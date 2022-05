Directeur(trice) politique macroéconomique, prévisions et recherche

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les Pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013‑2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, Cinq grandes priorités (High 5) dans lesquelles les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été identifiées, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera la mise en œuvre efficace de cette vision. LE COMPLEXE La Vice-présidence (ECVP) est principalement chargée d’amener le Groupe de la Banque à donner la priorité à la production, l’analyse, la diffusion, le courtage et la mise en œuvre de solutions du savoir pertinentes dans toutes les priorités opérationnelles des High 5 et les thèmes transversaux de sa stratégie décennale. Ces solutions doivent répondre clairement aux problèmes de développement prioritaires auxquels font face individuellement ou collectivement les pays membres régionaux (PMR), et les PMR doivent être impliqués tant dans leur planification que dans leur mise en œuvre. Au nombre des solutions figurent : i) les recherches touchant aux principaux problèmes de développement auxquels fait face l’Afrique et leur relation avec la gouvernance économique mondiale et les autres biens publics mondiaux majeurs ; ii) les diagnostics pays et les perspectives d’avenir ; iii) le dialogue sur les politiques et les services consultatifs ; iv) les activités liées au savoir économique, sectoriel, et thématique ; v) l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux ; vi) la préparation, la conception et l’appui à la mise en œuvre des opérations de gestion des finances publiques et de gouvernance ; vii) le renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques ; viii) l’assistance technique et les conseils relatifs à la gestion des ressources naturelles par les PMR ; et ix) la diffusion du savoir et l’établissement de réseaux du savoir nationaux, régionaux et interrégionaux. LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE : Le Département de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie efficace et solide pour la production, le courtage et la diffusion de connaissances de haute qualité sur différentes questions de développement économique en Afrique. Le Département apporte un appui technique aux unités opérationnelles et aux pays membres régionaux par des travaux d’analyse rigoureux dans les domaines liés à sa stratégie décennale et aux priorités opérationnelles High 5. De même, le Département travaille en partenariat avec diverses parties prenantes internes et externes pour soutenir ou promouvoir un dialogue politique efficace avec les organes de décision au sein et en dehors de la Banque. Les activités du Département s’articulent autour de la politique macroéconomique, de la soutenabilité de la dette et des prévisions d’une part, et de l’impact microéconomique, institutionnel et sur le développement d’autre part. LE POSTE Le Groupe de la Banque africaine de développement passe aujourd’hui par une phase exaltante d’ajustement stratégique et structurel, évoluant vers un mode de travail plus collaboratif et transversal. Dans le cadre de ce changement, le Complexe ECVP joue un rôle de premier plan dans le processus de repositionnement du Groupe de la Banque en tant qu’organisation innovante et dynamique qui applique efficacement le principe de l’unité d’action. Ce repositionnement consistera plus particulièrement à accroître la visibilité et l’impact politique de la Banque, en intégrant l’analyse critique des questions économiques dans tous les aspects de ses activités, y compris dans ses projets de recherche et ses actions de sensibilisation, ainsi qu’en ce qui concerne son engagement externe auprès des décideurs, des leaders d’opinion et des autres parties prenantes. Le Directeur/La Directrice du département Politique macroéconomique, prévisions et recherche contribuera de manière substantielle à la conceptualisation, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’assurance qualité de l’ensemble des produits du savoir du Groupe de la Banque. Le/La candidat(e) retenu(e)fera partie de l’équipe de direction du Complexe et de l’ensemble de la Banque, jouera un rôle clé dans l’amélioration de l’image publique de la Banque relativement à ses activités et mènera des actions de sensibilisation auprès d’un large éventail de parties prenantes externes, tout en gérant une équipe dynamique de professionnels. La Banque africaine de développement recherche une personne justifiant d’une solide expérience en économie, faisant preuve d’une logique claire et de créativité, dotée de capacités d’influence avérées et capable de nouer des relations avec des acteurs clés du monde universitaire, des secteurs privé et public et de la société civile, et de les influencer. Sous la direction générale du Vice-président, le/la titulaire du poste devra de manière générale assumer les fonctions suivantes : 1. Aider à fournir un leadership, des orientations et des prestations stratégiques en matière de politique économique et de recherche au sein du Groupe de la Banque, et à éclairer et structurer le travail de ce dernier par des analyses et des orientations solides. 2. Améliorer et accroître le profil de connaissance externe du Groupe de la Banque, son influence et son impact. Pour ce faire, le titulaire du poste devra assurer une communication crédible et convaincante de l’ambition stratégique de l’institution auprès de publics cibles clés, à savoir notamment les PMR, les décideurs politiques, les leaders d’opinion, les médias, ainsi que d’autres parties prenantes. 3. Constituer, diriger, gérer, encadrer et accompagner un groupe de premier ordre de chercheurs économistes, de statisticiens et d’analystes politiques afin de renforcer les capacités de la Banque en matière de dialogue politique à l’échelle nationale et régionale. PRINCIPALES FONCTIONS Sous la supervision et les conseils de l’Économiste en chef/Vice-président chargé de la recherche économique, du dialogue sur les politiques et de la gestion des connaissances, le Directeur/la Directrice devra s’acquitter des fonctions suivantes : Validation et exécution du programme de travail Examiner et valider les objectifs et le programme de travail du Département, en veillant à ce qu’ils soient alignés sur les priorités stratégiques de la Banque, du Complexe et du Département. Superviser leur exécution et fournir des orientations aux équipes le cas échéant. Examiner et valider le budget, et sa mise en œuvre effective. Faire rapport sur l’exécution du programme de travail et proposer des mesures alternatives et correctives si nécessaire. Contribuer activement à la conception et au suivi de la mise en place des indicateurs clés de performance de l’institution. Supervision technique des activités du département Fournir au Groupe de la Banque et aux pays membres des renseignements économiques sur l’évolution macroéconomique, des projections des variables économiques et financières les plus utilisées relativement à l’économie africaine et aux opérations du Groupe de la Banque. Analyser l’économie des PMR en mettant l’accent sur les High 5, en utilisant des techniques de pointe et en évaluant les stratégies de développement régionales et continentales, tout en insistant sur l’analyse de la soutenabilité de la dette et l’impact des chocs exogènes majeurs sur les agrégats macroéconomiques et les niveaux de vie. Participer à des études spéciales visant à améliorer les stratégies et la programmation des opérations du Groupe de la Banque, ou diriger celles-ci. Élaborer des outils d’analyse appropriés en vue de rationaliser les études économiques et sectorielles de la Banque dans des domaines essentiels tels que l’analyse macroéconomique et l’évaluation de l’impact des projets de développement. Coordonner la préparation des rapports phares du Groupe de la Banque. Superviser le traitement des principales publications de la Banque, y compris le Rapport sur le développement en Afrique, la Revue sur le développement en Afrique et les publications statistiques annuelles. Préparer et apprêter les principales déclarations, allocutions et notes d’information pour le Président et les vice-présidents, lors des réunions de haut niveau, des conférences et des missions officielles dans les pays membres régionaux. Gestion des personnes Veiller à ce que le Département soit doté des compétences appropriées à tout moment pour la réalisation efficace des objectifs définis dans le programme de travail. Examiner et valider les besoins en personnel et élaborer, en collaboration avec le département des ressources humaines, les plans de recrutement nécessaires. Évaluer les performances et le potentiel du personnel et déterminer les besoins en formation. Mettre en place, avec l’aide du département des ressources humaines, des mécanismes de gestion des talents, pour constituer un pool de talents pour le Département en vue de la continuité des activités. Prévoir une délégation efficace des responsabilités, en donnant au personnel les moyens d’agir à tous les niveaux. Relations avec les parties prenantes Assurer une collaboration efficace avec les autres départements du Complexe. Travailler en étroite collaboration avec les départements opérationnels pour assurer la pertinence des connaissances et des travaux de recherche par rapport aux opérations et aux projets de la Banque. Promouvoir et entretenir des relations avec les institutions chargées des politiques de recherche et de développement économiques, en particulier celles axées sur l’Afrique. Agir en qualité d’Économiste en chef/Vice-président par intérim du Complexe de recherche économique, de dialogue sur les politiques et de gestion des connaissances, le cas échéant. S’acquitter d’autres tâches qui lui seraient confiées par l’Économiste en chef/Vice-président. COMPÉTENCES (qualifications, expérience, connaissances) Être titulaire d’au moins un Doctorat (Ph. D.) d’une université réputée en économie ou dans toute autre discipline pertinente. Justifier d’au moins dix (10) à quinze (15) années d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) années à des postes de direction. (Avoir précédemment travaillé dans des agences de développement multilatérales, bilatérales ou régionales constitue un atout). Être parfaitement au fait des débats contemporains en matière de politique économique, au sens large, tant en Afrique qu’ailleurs, sur la base de la théorie économique orthodoxe et hétérodoxe (avoir des contacts dans le milieu universitaire avec d’autres chercheurs spécialistes des sciences sociales s’intéressant aux questions de développement constitue un avantage concurrentiel). Posséder de solides compétences en recherche macroéconomique et microéconomique et justifier de publications dans des revues à comité de lecture réputées et spécialisées dans le domaine concerné ou dans un domaine connexe. Afficher une solide feuille de route en matière de conceptualisation, de mise en œuvre et de gestion de la recherche macroéconomique ou microéconomique axée sur les politiques, notamment en assurant la qualité des résultats de la recherche de haut niveau ainsi que l’exploitation, la diffusion et la vulgarisation des connaissances. Faire preuve d’une connaissance approfondie du rôle des autres institutions de financement du développement dans la facilitation du partage des connaissances sur les réformes économiques et dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Faire preuve de solides compétences techniques et quantitatives, plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de méthodes statistiques et économétriques dans l’analyse des questions de développement économique et dans les domaines connexes. Démontrer de solides compétences en matière de planification et d’organisation, y compris une capacité avérée à penser de manière stratégique et à appréhender une situation dans sa globalité tout en ayant le souci du détail, des compétences en matière de négociation et de constitution d’équipes, ainsi qu’une capacité avérée à influencer les autres et à présenter des idées. Être capable d’établir des liens avec les parties prenantes à tous les niveaux, de comprendre leurs intérêts et d’exercer de l’influence sur elles. Pouvoir gérer les demandes de haut niveau d’une organisation complexe, ce qui inclut la capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés. Avoir d’excellentes compétences de communication orale et écrite en français comme en anglais, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. Savoir utiliser les applications courantes de la suite Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) ; la maîtrise de SAP est hautement souhaitable.