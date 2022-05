chargé de trésorerie supérieur 

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le Programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : La Vice-présidence chargée des finances (FIVP) contrôle la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, y compris les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration de prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le renforcement des ressources et instruments financiers non-statutaires ; ainsi que la gestion globale de l’actif/du passif du Groupe de la Banque. Le département/LA division qui recrute : Le Département de la trésorerie est chargé de mobiliser des fonds sur les marchés de capitaux, de gérer et d’investir les liquidités du Groupe de la Banque et les fonds des actionnaires, de traiter et régler toutes les transactions financières et également de gérer les relations bancaires de l’institution. Le rôle de la Division des marchés de capitaux et des opérations financières consiste à : 1) lever des ressources auprès des marchés de capitaux à des coûts avantageux, 2) contribuer au processus d’augmentation du capital et administrer les souscriptions des actionnaires au capital de laBanque africaine de développement et, 3) contribuer aux négociations pour la reconstitution du Fonds africain de développement (FAD) et administrer les souscriptions des donateurs au FAD et à l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). LE POSTE : Sous la supervision du chef de la Division marchés des capitaux et souscriptions, le chargé supérieur de trésorerie assume les fonctions suivantes : Veiller à la mise en œuvre de la stratégie de la Banque ainsi qu’à l’efficacité et à la conformité des activités de financement et de couverture aux procédures de la Division : assurer un suivi minutieux des marchés de capitaux assignés à la Division pour trouver des possibilités de financement, s'assurer que les prix sont évalués et répondent aux objectifs de la Banque, exécuter les transactions en phase avec la stratégie et les politiques de la Banque relatives à la gestion de l’actif et du passif, assurer le suivi de la documentation pertinente, de la diligence raisonnable et assurer le compte-rendu sur les opérations. Assurer le suivi et le compte-rendu de la performance du marché secondaire des émissions obligataires de la Banque. Contribuer aux discussions des groupes de travail. Conduire ou participer à des tournées de présentation (roadshows). S'assurer que le processus de l'emprunt se déroule sans heurts : préparer un programme d'emprunt annuel bien rédigé et bien structuré à soumettre à l’approbation du Conseil d'administration conformément aux exigences de la Banque, s'assurer que les consentements sont obtenus pour les marchés où il existe des opérations de financement, s'assurer que toutes les transactions sont immédiatement reportées dans le tableau de bord interne de la Division (modèle d'emprunt). Assurer le suivi et l’information sur la performance du marché secondaire, les flux et la rotation des obligations de la Banque. S'assurer que les documents de la Banque relatifs à l’emprunt (la Facilité d'émission d’emprunts multi-marchés (GDIF), la Note d’information générale (GIS)), le référencement et l’enregistrement auprès de la SEC, entre autres, sont effectués et coordonner l’exercice de diligence raisonnable 10b-5 ainsi que tout autre processus de documentation approprié. Assurer un programme efficace et de qualité de relations avec les investisseurs : organiser des journées des courtiers, préparer le programme annuel de tournées de présentation en identifiant les investisseurs à cibler et identifier les événements auxquels la Banque devrait participer. Mettre en place et actualiser une base de données pertinente et complète des investisseurs. S’assurer que les sites Web de la Banque, y compris la page d’émission des obligations vertes et le site Web japonais, sont constamment actualisés. Gérer les souscriptions au capital de la Banque ainsi que la reconstitution du FAD et de l’IADM : gérer le processus de souscription en s’informant, assurant le suivi et en faisant rapport sur les souscriptions, les paiements et les encaissements. Préparer les documents nécessaires concernant le droit de vote. Contribuer aux discussions relatives à l’augmentation du capital, à sa reconstitution ou au vote. Gérer tous les aspects financiers des souscriptions. Gérer le téléchargement/la publication des taux de change par rapport à l'UC (la monnaie de compte de la Banque) et préparer et exécuter la couverture administrative de la Banque. Préparer les documents pour les discussions techniques avec les organismes de crédit et les agences de notation ESG. Préparer la présentation financière annuelle de la Banque à soumettre aux parties prenantes. principales Fonctions : Le chargé de trésorerie supérieur assume ou contribue aux fonctions suivantes : Activités de financement et de couverture Identifier et trouver des opportunités de financement attrayantes en assurant le suivi de l'activité du marché primaire, en utilisant les swaps croisés de devises, en maintenant une bonne relation de travail avec les courtiers, en étant au fait des tendances et des développements sur le marché, etc.

S'assurer que la tarification de toute nouvelle transaction d'emprunt est conforme aux objectifs et à la stratégie de la Division et atténuer le coût de portage en assurant une liaison avec les divisions de la gestion de l’actif et du passif et la Division des investissements de la Banque.

Veiller à l’exécution sans heurts des transactions de financement, en étant attentif aux conditions du marché, aux calendriers économiques et d'émission, en se tenant informé des préférences des investisseurs, en s'assurant que les plafonds de crédit sont suffisants pour les opérations de règlement et de change, etc.

Surveiller la performance secondaire des émissions obligataires de la Banque en suivant les activités et le flux de tenue du marché sur les plateformes électroniques, en étant informé des indications hebdomadaires reçues des courtiers sur les prix, des informations sur les flux du marché secondaire et en maintenant un bon dialogue avec les courtiers dans les emprunts obligataires de la Banque.

Surveiller les règles et règlements des marchés économiques et de capitaux sur les marchés qui sont assignés à la Division, afin d'assurer l’exécution sans heurts du programme d'emprunt.

Piloter ou participer à des tournées de présentation aux investisseurs et préparer et/ou actualiser une présentation aux investisseurs complète, précise, de qualité et bien conçue. Processus d’emprunt S’assurer que la Banque est capable d'emprunter sur les marchés assignés en se tenant informé de l’évolution de la réglementation, en s'assurant que la documentation sur l’émission d’obligations est actuelle et à jour, en maintenant un dialogue fréquent et de qualité avec les principales banques d'investissement pertinentes présentes ; entreprendre un travail régulier auprès des investisseurs, afin de s'assurer que la Banque représente une proposition d’investissement approuvée et recherchée. Faciliter le processus d'emprunt en préparant un mandat ouvert lorsque cela est justifié et mettre régulièrement à jour le réseau de financement.

Faciliter l'analyse, le suivi et le compte-rendu concernant : 1) les opérations d'emprunt, en actualisant la base de données des emprunts et les tableaux de classement interne ; 2) les indices de référence, par la préparation du moniteur du marché journalier, en suivant de près la performance du marché secondaire à partir des données des traders des courtiers et également à partir des plateformes Bloomberg et Tradeweb et autres plateformes pertinentes ; 3) les flux et les échanges d’obligations par courtier pour évaluer la liquidité des obligations et l’engagement des courtiers, et faciliter les discussions avec les investisseurs.

Rendre compte des opérations à la haute Direction, en préparant le moniteur du marché hebdomadaire de la Division, et les rapports destinés à ALCO et au Conseil d'administration.

Préparer le programme d'emprunt annuel de la Banque à soumettre à l’approbation du Conseil d'administration afin de permettre à la Banque de mobiliser des ressources sur le marché et de répondre à ses objectifs de financement. Documentation liée à l’emprunt S'assurer que les documents de la Banque relatifs à l’emprunt (la Facilité d'émission d’emprunts multi-marchés (GDIF), la Note d’information générale (GIS)), le référencement et l’enregistrement auprès de la SEC, entre autres, sont à jour et coordonner l’exercice de diligence raisonnable 10b-5 ainsi que tout autre processus de documentation approprié.

Examiner et valider tous les documents nécessaires à l'exécution de chaque opération d'emprunt, y compris les listes de conditions relatives aux obligations et aux swaps, les suppléments de fixation de prix, les lettres d’inscription des courtiers, les confirmations de swaps, etc. Relations avec les marchés Appuyer un programme efficace de relations avec les investisseurs : identifier et fournir des avis sur les investisseurs à cibler pour les tournées de présentation ou les téléconférences pour assurer le succès des émissions obligataires : recueillir les rétroactions des investisseurs sur les opérations de la BAD, suivre de près leur participation aux opérations des institutions analogues et rassembler les informations reçues dans le cadre de comptes-rendus de mission et de discussions avec les courtiers. Gérer une base de données d’information efficace.

Contribuer à approfondir la base d’investisseurs de la Banque en préparant un bref bulletin trimestriel destiné aux investisseurs, en fournissant des actualisations sur le programme de financement et les principaux développements.

Examiner la présentation aux investisseurs préparée/mise à jour par l'équipe chargée du financement pour s'assurer que les données sont correctes et que les informations transmises sont conformes aux intérêts des investisseurs. Actualiser les pages Web pertinentes de la Banque (la page régulière, la page japonaise et la page verte) pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins des investisseurs et rehaussent le profil de la Banque auprès des investisseurs.

Renforcer la visibilité et le positionnement de la Banque en dirigeant la préparation de la présentation financière de la Banque. Souscriptions au capital de la BAD, reconstitutions du FAD et compensation de l’IADM Aider et fournir des avis à la haute Direction dans les discussions des actionnaires liées aux augmentations de capital, aux reconstitutions du FAD, aux votes et aux régimes compensatoires, en fournissant des orientations et en préparant les documents techniques appropriés (cadre de financement, votes électoraux, règles de cession des actions) et en apportant sa contribution aux discussions pertinentes.

Contribuer à mettre en place une gestion efficace du processus de souscription en : 1) s'assurant que toutes les résolutions relatives aux souscriptions pertinentes sont mises en œuvre et que le manuel de procédure est suivi et actualisé ; 2) demandant, surveillant, accusant réception et enregistrant les souscriptions, les paiements et les encaissements. Gérer les arriérés conformément aux directives.

Gérer les relations avec les actionnaires en rendant compte des souscriptions par la préparation du droit de vote pertinent et en répondant rapidement aux demandes des actionnaires et des clients internes. Fournir les informations appropriées aux agences de notation du crédit et des notes d’information à la direction en tant que de besoin. Gérer l'entrée des actionnaires à la BAD et au FAD.

S’assurer que le système de souscription est amélioré de manière continue et que ses données sont mises à jour de manière continue. Examens des notations Contribuer efficacement aux discussions d’examen de notation du crédit en préparant les documents et les données de présentation concernant les activités de financement et de souscription de la Banque, en veillant à satisfaire aux critères des agences de notation.

Collaborer avec les agences de notation du cadre environnemental, social et de la gouvernance (ESG) pour s’assurer que la Banque obtienne la meilleure note possible concernant ses activités de notation et prendre des mesures pour renforcer la note de la Banque en matière d’ESG. Participation aux groupes de travail Prendre part à tout groupe de travail assigné et participer activement en examinant les documents présentés et en fournissant également des documents, aux fins de discussion et d’approbation. Gestion des taux de change Veiller à ce que le budget administratif du Groupe de la Banque soit couvert contre les variations de change, en préparant et en mettant en œuvre la couverture administrative de la Banque.

S’assurer que les taux de change sont disponibles sur les systèmes de la Banque quotidiennement, en supervisant les téléchargements concernant les devises, tout en fournissant des orientations sur l'amélioration du système. Compétences (qualifications, expérience et connaissances) : Être titulaire au moins d’un Master2 en Finances, en Administration des Affaires, en Economie, en Statistiques ou dans une discipline quantitative connexe. Une certification professionnelle telle que Chartered Financial Analyst (CFA), ICMA, FRM, serait un avantage. Justifier au minimum de cinq (5) années d'expérience professionnelle acquise sur les marchés de capitaux internationaux, avec un accent particulier sur l'émission d'obligations. Avoir une expérience pratique de la gestion du processus d’émission d'obligations mondiales et/ou d'obligations publiques, et de l'utilisation d'instruments dérivés aux fins de couverture. Avoir une très bonne connaissance pratique des produits dérivés. Avoir une bonne connaissance pratique du fonctionnement de l'Organisation en tant qu'entreprise et du rôle de son unité organisationnelle. Être capable de développer des solutions pratiques et opportunes. Posséder et appliquer le savoir et l'expertise avec la profondeur nécessaire. Avoir une bonne compréhension des clients, des marchés et des besoins. Faire preuve d’innovation, de créativité et d’une solide capacité de résolution des problèmes. Être orienté-client. Être capable de travailler en équipe et savoir gérer les relations. Être capable de travailler efficacement et de façon appropriée dans un environnement souvent stressant. Avoir la maîtrise des logiciels courants tels que Word, Excel, PowerPoint, etc. La connaissance de Bloomberg, Summit/Numerix serait un avantage. Être capable de communiquer efficacement (à l’écrit et à l’oral) en anglais et/ou en français, de préférence avec une connaissance pratique de l’autre langue.