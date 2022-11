AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Contexte

Le Gouvernement du Bénin a engagé, depuis 2016, des réformes ambitieuses et d’importants travaux de modernisation dans le but d’améliorer le niveau de conformité et de service de l’Aéroport international de Cotonou par rapport aux normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

Ces réformes ont conduit, entre autres, à la création le 12 septembre 2018 de la Société des Aéroports du Bénin (SAB SA) dans une vision de gestion optimisée des installations aéroportuaires comprenant l’aéroport international de Cotonou, l’aéroport de Tourou et les aérodromes de Savè, Parakou, Kandi et Natitingou.

La Société des Aéroports du Bénin est une société anonyme unipersonnelle avec Conseil d’administration dirigée par un président du Conseil d’administration et un directeur général. Elle est régie par les Actes Uniformes de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique et ses statuts.

Elle a pour objet principal la construction, l’aménagement, l’exploitation et le développement des installations aéroportuaires et la gestion des activités aéronautiques nationales.

La mise en œuvre desdites réformes a également conduit au recrutement d’un opérateur international pour la gestion de la sûreté à l’aéroport international de Cotonou.

Dans le cadre du développement des infrastructures, il a été engagé la réalisation d’un vaste programme de rénovation et de modernisation de l’Aéroport international de Cotonou dont l’objectif global est l’amélioration de la capacité d’accueil et de la qualité des services offerts sur l’ensemble des segments d’exploitation, en vue de soutenir le développement du secteur du tourisme au Bénin.

Dans le but d’assurer un management stratégique et opérationnel performant, le Gouvernement du Bénin a signé un contrat d’assistance à la gestion de l’aéroport international de Cotonou qui arrive à échéance le 02 janvier 2023.

A ce stade de développement de la Société des Aéroports du Bénin (SAB SA), le Gouvernement envisage de renforcer les ressources humaines et la gouvernance afin de disposer, au sein de la société, de compétences avérées ainsi que d’un environnement moderne pour la gestion et le développement des infrastructures aéroportuaires et des activités aéronautiques nationales. Dans ce cadre, la Société des Aéroports du Bénin envisage le recrutement d’un Directeur général, d’un Directeur des opérations aéroportuaires, d’un Directeur technique et d’un Directeur administratif et financier.

Conditions de Candidature

Le présent avis de recrutement est disponible sur le site web de l’Aéroport international de Cotonou : https://aeroport-de-cotonou.bj , sur le site du Gouvernement du Bénin https://www.gouv.bj et sur le site du Ministère des Infrastructures et des Transports https://transports.bj.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à l’adresse électronique suivante : recrutement@sab.bj.

Pièces à fournir :

une lettre de motivation adressée au Président du Conseil d’administration de la SAB ;

un curriculum vitae détaillé précisant trois (03) personnes de référence ;

les copies des diplômes ou attestations ;

les preuves des expériences professionnelles ;

une indication du délai de disponibilité.

Dépôt du dossier de candidature :

Les personnes intéressées et ayant les compétences exigées sont invitées à soumettre leurs candidatures en ligne à l’adresse suivante recrutement@sab.bj.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 08 décembre 2022 à 18 heures 00 (Heure GMT + 1). Les candidatures reçues après cette date ou à une adresse autre que celle mentionnée ci-dessus seront déclarées irrecevables. La SAB SA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis. Aucun dossier ne sera retourné. Seuls les candidats retenus seront saisis de la suite réservée à leur dossier.

Sélection des candidats :

La sélection se fera en deux (2) étapes :

une présélection sur dossiers de candidature ;

la sélection après un entretien avec les candidats présélectionnés.

Conditions d’emploi :

le lieu de travail est le siège de la Société des Aéroports du Bénin (SAB SA) sis à Cotonou ;

la durée du contrat est de trois (03) ans renouvelables sur la base de la performance de l’employé ;

une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur.

La description des postes se présente comme suit :

Poste: Directeur (trice) général (e)

Rattachement hiérarchique

Le Directeur (trice) général (e) est placé (e) sous l’autorité du Conseil d’administration de la Société des Aéroports du Bénin (SAB).

Mission

proposer au Conseil d’administration une politique générale de développement de la société (développement commercial, marketing, gestion financière…) ;

définir une stratégie générale pour la gestion de la société, anticipant les tendances du marché, une bonne gestion des ressources de la société, assignant des tâches aux employés ;

garantir l’application des règles de bonne gouvernance au sein de la société ;

assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des activités au sein des différentes plateformes aéroportuaires.

Activités principales

Le Directeur (trice) général (e):

étudie l’environnement concurrentiel de l’entreprise ;

élabore et défend le budget de la société devant le conseil d’administration ;

supervise et veille à la bonne exécution des budgets de la société ;

investit dans les technologies modernes pour améliorer la productivité ;

représente la société devant les tiers (partenaires et investisseurs) ;

développe et promeut une culture d’entreprise ;

veille à la bonne gestion des ressources de la société ;

assure la compétitivité de la société ;

met en œuvre les moyens permettant l’adéquation entre la demande de trafic et l’offre en capacité des plateformes aéroportuaires ;

assure l’exploitation des installations aéroportuaires en temps réel et en toutes circonstances, dans les meilleures conditions de qualité de service : l’accueil, l’information, le traitement des passagers, l’écoulement des flux, la mise à disposition des ressources nécessaires aux opérations aéroportuaires ;

veille au respect des normes internationales et des conformités réglementaires, régionales et locales (OACI, RAB) sur les plateformes de la SAB SA ;

définit des politiques et des stratégies en matière d’exploitation et de sûreté, de surveillance, de contrôle et de respect des normes pour tous les aéroports et aérodromes du Bénin ;

assure la performance des aéroports et aérodromes gérés par la SAB SA en définissant des critères et indicateurs de performance et en les évaluant chaque année.

Formations et expériences

justifier d’une formation de niveau BAC+5 en management, économie, finances, transport aérien, logistique, commerce ou dans un domaine connexe à l’aviation ou au transport aérien ;

justifier d’une expérience professionnelle avérée en milieu aéroportuaire d’une durée minimum de dix (10) ans, couvrant les principaux aspects des opérations aéroportuaires, avec au moins 5 ans à un poste de management.

Autres qualifications

sensibilisation à la sécurité et à la sûreté des aéroports ;

connaissances aéronautiques générales (aéronefs, équipements d’aides à la navigation, marquage et balisage…).

Compétences requises

qualité managériale (prévention et gestion des conflits, gestion des ressources humaines, système de suivi du trafic aérien…) ;

notion sur les caractéristiques des aéronefs ;

maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de suivi de vol ;

parfaite connaissance des législations sociales, du Code de l’aviation civile, des règles de sécurité aéroportuaires, de la règlementation du transport aérien et du transport de matières et produits dangereux ;

pratique courante de l’anglais technique.

Qualités personnelles

Sens de l’organisation et des responsabilités ;

Sens du travail en équipe ;

Esprit d’analyse et de synthèse ;

Savoir travailler sous pression et faire preuve de réactivité ;

Savoir travailler avec soin et méthode ;

Faire preuve de déontologie et d’éthique ;

Aptitudes à communiquer et à gérer des relations professionnelles.

Poste: Directeur (trice) des Opérations aéroportuaires

Supérieur hiérarchique

Le Directeur (trice) des Opérations aéroportuaires est placé sous l’autorité du Directeur Général de la Société des Aéroports du Bénin (SAB).

Mission

assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des opérations au sein des différentes plateformes aéroportuaires ;

veiller à organiser l’interface entre les différents acteurs intervenant sur les plateformes aéroportuaires de manière à assurer une exploitation harmonieuse, conforme aux normes et standards internationaux et garantissant une expérience client satisfaisante aux usagers ;

contribuer à la mise en œuvre des règles de bonne gouvernance au sein de la société.

Activités principales

Le Directeur (trice) des Opérations aéroportuaires :

élabore, met en œuvre et surveille les procédures et les pratiques de sécurité (manuel des réglementations côté piste, manuel des opérations côté piste, manuel du système de gestion de la sécurité, procédures générales de l’aviation, etc.) ;

supervise la planification et la gestion des attributions de postes de stationnement des aéronefs, des comptoirs d’enregistrement et des affectations de distributeurs de bagages ;

contrôle la maintenance préventive et curative du balisage des aérodromes et surveille l’état de surface de l’aérodrome ;

supervise la Centrale de coordination des opérations aéroportuaires ;

coordonne la mise à jour des cartes pour les publications locales et étrangères sur l’état de l’aérodrome ;

planifie les opérations du terminal pour assurer une plus grande efficacité dans la gestion de l’énergie et l’utilisation commune des installations par les usagers ;

développe et met en œuvre la formation du personnel, tant à l’interne qu’à l’externe ;

élabore des manuels d’exploitation de l’aéroport et en assure le respect par toutes les entités ;

prépare des bulletins d’information et des graphiques décrivant l’avancement des travaux de développement, coordonne les phases futures du développement des installations aéroportuaires et veille à l’élaboration des procédures révisées ;

initie les avis aux pilotes concernant la sécurité (NOTAM) ;

promeut une culture d’information efficace et transparente par le biais de réunions et de bulletins mensuels ;

gère la performance de l’encadrement intermédiaire et du personnel de soutien de la direction des opérations aéroportuaires ;

coordonne avec le responsable de la sécurité aérienne, les questions liées à la sécurité et aux protocoles de travail ;

s’assure que les demandes de licence d’aéroport sont correctement remplies et soumises à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile pour approbation ;

élabore les manuels de procédures relatifs aux projets de reconstruction/développement des installations aéroportuaires et s’assure de la coordination des travaux côté piste ainsi que du respect des normes de sécurité aéronautiques y afférentes ;

contribue activement au développement du schéma directeur de l’aéroport et en assure l’optimisation pour les fins d’une exploitation optimale de l’aéroport et du niveau de service aux usagers ;

contribue à l’élaboration du plan stratégique de la SAB ;

s’acquitte de toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général.

Formations et expériences

justifier d’une formation de niveau BAC+5 en gestion aéroportuaire, en logistique ou dans un domaine connexe à l’aviation civile ou au transport aérien ;

justifier d’une expérience professionnelle avérée en milieu aéroportuaire d’une durée minimum de cinq (05) ans, couvrant tous les aspects des opérations aéroportuaires avec du management dans un environnement à fortes contraintes opérationnelles ;

des certificats additionnels dans le domaine aéroportuaire seront un atout.

Autres qualifications

sensibilisation à la sécurité et à la sûreté des aéroports ;

habilitation radio (phraséologie) ;

connaissances aéronautiques générales (aéronefs, réglementations aéronautiques, équipements d’aides à la navigation, marquage et balisage…) ;

opérations aéroportuaires.

Compétences requises

exploitation aéroportuaire ;

planification et budgétisation ;

connaissances juridiques générales (législations sociales, Code de l’aviation civile, transport de matières et produits dangereux …)

techniques de communication ;

capacité de conceptualisation ;

maîtrise des outils de pilotage et de gestion ;

management d’équipes ;

processus de prise de décisions ;

pratique courante de l’anglais technique ;

Qualités personnelles

Sens de l’organisation et des responsabilités ;

Sens du travail en équipe ;

Esprit d’analyse et de synthèse ;

Savoir travailler sous pression et faire preuve de réactivité ;

Savoir travailler avec soin et méthode ;

Faire preuve de déontologie et d’éthique ;

Aptitudes à communiquer et à gérer des relations professionnelles.

Poste: Directeur (trice) Technique

Supérieur Hiérarchique

Le Directeur (trice) Technique est placé sous l’autorité du Directeur Général de la Société des Aéroports du Bénin (SAB).

Mission

coordonner et encadrer les équipes placées sous son autorité ;

réaliser le programme pluriannuel d’investissements et de gros entretien, en respectant les objectifs de coûts, de délais et de qualité de réalisation ;

veiller au bon état opérationnel des équipements, matériels, bâtiments et infrastructures des plateformes aéroportuaires ;

optimiser la politique de maintenance, de maintien du potentiel et de maîtrise des coûts ;

contribuer à la mise en œuvre des règles de bonne gouvernance au sein de la société.

Activités principales

Le Directeur (trice) Technique :

dirige l’ensemble des activités techniques (maintenance, études, travaux) des aéroports et des aérodromes gérés par la SAB ;

prépare et définit les investissements à réaliser dans les aéroports et les aérodromes ;

planifie la maintenance et le développement des installations, des infrastructures et des équipements aéroportuaires ;

initie des études d’optimisation et d’amélioration des infrastructures et équipements aéroportuaires;

pilote les projets de son domaine de responsabilité ;

pilote le développement et l’entretien des installations techniques et des infrastructures ;

garantit la performance et la fiabilité des équipements des plateformes de la SAB SA ;

participe à la gestion et au suivi de l’ensemble des contrats et marchés de son domaine d’activités ;

participe à l’analyse des approches économiques d’investissement ;

définit les termes de référence et spécifications techniques de l’ensemble des travaux à réaliser en cohérence avec l’expression des besoins ;

pilote la maintenance de premier niveau assurée par les techniciens de permanence ainsi que la maintenance de deuxième et troisième niveaux ;

veille au respect des normes internationales et des conformités réglementaires, régionales et locales (OACI, RAB) sur les plateformes de la SAB ;

définit et suit l’exécution du budget de fonctionnement et du budget d’investissement de la direction technique ;

bâtit une base de coût de construction, de fournisseurs et de prestataires consultables ;

suit et évalue l’atteinte des objectifs ;

propose les mesures d’optimisation adéquates en termes d’infrastructures, d’organisation ou de procédures ;

propose des adaptations de l’organisation de la direction technique ;

rédige la documentation relative à son activité (manuels, procédures, etc.) avec la collaboration de ses équipes et assure la gestion de celles-ci ;

établit le projet de budget de son activité, en veillant à optimiser les ressources financières ;

assure la mise en œuvre des mesures de sécurité, sûreté, qualité et environnement de son entité, en particulier, en apportant sa contribution aux événements transversaux ;

contribue à l’élaboration du plan stratégique de la SAB SA ;

élabore le schéma directeur de l’aéroport et en assure l’optimisation ;

s’acquitte de toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général.

Formations et expériences

justifier d’une formation de niveau BAC+5 en ingénierie technique (génie civil ou électromécanique, etc. ) ;

justifier d’une expérience professionnelle avérée en milieu aéroportuaire d’une durée minimum de cinq (5) ans, couvrant tous les aspects des opérations aéroportuaires, avec du management dans un environnement à fortes contraintes opérationnelles ;

des certificats additionnels dans le domaine aéroportuaire seront un atout.

Autres qualifications

sensibilisation à la sécurité et à la sûreté des aéroports ;

habilitation radio (phraséologie) ;

connaissances aéronautiques générales (aéronefs, réglementations aéronautiques, équipements d’aides à la navigation, marquage et balisage…) ;

Compétences requises

méthodologie de conduite de projets et direction de travaux d’infrastructures ;

planification et budgétisation ;

management, stratégie financière, analyse des coûts et des écarts ;

connaissances juridiques générales (législations sociales, Code de l’aviation civile, transport de matières et produits dangereux …) ;

techniques de communication ;

capacité de conceptualisation ;

excellente connaissance des logiciels de conception et de génie civil ;

processus de prise de décisions ;

pratique courante de l’anglais technique ;

Qualités personnelles

Sens de l’organisation et des responsabilités ;

Sens du travail en équipe ;

Esprit d’analyse et de synthèse ;

Savoir travailler sous pression et faire preuve de réactivité ;

Savoir travailler avec soin et méthode ;

Faire preuve de déontologie et d’éthique ;

Aptitudes à communiquer et à gérer des relations professionnelles.

Poste: Directeur (trice) Administratif (ve) et Financier (ière)

Supérieur hiérarchique

Le Directeur (trice) Administratif (ve) et Financier (ière) est placé sous l’autorité du Directeur Général de la Société des Aéroports du Bénin (SAB).

Mission

coordonner les équipes de l’administration, de la comptabilité, des finances et du contrôle de gestion ;

mettre place des procédures et des indicateurs de performances nécessaires et veiller à leur respect ;

superviser la consolidation des données financières et l’élaboration du budget et garantir la fiabilité des comptes de la société ;

élaborer des plans de financement de la société et suivre la situation de la trésorerie ;

contribuer à garantir la bonne gouvernance des affaires de la société ;

veiller au respect de la législation, notamment en matière sociale, fiscale, comptable.

Activités principales

Le Directeur (trice) Administratif (ve) et Financier (ière) :

prépare et met en place la comptabilité générale, analytique de la société ;

coordonne l’élaboration du projet de budget de fonctionnement, d’investissement et de trésorerie de la société en rapport avec les autres Directions et assure le suivi de sa bonne exécution ;

gère les activités administratives, du personnel, du matériel de fonctionnement ;

assure l’élaboration et la mise en œuvre des procédures administratives, comptables et financières de la société ainsi que leur mise à jour périodique ;

analyse la situation financière (bilan, analyse, tableaux de bord, indicateurs d’activité et reportings) ;

évalue les besoins de trésorerie ;

évalue les flux de trésorerie et informe les responsables concernés sur les ressources financières disponibles et prévisionnelles ;

établi les états comptables et financiers notamment les bilans intermédiaires/finaux ;

assure la clôture des comptes dans les délais légaux ;

assure la préparation des réunions des Conseils d’administration en rapport avec les autres directions ;

gère les contrats de location, d’assurance et toutes autres prestations extérieures ;

assure le suivi des paiements des décomptes des travaux en rapport avec la Direction chargée de travaux ;

assure le suivi de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement de la société ;

veille au respect des procédures d’exécution des dépenses ;

veille à la mise en place des outils de gestion des ressources humaines ;

assure le suivi du respect des obligations financières de la société ;

s’acquitte de toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Général.

Formations et expériences

justifier d’une formation de niveau BAC+5 en administration, en gestion financière et comptable ou en audit, type Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), Master spécialisé en Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ou Diplôme universitaire en sciences de gestion, avec option comptabilité, audit, fiscalité, etc. ;

justifier d’une expérience professionnelle avérée à un poste de Directeur Financier et comptable ou d’audit dans une entreprise publique ou privée d’une durée minimum de dix (10) ans ;

avoir une bonne maitrise des outils informatiques tels le courrier électronique, le traitement de texte, les feuilles de calcul, l’internet et être familier avec les systèmes de gestion informatique et de projet.

Compétences requises

aptitudes conceptuelles et analytiques des données et des indicateurs relatifs à la gestion financière, comptable et des ressources humaines ;

capacité à conduire et superviser plusieurs équipes comptables et financiers et des rencontres d’information et/ou de négociations avec les parties prenantes ;

fortes aptitudes de communication orale et écrite capacité de conceptualisation ;

bonne connaissance des outils de gestion des activités et des résultats ;

planification et budgétisation ;

connaissances juridiques, fiscales et sociales.

Qualités personnelles

sens de l’organisation et des responsabilités ;

éthique et valeur ;

aptitude à travailler en équipe ;

aptitudes à communiquer des informations et des idées fiables ;

intelligence émotive et capacité à gérer des relations professionnelles ;

traite toutes les personnes avec équité et sans favoritisme ;

savoir travailler sous pression avec une attitude positive et constructive et faire preuve de réactivité ;

aptitudes à gérer les complexités, les contradictions et les changements avec un esprit d’ouverture.

Cotonou, le 03 novembre 2022

Joseph AHISSOU

Président du Conseil d’Administration