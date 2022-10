World Bank Group Integrity Vice Presidency

Recrutement : Enquêteur boursier sur le terrain – Afrique de l’Ouest

La Vice-présidence de l’intégrité (INT) du Groupe de la Banque mondiale (GBM) partage la mission générale du GBM qui consiste à lutter contre la pauvreté, d’accroître la prospérité partagée et de promouvoir un développement durable. Le mandat de l’INT est de détecter, prévenir et dissuader la fraude et la corruption dans l’utilisation des ressources financières du GBM et de s’assurer que ces ressources sont déployées efficacement au profit des personnes qu’elles sont censées aider.

Afin d’accroître sa présence et son impact en matière de lutte contre la corruption en Afrique de l’Ouest, l’INT propose un poste d’enquêteur principal basé à Dakar, au Sénégal : Enquêteur boursier (Enquêteur principal ETC3 – ReqID 19302)

L’enquêteur boursier sera affecté au département des Enquêtes de l’INT, où les tâches comprendront, sans s’y limiter, la conduite d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes complètes sur des allégations de fraude, de corruption, de collusion, de coercition et d’obstruction impliquant des opérations du GBM, principalement dans la région de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que la rédaction et la préparation de rapports d’enquête et de documents liés au contentieux.

Critères de sélection. Diplôme universitaire supérieur, ou équivalent, en droit, criminologie/justice pénale, affaires, administration publique, ou autre domaine pertinent. Une formation professionnelle et/ou une certification par examen est souhaitable. La maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit est requise. Une expérience pertinente en matière d’enquête, d’audit et/ou légale pertinente d’au moins huit ans, ainsi qu’une expérience de travail sur le terrain avec une solide compréhension des environnements politiques, économiques et culturels de la région est souhaitable

Le boursier se verra proposer un contrat d’un an , (renouvelable pour une durée maximale de deux ans). Nous accueillons volontiers les candidatures de personnes en mesure de négocier un congé auprès de leur employeur actuel. Des critères supplémentaires sont inclus dans la description complète du poste.

Comment postuler. Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature via le site Web des carrières du Groupe de la Banque mondiale : https://www.worldbank.org/en/about/careers. Recherchez les postes en utilisant le ReqID dans cette annonce. La date limite de dépôt des candidatures est le 11 novembre 2022.