Le cabinet COSEF recherche pour le compte d’une Nouvelle Unité Industrielle basée à Niamey au Niger, Un(e) Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e).

1. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES

Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général, le/la Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e) aura pour missions principales, de déterminer la stratégie industrielle, les objectifs de production et les budgets alloués. En d’autres termes, la mission du Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e) est d’assurer les activités suivantes à savoir :

i. Superviser la production et être apte à faire face à des problématiques d’ordre techniques, logistiques ou humaines ;

ii. Optimiser le fonctionnement des différents services ;

iii. Etre garant du respect des objectifs de qualité, de délais et de budget ;

iv. Exécuter toutes autres tâches ou missions confi ées par sa hiérarchie.

2. PROFIL

• Avoir un diplôme d’Ingénieur en électricité – électro mécanicien et/ou automatisme, instrumentation et/ou chimiste avec un sens de l’organisation et de la planification stratégique ;

• Justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en tant que manager au sein d’une société du secteur industriel.

COMPOSITION ET LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation d’une page maximum adressée à « Monsieur l’Administrateur du Cabinet COSEF », un curriculum vitae détaillé et signé, des copies certifiées des diplômes y compris la preuve de votre niveau de maîtrise de l’anglais, des références professionnelles qui peuvent être vérifiées et contactées si nécessaire, ou toute pièce pouvant justifier l’aptitude et l’expérience du candidat, doivent être déposés ou envoyés au Cabinet COSEF sis au Quartier Plateau – 468 rue des Dallols – Niamey (Niger) – Tél. : 20 73 64 80

E-mail : recrutement@cosef.ne au plus tard le vendredi 23 Décembre 2022 à 12 Heures 30 minutes