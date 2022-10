Les Nations Unies recherchent des candidats pour le poste de Directeur/Directrice du Bureau du financement du développement durable au Département des affaires économiques et sociales (DESA) du Secrétariat de l’Organisation, à New York (États-Unis d’Amérique).

Sous la direction générale du Secrétaire général(e) adjoint(e) aux affaires économiques et sociales, et dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, le (la) titulaire dirige et gère le programme d’appui au suivi continu de la mise en œuvre des accords et des engagements contractés lors des conférences internationales sur le financement du développement, tels qu’énoncés dans le Consensus de Monterrey, la Déclaration de Doha et le Programme d’action d’Addis-Abeba.

Les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat de l’Organisation, le samedi 30 octobre 2022 (à minuit, heure de New York) au plus tard, via le site Web suivant : https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=189053&Lang=en-US

Ref : JO189053