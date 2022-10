Numéro du poste : OPS 502

Classe : P-5

Lieu d’affectation: Paris, France

Clôture des candidatures (minuit heure de Paris) : 21-NOV-2022

APERCU DES FONCTIONS DU POSTE

Sous l’autorité du Sous-Directeur Général pour l’administration et le management et la supervision directe du Directeur de la Division des Opérations, le/la titulaire du poste est responsable de la gestion des bâtiments constituant le patrimoine immobilier de l’Organisation, ainsi que de la maintenance et de la rénovation des bâtiments et des installations technique du Siège.

Plus particulièrement, le/la titulaire sera chargé/e de:

Assurer la direction de la Section des bâtiments du Siège de l’UNESCO et la gestion du personnel travaillant sous sa responsabilité.

Superviser les opérations d’entretien, de conservation, de maintenance et de rénovation des locaux du Siège ainsi que des équipements techniques.

Déterminer la nécessité des interventions architecturales et d’ingénierie structurelle permettant l’adéquation aux évolutions des normes et des exigences de sûreté/sécurité de l’Organisation.

Assurer les contrôles des opérations de gestion et d’aménagement d’espaces, à partir d’une documentation technique. Recommander des solutions techniquement réalisables et assurer l’utilisation efficace des bureaux et gérer les locaux annexes.

Recommander des projets, des programmes de travaux, de rénovation et de maintenance nécessaires à la conservation du patrimoine, intégrant les prévisions budgétaires, affectations des ressources humaines et expertise extérieure.

Proposer au Directeur de la Division les plans de travail, les prévisions budgétaires des services sous sa responsabilité et l’estimation des crédits destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement des services des bâtiments

Préparer des rapports et des documents portant sur les activités d’entretien et de conservation des installations techniques, en prenant en compte les périodicités définies par les notices techniques, la durée de vie des équipements et l’historique des interventions. Vérifier et soumettre pour approbation au Directeur de la Division, les documents (rapports, analyses d’offres, pièces administratives, bilans financiers et plans de travail) nécessaires aux demandes des différents organes, assurant le respect des procédures internes, ainsi qu’aux organes directeurs de l’organisation (Comité du Siège, Conseil Exécutif et Conférence Générale).