Le cabinet POTENTIEL INNOV RH recherche pour le compte d’un de ses clients actif dans le secteur FMCG, un Contrôleur interne régional (H/F)

Missions et responsabilités :

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Côte d’Ivoire et du Responsable de l’Audit Interne Afrique & Océan Indien, le Contrôleur interne Régional est chargé d’identifier les risques qui pèsent sur l’entreprise et qui nuisent à ses résultats. Il est amené à faire des recommandations stratégiques en appréhendant l’entreprise dans sa globalité, mais aussi viser de manière plus précise les services en appliquant des solutions correctives. Le titulaire du poste travaille en collaboration avec toutes les équipes de l’Afrique de l’ouest : Abidjan, Burkina Faso, Mali, Sénégal.

Ses activités principales consisteront à :

Orientation stratégique :

Se Sensibiliser à l’environnement interne de l’entreprise, à l’environnement concurrentiel et aux tendances et évolutions du marché dans le domaine de la gestion des risques, afin de partager les meilleures pratiques ;

Travailler avec le Responsable Audit Interne Afrique & océan indien pour identifier les zones de risque et développer des contrôles basés sur les marchés conformément aux exigences du Groupe et des autorités locales ;

Appliquer les connaissances des normes et pratiques professionnelles en matière d’audit interne, de gestion des risques et d’exploitation, et fournir des informations à la direction générale pour l’élaboration de politiques et de procédures ;

Agir en tant qu’interface entre les marchés, le Directeur Administratif et Financier Côte d’Ivoire et le responsable de l’Audit Interne pour l’Afrique et l’océan indien ;

Agir en tant que champion pour les contrôles de base.

Gestion opérationnelle

Organiser, par le biais de plans d’action stricts la mise en œuvre, l’efficacité et la persistance de la GCM afin de s’assurer que des mécanismes de contrôle et des stratégies d’atténuation appropriés sont en place pour réduire les principaux risques stratégiques et opérationnels du Groupe ;

Documenter, tester, évaluer et améliorer l’efficacité de la GCM et des processus des marchés. Cela inclut des recommandations (et leur mise en œuvre le cas échéant) par le biais d’audits concernant le contrôle interne et les améliorations de processus qui pourraient être apportées pour créer de la valeur, ainsi que la mise en œuvre et le suivi des recommandations de l’audit interne global ;

Mettre à jour de façon continue les politiques, procédures et manuels du Groupe (dans toutes les fonctions) pour s’assurer que le cadre de contrôle local continue de progresser et reste conforme aux exigences du Groupe ;

Promouvoir la sensibilisation de la zone Afrique de l’Ouest aux politiques, procédures et manuels du Groupe, afin de garantir que les collaborateurs savent ce que l’on attend d’eux et agissent conformément aux exigences du Groupe. Des déplacements en dehors de la zone peuvent être envisagés.

Partager les meilleures pratiques du Groupe et des autres marchés de la région ; soutenir la mise en œuvre puis vérifier l’efficacité et la continuité.

Agir en tant qu’expert local en matière de planification de la continuité des activités et de la gestion de crise et soutenir la direction dans l’élaboration de ces plans.

Établir de solides relations de travail avec la direction à tous les niveaux, en faisant preuve d’une approche ferme mais pragmatique des questions de risque et de contrôle pour apporter de la valeur chaque fois que possible / Agir en tant que contact clé de l’audit.

Conseiller la direction sur la mise en œuvre des recommandations d’audit

Profil recherché :

Diplôme : Master (Bac+5) en Finance, diplômé d’une université ou d’une école de commerce reconnue.

Niveau d’expérience : 3/ 4 ans d’expérience en tant qu’auditeur dans un cabinet d’audit Big 4 avec une expérience d’audit dans l’industrie, grande consommation, télécom ou énergie.

Langue : Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral

Compétences et qualités :

Bonne maitrise de la suite Office ;

Excellente connaissance d’Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions de recherche, analyse de données…) et de Power Point ;

Bonne capacité à rédiger des procédures et des rapports de haut niveau ;

Bonnes connaissances en diplomatie ;

Être Persévérant ;

Avoir le souci du résultat ;

Avoir le sens de l’engagement et des délais ;

Être Ambitieux ;

Être Curieux ;

Avoir un esprit Ouvert ;

Être disposé à être mobile (voyages fréquents dans la sous-région) ;

Bonne capacité d’adaptation ;

Être Pragmatique ;

Avoir de solides principes éthiques.

Constitution et dépôt de dossiers :

Les dossiers de candidature (CV) doivent être transmis à l’adresse suivante : recrutement@potentielinnov.com au plus tard le 19 octobre 2022.

Seuls les candidats (es) retenus (es) pour les prochaines étapes seront contactés.

