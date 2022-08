L’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) est une organisation primée de recherche pour le développement (R4D) qui propose des solutions pour relever les défis les plus pressants de l’Afrique que sont la faim, la malnutrition, la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles. Travaillant avec divers partenaires à travers l’Afrique Sub-Saharienne, l’IITA améliore les moyens de subsistance, renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle, augmente l’emploi et préserve l’intégrité des ressources naturelles. Ayant son Siège Général à Ibadan, au Nigéria, avec cinq grandes stations en Afrique de l’Ouest, Centrale, Orientale et Australe, l’IITA est un des centres de One CGIAR et l’un des partenaires phares de l’Afrique dans la recherche agricole appliquée pour un avenir alimentaire durable. Son personnel dévoué et ses plus de 50 ans d’expérience dans l’amélioration des cultures et le développement et la croissance agricoles, positionnent l’IITA pour des contributions futures importantes et un rôle de premier plan dans la reconfiguration du CGIAR en « One CGIAR ».

Le CGIAR est un partenariat de recherche mondial fournissant des preuves et des solutions pour un avenir en sécurité alimentaire. Grâce à son approche collaborative et actionnelle, le CGIAR aide à transformer les systèmes alimentaires et la sécurité nutritionnelle pour réduire la pauvreté dans les pays en développement. Les recherches du CGIAR sont menées par les centres CGIAR ( https://www.cgiar.org/research/research-centers/ ) répartis dans le monde entier en étroite collaboration avec des centaines de partenaires, notamment des instituts de recherche nationaux et régionaux, des organisations de la société civile, des universités, les organisations de développement et le secteur privé. En bref, le CGIAR améliore la vie des personnes grâce à la transformation des systèmes alimentaires, terrestres et aquatiques, aidant à construire un monde où chacun a la possibilité de réaliser son potentiel.

En tant que Directeur Général (DG) de l’IITA, vous apporterez un leadership et une vision à l’IITA et représenterez l’IITA au sein du CGIAR et à l’extérieur pour étendre l’expérience éprouvée du Centre en matière d’impact. En tant que Directeur Régional (RD) du CGIAR pour l’Afrique Continentale, vous agirez en tant qu’homologue des principales institutions continentales et dirigerez un changement radical, la pertinence et la profondeur de la présence du CGIAR en Afrique. En tant que DG et RD de l’IITA pour l’Afrique continentale, vous serez membre du « Senior Leadership Team » du CGIAR.

Nous recherchons une personne inspirante et visionnaire qui fait preuve d’excellence, de collaboration, d’inclusivité et d’innovation pour faire passer l’IITA au niveau supérieur et accroître de plus son impact mondial. Il s’agit d’un rôle de plan supérieur dans un environnement international passionnant qui exige une vision stratégique, l’excellence scientifique, l’humilité, la pensée novatrice, la collaboration, le dialogue, le réseautage, la gestion du changement, l’intelligence émotionnelle ainsi que le sens politique.

Pour postuler, veuillez soumettre un CV et une lettre de motivation, par le lien ci-dessous, détaillant comment vous remplissez la description de ce poste et les spécifications personnelles en citant la référence 5969. Une description du poste et des détails sur la façon de postuler peuvent également être trouvés ici : https://candidats.perrettlaver.com/vacancies/

La date limite de candidature est le Mardi 30 Août.

Le salaire est proportionnel à la supériorité du poste. Le poste sera basé à Ibadan, au Nigeria.

L’IITA est un milieu de travail habilitant et inclusif. La diversité dans toutes ses dimensions est embrassée et chaque personne est soutenue pour atteindre son plein potentiel, afin de stimuler l’engagement et l’innovation nécessaires pour un monde libéré de la pauvreté, de la faim et de la dégradation de l’environnement. L’IITA est un employeur garantissant l’égalité des chances et les candidats qualifiés sont pris en considération sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d’origine nationale et ethnique ou de statut social.

La protection de vos données personnelles est de la plus haute importance pour Perrett Laver et nous prenons cette responsabilité au sérieux. Toute information obtenue par nos divisions commerciales est détenue et traitée conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Les données que vous nous fournissez sont stockées de manière sécurisée sur notre base de données informatisée et transférées à nos clients dans le but de vous présenter comme candidat et/ou d’examiner votre aptitude à un poste pour lequel vous avez manifesté un intérêt. Tel que défini dans le règlement général sur la protection des données (GDPR) Perrett Laver est un contrôleur de données et un sous-traitant de données, et notre base légale pour le traitement de vos données personnelles est « Intérêts légitimes ». Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données de cette manière. Pour plus d’informations à ce sujet, sur vos droits et sur notre approche de la protection des données et de la confidentialité, veuillez visiter notre site Web : http://www.perrettlaver.com/information/privacy/ .

Déclaration d’accessibilité

Si vous avez des commentaires qui nous aideraient à améliorer l’accès à la documentation, ou nos processus de candidature plus généralement, n’hésitez pas à nous contacter par accessibilite@perrettlaver.com .

Pour une conversation confidentielle, veuillez contacter Danny Anderson Danny.Anderson@perrettlaver.com Associé de recherche.

IITA