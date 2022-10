Avis de recrutement pour le poste de :

SECRETAIRE GENERAL DU GROUPE ORANGE CÔTE D’IVOIRE

Le Cabinet EY a la charge d’assister le Groupe Orange Côte d’Ivoire dans le recrutement, par appel à candidatures, de son Secrétaire Général.

De façon générale, son rôle sera d’assister et de conseiller la Direction Générale sur les questions juridiques complexes et délicates relatives aux fonctions, à la structure et aux activités du groupe.

Principales Responsabilités

– Coordonner les actions des équipes de travail transverses exerçant dans son domaine d’activités et s’assurer du bon avancement des travaux des équipes.

– Assurer la formation et l’évaluation des performances de ses collaborateurs directs.

– Encadrer et coordonner les actions des services relevant de ses compétences.

– Assurer la diffusion en interne des données et analyses pertinentes.

– Assurer le reporting des activités vers Orange Middle-East and Africa (OMEA).

Principales missions

– Définir et mettre en place les procédures de gestion administrative et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la Direction Générale.

– Assurer une gestion transverse des activités de Cluster Orange Côte d’Ivoire (OCI) dans les mêmes domaines de compétence.

– Elaborer le budget prévisionnel de la structure, le présenter aux instances dirigeantes et effectuer les ajustements.

– Suivre l’évolution des résultats financiers de la structure.

Missions spécifiques

– Superviser et coordonner le contrôle de la compliance.

– Organiser et coordonner la veille juridique et règlementaire relativement au secteur des télécommunications et au secteur bancaire (relativement à Orange Bank).

– Assurer l’interconnexion entre les prestations annexes et/ou connexes.

– Gérer les relations avec les autres opérateurs du secteur.

– Assurer la Gouvernance de toutes les sociétés du Groupe.

– Réaliser les Etudes tarifaires et économiques.

– Assurer la gestion de la sécurité du groupe OCI.

– Gérer les relations institutionnelles et extérieures à OCI.

– Interagir avec toutes les directions d’OCI, les directions juridiques et la direction de la réglementation OMEA.

– Interagir avec les organismes nationaux , sous régionaux et internationaux du secteur des télécoms.

– Interagir avec les ministères et organismes interagissant dans le secteur des télécoms.

– Interagir avec les ministères de l’intérieur et de la justice.

– Interagir avec Opérateurs du secteur.

Profil recherché:

– Avoir au minimum un diplôme d’études supérieures de niveau Bac+5 en droit, en gestion, ou toute autre discipline similaire;

– Une expérience de 10 ans minimum dans une fonction similaire dans le domaine des télécoms serait déterminante;

– Avoir une bonne connaissance de l’administration juridique ;

– Avoir une connaissance approfondie des questions liées aux réglementations du secteur des télécoms;

– Disposer d’une excellente capacité managériale ;

– Avoir la maîtrise du stress et la capacité à prendre des décisions rapides et orientées vers le business ;

– Avoir une excellente maîtrise des principes généraux de droit, du droit des télécoms et du marché des télécoms ;

– Maîtriser les techniques d’animation de groupe et de conduite de réunion ;

– Avoir une bonne connaissance des outils bureautique (logiciels de traitement de texte, de tableurs, de gestion de bases de données et des applications informatiques dédiées);

– Avoir une excellente connaissance des télécoms (réseaux, transmissions, satellites, commutation, etc.) ;

– Avoir une bonne connaissance du marché bancaire ;

– Avoir un excellent niveau d’anglais (pratique courante orale et écrite, avoir déjà participé à des négociations complexes en anglais, savoir rédiger un contrat et participer à des échanges techniques en anglais) ;

– Avoir un bon niveau d’expression orale et rédactionnelle ;

– Avoir une bonne qualité relationnelle et une bonne capacité d’adaptation.

Qualités personnelles

– Être un dirigeant organisé et multitâche, capable de négocier et d’être proche de ses équipes ;

– Être une personne rigoureuse, fédératrice et engageante qui sait transmettre une vision et motiver ;

– Faire preuve d’assurance, de diplomatie, d’intégrité et d’agilité ;

– Faire preuve de probité et d’éthique en affaires.

Procédure de soumission des candidatures

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser un email, avec pour objet obligatoire : « ORANGE : Candidature au poste de Secrétaire Général », à l’adresse eyrecrutement@ci.ey.com, un dossier comprenant les éléments suivants :