Avis n° : 008/GVT/COPIREP/DGTCP/11/2022

Date de publication : 14/11/2022

Date de clôture : 28/11/2022

I. Contexte et objectif

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, en sigle «DGTCP», est un service public créé par le Décret n° 22/12B du 31 mars 2022 et dotée d’une autonomie administrative et financière.

La DGTCP est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Dans le cadre de sa mise en service, le Gouvernement a décidé de recruter le personnel clé de la DGTCP suivant une procédure compétitive et transparente.

Le présent avis a pour but de recruter le Directeur de l’Informatique de la DGTCP.

II. Mandat

Le Directeur de l’Informatique assiste le Directeur Général dans le domaine de l’Informatique. Il coordonne les activités de sa Direction, veille à la sécurité des réseaux et

des systèmes informatiques de la DGTCP, ainsi qu’à l’application efficace et efficiente des processus et procédures légales et règlementaires.

III. Profil

1) Etre de nationalité congolaise ;

2) Jouir de la plénitude des droits civiques ;

3) Etre de bonne vie et mœurs ;

4) Etre en bonne santé et avoir des aptitudes physiques et mentales requises pour les fonctions à exercer ;

5) Être âgé (e) de 60 ans au plus, au 31/12/2022 ;

6) Etre apolitique ;

7) Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+5 minimum) en Informatique, en Génie électrique, en Mathématique-Informatique ou tout autre diplôme équivalent délivré par une institution d’enseignement supérieur reconnue ;

8) Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 12 ans dans le secteur public ou privé, dont au moins 6 ans dans des postes de direction ou de haute responsabilité.

Spécifiquement pour les agents de carrière des services publics de l’Etat, ne pas avoir une ancienneté de plus de 30 ans dans la Fonction Publique ;

9) Justifier d’une expérience approfondie d’au moins dix (10) ans en gestion de systèmes informatiques et avoir une vision prospective des systèmes d’information ;

10) Justifier d’une expérience avérée d’au moins cinq (5) ans en sécurité informatique, particulièrement en cybersécurité;

11) Avoir des connaissances en gestion des projets, en modélisation des systèmes d’information et en informatique décisionnelle. La connaissance du Plan d’Orientation Global d’informatisation des Finances Publiques est un atout ;

12) Avoir la capacité de gestion et de coordination des équipes ;

13) Avoir une parfaite connaissance de la langue française.

La connaissance de la langue anglaise est un atout.

IV. Dossier et procédure de soumission

Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir :

1) Un Curriculum vitae à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger sur la data room (https://www.copirep.cd/home-page/ recrutements/)

2) Une lettre de motivation de 2 pages maximum adressée à Monsieur le Ministre des Finances ;

3) Des copies des diplômes et tout autre document jugé important (attestation d’aptitude physique, extrait du casier judiciaire, copie pièce d’identité etc…).

Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé au COPIREP, au plus tard le 28 novembre 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante : recrutement.dinfo.dgtcp@copirep.cd avec l’objet suivant : «Dossier de candidature au poste de Directeur de l’Informatique de la DGTCP – Noms candidat… »

Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la candidature.

Toute candidature transmise par une autre voie que la voie électronique ou à une adresse que celle spécifiée pour le poste, sera non recevable.

La procédure de soumission et la documentation utile se trouvent dans la Data room constituée à cet effet, à consulter en suivant le lien ci-après :

https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/.

Les candidatures des intéressés seront évaluées sur base notamment des études faites, des expériences en informatique, ainsi que des connaissances spécifiques dudit poste tels que décrits dans le référentiel des emplois et des compétences de la DGTCP.

Seuls les dix (10) meilleurs candidats présélectionnés au terme des évaluations documentaires, seront contactés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2022

LE MINISTRE DES FINANCES

Nicolas KAZADI KADIMA NZUJI