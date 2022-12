Africsearch recrute pour Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) dans le cadre du renforcement de son équipe:

UN AUDITEUR INTERNE (H/F)

Responsabilités et tâches

Sous la supervision du Responsable de l’Audit Interne, la mission de l’Auditeur Interne consiste à fournir à travers une

évaluation objective et indépendante des processus du FSA, une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations.

Missions principales :

– Réaliser des audits indépendants et systématiques du dispositif de contrôle mis en place ainsi que sa mise en oeuvre

pour évaluer son efficacité au vu des objectifs économiques, des contraintes et des risques ;

– Evaluer l’efficacité des politiques, initiatives et procédures du Fonds ;

– Procéder à des audits spécifiques à la demande du Directeur Général, du Comité d’Audit ou du Conseil

d’Administration ;

– Faire des recommandations d’amélioration sur le fonctionnement du Fonds ;

– Assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations validées ;

– Évaluer la fiabilité et l’intégrité du processus de production de l’information financière ;

– Evaluer le système de cotation des risques et proposer, le cas échéant, des axes et mesure d’amélioration.

Qualifications et aptitudes requises pour le poste :

– Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5 minimum (Masters, DESCF, DESS, MBA en Audit et Contrôle de Gestion, Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion, Master CCA, ou équivalent) ;

– Être ressortissant de l’un des seize (16) Etats membres du FSA ;

– Jouir d’une expérience d’au moins sept (7) ans acquise en cabinet d’audit et/ou entreprise, au Trésor Public, dans

une Haute Administration de contrôle ou d’Inspection des Finances Publiques ;

– Avoir une très bonne connaissance pratique du domaine de l’Audit et du Contrôle Interne ;

– Avoir une expérience dans le secteur bancaire serait un atout ;

– Avoir une parfaite maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés ;

– Être parfaitement bilingue (Français et Anglais).

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV, lettre de motivation adressée au Directeur Général du FSA, extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu, copie des diplômes obtenus à partir du BAC, copie du certificat de nationalité ou du passeport, les contacts de trois (3) personnes de référence pouvant justifi er des capacités professionnelles du/de la candidat (e) et une (01) photo d’identité récente à l’adresse infotg@africsearch.com en indiquant

le titre du poste à pourvoir. Africsearch Togo situé au 63, Bd du 13 janvier Nyékonakpoè. Tél. : (228) 22 20 21 04. Date limite de dépôt des candidatures le 31 décembre 2022 à 18 H 00 H TU.

N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. Retrouvez les descriptifs des postes sur www.africsearch.com