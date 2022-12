No de l’appel à candidature 195548, Responsable du contrôle des risques et de la conformité, D1 (CHIEF OF SERVICE, RISK AND COMPLIANCE, D1)

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies – Bureau de la gestion des investissements

Cadre organisationnel

Le (la) Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies est responsable de l’investissement des avoirs de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Il (elle) délègue cette responsabilité à son (sa) représentant(e) pour les investissements de la Caisse, qui dirige le Bureau de la gestion des investissements, lequel gère un portefeuille mondial d’une valeur de plus de 70 milliards de dollars des États-Unis composé de plusieurs catégories d’actifs, dont 85 % sont activement administrés en interne. Le portefeuille se compose des classes d’actifs suivantes : actions mondiales, placements à revenu fixe, devises, capital-investissement, immobilier, fonds d’infrastructures, fonds d’exploitation forestière et fonds de produits de base. Les membres du personnel du Bureau, qui sont tous en poste à New York, sont originaires de plus de 30 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web du Bureau de la gestion des investissements à l’adresse suivante : https://oim.unjspf.org/ (en anglais uniquement).

Le poste est à pourvoir à la tête de la Section du contrôle des risques et de la conformité, qui relève du Bureau de la gestion des investissements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le (la) titulaire du poste fait rapport au (à la) Représentant(e) du Secrétaire général pour les investissements de la Caisse.

Responsabilités

Dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, le (la) titulaire s’acquitte des fonctions ci-après :

• Assister le (la) Représentant(e) du Secrétaire général, au Bureau de la gestion des investissements, dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la Caisse en matière de contrôle des risques liés aux investissements (actions cotées, placements à revenu fixe et marchés privés), de risque opérationnel, de conformité et de performance des placements. Aider le (la) Représentant(e) du Secrétaire général à établir le programme de travail de fond de la Section du contrôle des risques et de la conformité en définissant les priorités et en allouant les ressources de sorte que les produits soient achevés et livrés en temps voulu ;

• Conseiller et appuyer la direction, notamment pour ce qui est des examens spéciaux des objectifs du Bureau de la gestion des investissements ainsi que des politiques et procédures connexes. Recenser les examens de la gestion qui pourraient être menés concernant des questions très délicates et complexes dans des domaines tels que la gestion des risques, la conformité et la performance des placements. Déterminer les problèmes sur lesquels doivent porter ces examens ;

• Assurer le suivi des nouveaux risques et intégrer les principes de gestion des risques correspondant au cadre stratégique et au budget risque de la Caisse. Proposer le budget risque pour toutes les catégories d’actifs au Comité du contrôle des risques et surveiller le risque actif au niveau de la Caisse et des différents portefeuilles ;

• Assurer la surveillance et le suivi du risque opérationnel, y compris le risque lié aux relations avec les prestataires de services, en vérifiant les données fournies par le comptable et les données de performance au titre du devoir de précaution ;

• Coordonner les questions d’audit et les tests des mécanismes de contrôle. Coordonner et superviser l’établissement de rapports sur la gestion globale des risques à l’intention du Comité d’audit et coordonner un groupe de travail conjoint sur la gestion globale des risques avec l’Administration des pensions ;

• Détecter, évaluer et surveiller les risques liés aux normes de comportement éthique, notamment en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts, les opérations financières effectuées à titre personnel ou le traitement des informations confidentielles et privilégiées ;

• Superviser la gestion des activités entreprises par la Section du contrôle des risques et de la conformité afin de veiller à ce que les activités prévues soient menées à bien dans les délais fixés pour tous les aspects des opérations de la Caisse, et recommander des stratégies et mesures possibles ;

• S’assurer, avant leur achèvement, que tous les produits de la Section placée sous sa responsabilité sont conformes aux normes applicables, afin de garantir le respect des mandats correspondants ;

• Coordonner les travaux menés par les différentes unités du Bureau de la gestion des investissements et par les autres organismes et organes des Nations Unies ;

• Exécuter ou superviser les tâches de programmation nécessaires au bon fonctionnement du Bureau de la gestion des investissements en lien avec la Section du contrôle des risques et de la conformité, dont l’établissement des budgets, la rédaction de rapports sur l’exécution du budget et des programmes, l’évaluation et la notation des fonctionnaires, la conduite d’entretiens et l’évaluation des candidat(e)s aux postes à pourvoir et la préparation des éléments utiles aux fins de la budgétisation axée sur les résultats ;

• Coordonner et superviser l’établissement de rapports à présenter au Comité des placements, au Comité mixte et aux organes intergouvernementaux tels que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, la Cinquième Commission, l’Assemblée générale et d’autres organes directeurs, selon qu’il convient. Rendre compte, de manière indépendante, des performances de la Caisse à tous les organes consultatifs et directeurs ;

• Encadrer, guider et former le personnel placé sous sa supervision et assurer son perfectionnement ;

• Présider le Comité de gestion des risques et le Comité de la conformité ;

• Représenter le Bureau de la gestion des investissements aux réunions internationales, nationales et régionales, selon les besoins ;

• Chapeauter les travaux menés par les membres de l’équipe en matière de collecte et d’analyse de données, et contribuer par son expertise à dégager les tendances et constantes relatives à l’utilisation des données aux fins de la planification, de la prise de décision et de la présentation et de la communication de l’information. Veiller à ce que tout un chacun puisse connaître, consulter, intégrer et partager les données qui lui sont utiles ;

Formation

Diplôme universitaire du niveau du master en finances, gestion d’entreprise ou dans une discipline apparentée. À défaut, diplôme universitaire du premier cycle dans l’un de ces domaines assorti de deux années supplémentaires d’expérience pertinente.

Expérience professionnelle

Au moins quinze ans d’expérience, à des niveaux de responsabilité de plus en plus élevés, dans la gestion des investissements et des risques opérationnels, l’évaluation des rendements d’investissement et les questions de conformité dans un régime de retraite ou une institution financière.

Une expérience de la gestion des marchés et des risques opérationnels est exigée.

Une expérience du contrôle de la conformité dans une organisation de gestion des investissements est demandée.

Les candidats sont invités à respecter scrupuleusement toutes les instructions disponibles sur la plateforme de recrutement en ligne Inspira. Veuillez visiter le site suivant https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=195548&Lang=fr-FR pour poser votre candidature.