité d’identifi er rapidement et d’exposer clairement des questions comptables complexes, et de fournir des conseils comptables succincts, pratiques et précis ;

– Être parfaitement bilingue (Français et Anglais)

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV, lettre de motivation adressée au Directeur Général du FSA, extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu, copie des diplômes obtenus à partir du BAC, copie du certificat de nationalité ou du passeport, les contacts de trois (3) personnes de référence pouvant justifi er des capacités professionnelles du/de la candidat (e) et une (01) photo d’identité récente à l’adresse infotg@africsearch.com en indiquant

le titre du poste à pourvoir. Africsearch Togo situé au 63, Bd du 13 janvier Nyékonakpoè. Tél. : (228) 22 20 21 04. Date limite de dépôt des candidatures le 31 décembre 2022 à 18 H 00 H TU.

N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. Retrouvez les descriptifs des postes sur www.africsearch.com