Africsearch Togo recrute pour une institution financière non bancaire internationale basée au Togo dans le cadre du renforcement de son équipe:

UN RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Mission principale

Sous la supervision et l’orientation du Directeur Général, le Responsable du Développement Commercial assure la mise en œuvre des stratégies et des plans de développement des affaires pour l’atteinte des objectifs financiers du département afin d’impacter le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Attributions

Développement commercial

Superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’Institution

Identifier et élaborer de nouvelles propositions commerciales

Prospecter les potentiels clients pour générer des transactions

Planifier des réunions avec les clients et proposer des offres de garanties appropriées aux clients potentiels

Gérer le processus de garantie dès la génération de la transaction, l’évaluation et l’analyse financière, la diligence sur le client et les visites sur le terrain

Préparer les demandes de garantie reçues pour la présentation aux organes d’approbation concernés

Assister le Directeur Général dans la gestion des relations avec les institutions financières partenaires pour répondre à leurs exigences de garantie

Effectuer une analyse des marchés et des concurrents dans le cadre de la collecte d’informations pour prendre des décisions adéquates

Elaborer les rapports d’activités périodiques du département

Gérer le portefeuille de garantie.

Responsabilités de supervision

Identifier et gérer efficacement les projets assignés ;

Gérer les équipes de travail assignées et planifier le travail de l’équipe pour une prestation optimale des services

Encadrer, entraîner et superviser le personnel chargé des affaires

Convenir des objectifs individuels annuels et définir les indicateurs de rendement fondés sur le Plan de Travail Annuel (PTA) aux chargés d’affaires

En plus des tâches ci-dessus énumérées, le Responsable du Développement Commercial peut se voir attribuer d’autres tâches selon les besoins de l’institution.

Profil du poste

Qualifications et Compétences techniques requises

Master en Comptabilité, Finance ou Administration des affaires ou équivalent

Expérience professionnelle minimum de sept (7) ans dans un rôle professionnel ou technique dans le secteur des services financiers ou dans une banque

Expérience en matière de financement bancaire (en particulier pour les PME), dont trois (03) ans en gestion dans le secteur des services financiers ; les expériences en matière d’assurance-crédit sont également acceptables

Bonne compréhension du processus d’octroi des prêts aux PME et du contexte des PME en Afrique

Expérience confirmée dans le secteur bancaire ou assurantiel en matière de gestion de portefeuille en mettant l’accent sur les approches de vente et de marketing axées sur la consultation et la recherche de solutions

Expérience en management d’équipe multiculturelle et multidisciplinaire

Maîtrise des techniques de marketing, commerciales et pédagogiques

Compréhension avérée des produits de garantie

Bonne connaissance des outils d’évaluation des performances CAMELS

Maîtrise de l’anglais et du français avec capacité de lecture et d’écriture

Capacité à compiler et à rapporter les activités entreprises

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV détaillé, lettre de motivation, copies des attestations professionnelles et des diplômes, et copie de la pièce d’identité en indiquant le poste auquel ils postulent à: infotg@africsearch.com . Le Cabinet Africsearch Togo, est sis au 63, Boulevard du 13 janvier Nyékonakpoè.

Pour plus d’informations contacter le Cabinet au : (+228) 22 20 21 04/22 21 37 36.

Date limite de dépôt des candidatures, le Mercredi 12 octobre 2022 à 18 H. TU.

N.B. : Ce poste est ouvert à tout candidat qualifié ressortissant de tout pays de la zone UMOA. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail.

Retrouvez le descriptif du poste sur www.africsearch.com.