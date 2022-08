AfricaRice est la principale organisation de recherche rizicole de la région avec une solide expérience dans le domaine de la science pour le développement et le renforcement des capacités. Elle vise à réduire la pauvreté, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer les moyens de subsistance des familles d’agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique en augmentant la productivité et la rentabilité des systèmes agroalimentaires à base riz, tout en assurant la durabilité des ressources naturelles, notamment en améliorant considérablement la productivité de l’eau grâce à une approche systémique de la production de riz.

Le CGIAR est un partenariat de recherche mondial qui fournit des preuves et des solutions pour un avenir sûr sur le plan alimentaire. Grâce à son approche collaborative et orientée vers l’action, le CGIAR aide à transformer les systèmes alimentaires et la sécurité nutritionnelle pour réduire la pauvreté dans les pays en développement. Les recherches du CGIAR sont menées par les centres du CGIAR (https://www.cgiar.org/research/research–centers/) répartis dans le monde entier, en étroite collaboration avec des centaines de partenaires, dont des instituts de recherche nationaux et régionaux, des organisations de la société civile, des universités, des organisations de développement, des agriculteurs et le secteur privé. En bref, le CGIAR améliore la vie des personnes par la transformation des systèmes alimentaires, terrestres et hydriques, contribuant ainsi à construire un monde où chacun a la possibilité de réaliser son potentiel.

Poste à pourvoir :

Le présent poste est une opportunité passionnante pour une personne qui a la passion de développer le potentiel de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, d’utiliser les systèmes agroalimentaires à base riz comme point de preuve et de s’associer à d’autres leaders engagés et innovants qui contribuent aux défis les plus urgents du monde en matière d’alimentation, de terres et d’eau.

En tant que Directeur général d’AfricaRice, vous apporterez à ce poste une visibilité politique et sectorielle de haut niveau pour développer une stratégie d’entreprise, inspirer l’équipe d’AfricaRice et réunir les meilleurs partenaires pour produire une science d’impact dans les systèmes agroalimentaires liés au riz pour le continent africain. Parallèlement, en tant que Directeur régional du CGIAR pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, vous allez diriger, abriter et élargir la collaboration du CGIAR avec les organisations scientifiques nationales et les organisations non gouvernementales, et développer de solides relations avec le secteur privé. Vous allez gérer et diriger les efforts visant à garantir que le CGIAR – par le biais de ses centres de recherche interconnectés – fonctionne d’une manière qui soit nettement supérieure à la somme de ses parties.

Il s’agit là d’un poste de leadership de premier plan dans un environnement passionnant, dynamique et international qui exige une vision stratégique, l’excellence scientifique, l’humilité, une pensée innovante et de pointe, la collaboration, le dialogue, le travail en réseau, la gestion du changement, l’intelligence émotionnelle ainsi que le sens politique.

Nous espérons que ce poste vous intéresse et nous sommes impatients de recevoir votre candidature. Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation, expliquant en détail comment vous répondez à la description du poste et aux qualifications personnelles à https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ en mentionnant la référence 5971. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 12 septembre 2022 à 9h00 BST (heure d’été du Royaume-Uni).

Le poste est situé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et est assorti d’un salaire et d’avantages sociaux compétitifs pour ce lieu.

AfricaRice et le CGIAR s’engagent à offrir des lieux de travail équitables, sûrs et inclusifs. Nous croyons que la diversité favorise notre innovation, contribue à notre excellence et est essentielle à notre mission. Le recrutement et l’encadrement du personnel pour créer une organisation inclusive qui reflète notre caractère mondial est une priorité. Conscients de l’exigence constitutionnelle concernant la nationalité d’un pays membre d’AfricaRice, nous encourageons les candidats de toutes les cultures, races, couleurs, religions, sexes, âges, statuts de handicap, orientations sexuelles et identités de genre. Nous encourageons particulièrement les candidatures féminines.

La protection de vos données personnelles est de la plus haute importance pour Perrett Laver et nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Toute information obtenue par nos divisions commerciales est conservée et traitée conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Les données que vous nous fournissez sont stockées en toute sécurité dans notre base de données informatisée et transférées à nos clients afin de vous présenter en tant que candidat et/ou d’évaluer votre aptitude à occuper un poste pour lequel vous avez manifesté votre intérêt. Comme défini dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD), Perrett Laver est un contrôleur et un sous-traitant de données, « les intérêts légitimes » constituent notre base juridique pour le traitement de vos données personnelles. Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données de cette manière. Pour plus d’informations à ce sujet, sur vos droits et sur notre approche de la protection des données et de la confidentialité, veuillez consulter notre site web : http://www.perrettlaver.com/information/privacy/.

Déclaration d’accessibilité

Pour une conversation confidentielle, veuillez contacter Clara Nelson Strachan, chercheuse principale et chef de l’équipe de recherche de SIE clara.nelsonstrachan@perrettlaver.com

Si vous souhaitez avoir accès à ces documents dans d’autres formats, veuillez contacter le Gestionnaire principal de projet, Mandy Wedgwood mandy.wedgwood@perrettlaver.com

Si vous avez des commentaires qui pourraient nous aider à améliorer l’accès à la documentation ou, plus généralement, nos processus de demande de candidature, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante accessibility@perrettlaver.com

AFRICARICE