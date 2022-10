Secrétariat des Nations unies

Sous-Secrétaire général(e), Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Le Secrétariat des Nations Unies recherche un (une) candidat(e) expérimenté(e) et dynamique pour rejoindre le poste de Sous-Secrétaire général(e) (SSG) chargé(e) de la gestion de la chaîne d’approvisionnement afin de diriger le Bureau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (OSCM). Le (la) SSG veillera à ce que la chaîne d’approvisionnement soit agile, efficace, transparente et responsable à travers toutes les opérations globales du Secrétariat des Nations Unies.

Le (la) SSG relève directement du Secrétaire général adjoint chargé(e) de l’appui opérationnel. À ce poste clef de l’organisation, il (elle) lui revient de mettre en œuvre des solutions innovantes, axées sur les résultats et faisant une large place au facteur humain dans un contexte politique et diplomatique mondial complexe et diversifié. Le (la) SSG assurera la direction stratégique et le contrôle de toutes les activités de l’OSCM, y compris celles de ses différentes composantes : la Division des achats, la Division de la logistique ; la Division de l’appui au personnel en uniforme déployé et le Service de la facilitation des opérations et de la communication (tous situés à New York, aux États-Unis) ; le Centre de services mondial des Nations Unies (situé à Brindisi, en Italie, et à Valence, en Espagne) et le Centre de soutien et de déploiement avancés (situé à Entebbe, en Ouganda) ; ainsi que l’équipe de la sécurité aérienne.

Possédant une expérience confirmée autour des opérations de la chaîne d’approvisionnement et une perspective globale en la matière, le (la) candidat(e) est un expert en terme de formulation, de gestion et de mise en œuvre de stratégies et d’opérations de la chaîne d’approvisionnement. Le (la) titulaire de ce poste aura également acquis tout au long de son expérience professionnelle les connaissances approfondies relevant des technologies actuelles et émergentes de la chaîne d’approvisionnement, dans le secteur public ou privé. Le poste requiert un (une) visionnaire et un (une) leader capable d’évoluer dans le cadre et les principes de l’ONU et d’être efficace en matière de négociation, de gestion du changement, de défense et de gestion des parties prenantes.

Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae et être envoyées par e-mail à dos-ousg-hr@un.org avant le lundi 14 novembre 2022.

L’ONU s’engage à assurer la diversité au sein de son personnel et encourage les candidatures de tous les candidats qualifiés. Les candidatures de femmes sont fortement encouragées.