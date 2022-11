LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les Pays membres régionaux (PMR)). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : Le Complexe de la gestion des personnes et des talents (PTVP) conservera la responsabilité générale d’attirer, de faire progresser, de motiver et de retenir un effectif solide de professionnels, de personnel de soutien et de personnel contractuel pour assurer les activités de la Banque à l’avenir. Le complexe PTVP est chargé d’assurer la mise en place de systèmes et de contrôles efficaces dans l’administration des RH, depuis le recrutement jusqu’à la retraite. Le complexe PTVP est également responsable de l’administration efficace des Plans des avantages sociaux de la Banque (assurance médicale et retraite du personnel) et de la viabilité financière de ces régimes. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : L’Unité de l’administration du Plan des avantages sociaux du personnel, Plan de retraite et Plan médical (PTSB) est chargée de l’ensemble des plans relatifs au personnel ci-après : Le Plan de retraite du personnel (PRP ou Plan), qui est un régime contributif à prestations créé par le Conseil des gouverneurs le 31 mai 1989, et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1990. L’objectif du Plan est de contribuer à la sécurité financière et au bien-être de ses membres et de garantir des prestations aux ayants droit. Initialement, le Plan était un régime à prestations définies (PD), au titre duquel la Banque assumait entièrement les risques, mais depuis le 1er juillet 2019, le Plan a évolué vers un régime hybride (prestations définies/contributions définies) pour les nouveaux membres qui y ont adhéré après cette date, le risque étant désormais partagé entre la Banque et les membres. Le Plan est financé par les cotisations régulières et techniques des membres et la Banque et les revenus générés par le placement de ses actifs. Les droits des membres sont déterminés sur la base de leur salaire moyen final et de leurs années de cotisation ou d’adhésion au Plan. Toutes les prestations sont libellées en unités de compte. Les prestations prévues au titre du Plan comprennent la pension de retraite normale, la pension de retraite anticipée, la prestation au conjoint survivant et aux enfants éligibles ou aux bénéficiaires désignés, la pension d’invalidité et le versement de départ et le capital constitué au titre de la composante de prestations définies. L’administration du Plan incombe à trois entités principales, à savoir le Comité directeur, le Comité des placements et l’Administrateur du Plan. Le Plan médical du personnel, qui est auto-assuré par la Banque africaine de développement et son personnel. Il est basé sur le principe du partage des coûts des dépenses médicales entre la Banque et les membres du Plan (personnel actif et retraité) par des contributions régulières et des mécanismes de co-paiement. Le Plan médical du personnel offre une couverture complète pour les prestations médicales, dentaires et hospitalières ainsi que pour les prescriptions de médicaments pour le personnel et les retraités éligibles ainsi que leurs personnes à charge. L’administration du Plan médical du personnel est confiée au Conseil du Plan médical. LE POSTE : Le rôle général du Chef(fe) d’Unité, de l’administration du Plan des avantages sociaux du personnel, Plan de retraite et Plan médical du personnel consiste à : administrer les Plans des avantages sociaux de la Banque, en veillant à leur viabilité financière à long terme ; coordonner toutes les activités des Plans et agir en tant que représentant officiel des Plans à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque ; renforcer la capacité à concevoir et à mettre en place des politiques et des systèmes permettant d’autoriser le paiement des prestations et d’assurer le suivi des transferts de prestations aux bénéficiaires respectifs ; superviser la tenue des dossiers des membres et fournir des services de secrétariat au Comité directeur et au Comité de placement du Plan de retraite du personnel, ainsi qu’au Conseil du Plan médical ; mettre en place et soutenir le cadre réglementaire et les réformes liées aux Plans des avantages sociaux. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision administrative du Vice-président, PTVP, le Chef(fe) d’unité exerce les principales fonctions suivantes : Sur le plan administratif Piloter et coordonner les activités des Plans des avantages sociaux et faire office de représentant officiel de ces Plans ; Piloter l’analyse, la formulation, la mise en œuvre et la révision des politiques et des objectifs ; Coordonner et faciliter le fonctionnement efficace des organes directeurs des Plans des avantages sociaux en leur fournissant des services de secrétariat, en organisant des réunions régulières et en assurant le suivi de la mise en œuvre des décisions des comités ; Recevoir tous les avis, demandes et autres documents relatifs aux Plans soumis par la Banque ou par les bénéficiaires des Plans et les transmettre, accompagnés des renseignements et recommandations appropriés au comité compétent, ou prendre les décisions finales en cas de délégation de pouvoirs ; Se charger de la gestion des relations et de la coordination des activités des prestataires de services externes, notamment l’actuaire du Plan, l’actuaire-conseil, les auditeurs externes, le gestionnaire d’actif, le spécialiste de la gestion actif-passif et autres spécialistes, y compris en ce qui concerne leur sélection et leur engagement, ainsi que la gestion de leurs performances ; Promouvoir un environnement qui favorise et récompense l’innovation, la créativité et la responsabilisation en matière de résultats, et motiver le personnel afin d’obtenir des résultats optimaux ; Recruter, former et superviser des équipes de professionnels et des services généraux au sein de l’unité afin de s’assurer que l’unité fonctionne efficacement et atteint ses objectifs de performance et de qualité, tout en se conformant aux meilleures pratiques ; Résoudre les problèmes complexes et les questions litigieuses qui pourraient survenir dans le cadre de demandes individuelles concernant les pensions, en coordination avec le Département juridique ou les comités de direction ; Examiner et mettre à jour régulièrement les termes de référence des comités. Sur le plan opérationnel Coordonner et superviser la tenue de dossiers fiables concernant la retraite, la participation ou la cessation de la participation aux Plans, et tout droit aux prestations en vertu de ceux-ci, conformément aux exigences relatives à la bonne administration des Plans ; S’assurer que certaines informations concernant le Plan sont mises à la disposition de ceux qui sont habilités à les recevoir, et veiller à ce que les informations soient exactes et complètes, et fournies dans les délais spécifiés dans le règlement des Plans ; Veiller à l’adhésion des membres du personnel aux Plans ; Communiquer aux bénéficiaires des Plans des informations sur leurs droits et leurs responsabilités à l’égard des Plans ; Fournir aux bénéficiaires des Plans les informations et les documents qui doivent être divulgués en vertu du règlement des Plans ; Déterminer les droits des bénéficiaires du Plan en vertu des régimes de retraite ; Effectuer les paiements aux bénéficiaires du Plan lorsqu’ils sont échus ; Effectuer les paiements au(x) conjoint(s) survivant(s) des bénéficiaires du Plan de retraite conformément au règlement du Plan et aux documents juridiques déposés auprès de l’Administrateur ; Répondre aux demandes de renseignements ou aux plaintes des bénéficiaires du Plan ; Superviser et autoriser les paiements de prestations de retraite et assurer le suivi des transferts de prestations aux bénéficiaires respectifs ; Superviser la préparation des rapports annuels, des états financiers et des rapports actuariels des Plans et de l’état des Plans des avantages sociaux et les diffuser à la Banque et aux participants ; Diriger la compilation des données nécessaires aux évaluations actuarielles régulières ; Gérer les liquidités des Plans et surveiller les mouvements financiers pour optimiser l’allocation des ressources ; Coordonner le transfert des cotisations des membres et de la Banque aux comptes du Plan de retraite et du Plan médical du personnel ; Faire preuve de leadership éclairé dans l’investissement du capital excédentaire des fonds du Plan de retraite et du Plan médical du personnel ; Tenir le procès-verbal des discussions et des décisions des comités de direction ; Gérer l’administration quotidienne des Plans des avantages sociaux du personnel ; Assurer la gestion de la prestation de services et de la performance du personnel de PTSB. Sur le plan stratégique Se tenir informé des tendances qui se dessinent dans le secteur ; fournir des analyses techniques et financières fiables et communiquer à tous les comités les informations ou les interprétations nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions appropriées et éclairées dans l’exercice de leur mandat ; Favoriser et maintenir des partenariats et des liens professionnels avec d’autres organisations internationales et négocier et organiser des accords pour le maintien et le transfert des droits à pension auprès d’organisations internationales sœurs ; Jouer un rôle de premier plan sur les questions de gestion des fonds du Plan de retraite et du Plan médical du personnel ; S’acquitter de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées de temps à autre dans le cadre des Plans ou par leurs comités de direction. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) Être titulaire d’au moins un Master II en droit, en comptabilité, en administration des affaires, en économie, en finance, en gestion, en gestion des actifs, en actuariat ou dans une discipline connexe ; Justifier d’un minimum de neuf (9) années d’expérience pertinente dans les services liés à l’administration, aux investissements et aux pensions, dont cinq (5) années à un poste de direction ou de supervision ; Posséder une expérience supplémentaire en matière d’audit, de comptabilité et de rapports financiers, de gestion des risques, de gestion des actifs et d’actuariat ; Avoir des connaissances spécialisées en gestion des investissements, en sciences actuarielles et/ou en administration de Plans des avantages sociaux ; Être capable de traiter des questions sensibles dans un environnement multiculturel et d’établir des relations de travail efficaces avec diverses parties prenantes ; Posséder des aptitudes en matière de résolution de problèmes, avec une compréhension claire des facteurs de réussite et des obstacles au succès dans un environnement culturel complexe où des règles uniformes doivent être appliquées ; Avoir la capacité d’impulser le changement ; Être capable de piloter et de motiver des équipes ; Être axé sur les résultats ; Être capable de nouer des relations avec des parties prenantes diverses et complexes ; Être capable de faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et d’intégrité ; Avoir une bonne compréhension des moyens d’identifier et d’évaluer le risque de réputation ; Être capable de communiquer de manière claire et concise (à l’écrit et à l’oral) en anglais et/ou en français, et avoir une bonne connaissance pratique de l’autre langue ; Maîtriser les applications courantes de la suite Microsoft Office, telles que Word, Excel, Access, PowerPoint ; avoir de préférence une expérience de l’utilisation d’un logiciel de gestion de projet.