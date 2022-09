Okapi Consulting recrute un Coordinateur Editorial Régional pour diriger le contenu éditorial de Radio Ndarason Internationale, une station de radio régionale diffusant à travers le Bassin du Lac Tchad sur ondes courtes et FM en Kanouri, Kanembou et Boudouma. RNI possède des studios à Maiduguri, au Nigeria, et à N’Djamena, au Tchad, qui réalisent des émissions en Kanouri, Kanembou, Boudouma et français. RNI est un réseau radio régional qui diffuse dans toute la région du bassin du lac Tchad sur ondes courtes et en FM, ainsi que par streaming en direct. RNI a été créé et est géré par Okapi Consulting (Afrique du Sud). Le réseau fournit une plateforme qui permet la libre circulation de l’information à travers le bassin du lac Tchad, sans tenir compte des frontières ou des barrières physiques. Ce réseau radio régional interagit avec les quelque 10 millions de résidents Kanouri/Kanembou ainsi qu’avec ceux qui parlent le Boudouma et le français afin d’encourager un dialogue constructif pour la paix et le progrès dans une région décimée par la pauvreté, le manque d’éducation et l’extrémisme violent. Avec le progrès vient la stabilité et avec la stabilité la possibilité de la durabilité. Dans cette partie du monde, la radio est le moyen de communication le plus répandu. Nous sommes une organisation innovante et en pleine expansion, qui travaille à la jonction entre les médias et la consolidation de la paix. Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.ndarason.com

Nous recherchons un coordinateur éditorial régional talentueux, motivé et expérimenté, basé à N’Djamena, pour rejoindre notre équipe internationale. Le poste est basé à N’Djamena, au Tchad, avec de fréquents déplacements dans la région.

Okapi Consulting est une organisation internationale travaillant dans le domaine des médias dans les zones de conflit.

Responsabilités essentielles

Le coordinateur éditorial régional dirigera et gérera une équipe de près de 70 journalistes, réalisateurs, administrateurs, pigistes et techniciens à Maiduguri et N’Djamena. Il/elle sera responsable de la qualité des sujets, des valeurs de production et de la structure des interviews, des micros-trottoirs, des nouvelles et des affaires courantes, ainsi que de tous les émissions. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur régional pour s’assurer que les buts et objectifs du projet sont atteints. Il/elle travaillera également avec le responsable des opérations et des finances et les ressources humaines, et sera impliqué(e) dans l’engagement et la gestion, la gestion des performances, la gestion des projets et programmes spéciaux.

Le rédacteur en chef régional travaillera en étroite collaboration avec le rédacteur en chef du Nigeria, et le responsable des émissions, ainsi qu’avec les réalisateurs et les journalistes. Le poste relève du coordinateur régional. Il/elle assurera également une liaison étroite avec les directeurs d’Okapi Consulting.

Description du poste

Gérer des équipes de réalisations d’émissions et de sujets d’actualité dans 4 pays. Diriger la production quotidienne des émissions d’actualité régionaux Choisir et commander du contenu régional pour les émissions RNI En collaboration avec d’autres membres clés du personnel, superviser et assurer la qualité des réalisations de RNI. Assurer la liaison avec les partenaires réalisateurs de contenu Diriger de nouveaux partenariats de partage de contenu et de réalisation Innover en matière de programmation régionale Travailler en étroite collaboration avec le coordinateur régional pour s’assurer que tous les émissions de RNI sont conformes au mandat de RNI et aux besoins de son public cible. Superviser et travailler en étroite collaboration avec le rédacteur en chef au Nigeria. Identifier les besoins en formation du personnel Diriger la formation interne en collaboration avec les responsables de l’information et des émissions. S’assurer que les résultats des groupes d’auditeurs et des autres enquêtes de suivi et d’évaluation sont transmis aux réalisateurs et donc intégrés aux programmes et aux affaires courantes. Travailler en étroite collaboration avec les équipes de suivi et d’évaluation Contribuer aux rapports des donateurs et aux nouvelles propositions Participer à la création et à l’édition de tout le contenu du site Internet Aider à améliorer et à étendre la présence de RNI sur les médias sociaux. Si nécessaire, remplacer le coordinateur régional de RNI et/ou le directeur national du Nigeria. Aider à interviewer et à choisir les membres des équipes d’émissions et d’actualités.

Exigences

Au moins 10 ans d’expérience dans la production et la gestion de programmes radio d’actualité. Expérience de la gestion de journalistes / salles de rédaction / équipes de production Expérience de travail en Afrique. La préférence sera donnée aux candidats ayant une expérience de travail dans le bassin du lac Tchad. Expérience de travail dans une zone de conflit Maîtrise du français et de l’anglais Compréhension des budgets et des contrôles financiers au sein d’une ONG Expérience de travail au sein d’une grande équipe dans plusieurs pays

Le/la candidat(e) retenu(e) doit avoir d’excellentes aptitudes interpersonnelles, de fortes capacités de communication orale et écrite et doit savoir écouter. Il/elle doit avoir d’excellentes compétences analytiques, de bonnes capacités de raisonnement et un bon jugement. Il/elle sera également capable de s’épanouir dans un environnement au rythme rapide et fera preuve d’une grande compréhension des environnements culturels et sociaux qui existent dans la région et aura la volonté et la capacité de travailler efficacement avec une grande variété de personnes. Il/elle développera et maintiendra des relations professionnelles productives avec un large éventail de parties prenantes au sein de l’organisation et dans toute la région.