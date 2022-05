Directeur(trice) du Département des statistiques

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines, dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agroindustrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision. LE COMPLEXE : La Vice-présidence (ECVP) est principalement chargée d’amener le Groupe de la Banque à donner la priorité à la production, l’analyse, la diffusion, le courtage et la mise en œuvre de solutions du savoir pertinentes dans toutes les priorités opérationnelles des High 5 et les thèmes transversaux de sa Stratégie décennale. Ces solutions doivent répondre clairement aux problèmes de développement prioritaires auxquels font face individuellement ou collectivement les pays membres régionaux (PMR), et les PMR doivent être impliqués tant dans leur planification que dans leur mise en œuvre. Au nombre de ces solutions figurent : i) les recherches concernant les principaux problèmes de développement auxquels fait face l’Afrique et leur lien avec la gouvernance économique mondiale et les autres biens publics mondiaux majeurs ; ii) les diagnostics pays et les perspectives d’avenir ; iii) le dialogue sur les politiques et les services consultatifs ; iv) les activités liées au savoir économique, sectoriel, et thématique ; v) l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux ; vi) la préparation, la conception et l’appui à la mise en œuvre des opérations de gestion des finances publiques et de gouvernance ; vii) le renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques ; viii) l’assistance technique et les conseils relatifs à la gestion des ressources naturelles par les PMR ; et ix) la diffusion du savoir et l’établissement de réseaux du savoir nationaux, régionaux et inter-régionaux. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : De manière générale, le Département des statistiques (ECST) assume les principales fonctions suivantes : La collecte, le traitement et la diffusion d’informations statistiques obtenues de sources nationales et internationales, en particulier dans les domaines de la stratégie institutionnelle de la Banque et des priorités opérationnelles des High 5 à travers l’Afrique ; La normalisation des méthodes statistiques, des classifications et des définitions utilisées par les agences nationales afin de tirer parti de l’utilisation de méthodologies et d’approches communes convenues au niveau international et de réaliser ainsi des économies d’échelle ; La coordination des programmes et activités statistiques internationaux, continentaux et sous-régionaux avec d’autres partenaires de développement ; La coopération technique et le renforcement des capacités des services statistiques dans les PMR de la Banque, à leur demande ; et L’appui aux besoins internes du Groupe de la Banque en matière de données par la collecte et la diffusion d’informations statistiques pour les activités statistiques, notamment en ce qui concerne la mesure des résultats, la recherche, les politiques et les travaux financiers, entre autres. LE POSTE : Le Groupe de la Banque africaine de développement est en pleine phase d’ajustement stratégique et structurel et s’oriente vers un mode de travail plus collaboratif et transversal. Dans cette perspective, le Complexe ECVP est chargé de repositionner le Groupe de la Banque en tant qu’organisation innovante et dynamique, capable de travailler efficacement en synergie. Un élément important de ce repositionnement consistera à accroître sa visibilité auprès du public et son impact sur les politiques, en s’appuyant sur une compréhension critique de l’économie dans tous les aspects du travail du Groupe de la Banque, y compris dans ses engagements avec les pays membres régionaux, ainsi que dans ses engagements externes avec les décideurs, les leaders d’opinion et les autres parties prenantes. Le Directeur/la Directrice du Département des statistiques (ECST) contribuera de manière substantielle à la conceptualisation, la conception, la mise en œuvre et l’assurance qualité de toutes les statistiques du Groupe de la Banque. Plus spécifiquement, le Directeur/la Directrice d’ECST dirigera l’équipe des statistiques de la Banque afin de soutenir la mise en œuvre efficace des différentes fonctions susmentionnées. Le/la candidat(e) retenu(e) fera partie de la haute direction du Complexe et de la Banque. Il/elle jouera un rôle clé dans la promotion du travail de connaissances de l’institution auprès du public et mènera des activités de sensibilisation auprès d’un large éventail de parties prenantes externes, tout en gérant une équipe dynamique de professionnels. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision et l’orientation du Chef économiste et Vice-président chargé de la recherche, du dialogue sur les politiques et de la gestion des connaissances, le Directeur/la Directrice remplira les fonctions suivantes : Planifier, organiser, gérer et superviser les activités du département : Diriger le département, notamment en fixant des objectifs, en recrutant du personnel de haut niveau et en assurant le leadership nécessaire pour offrir des produits statistiques de haute qualité ; Assurer un leadership intellectuel et stratégique dans le développement des statistiques comme un processus continu dans les PMR ; Gérer les ressources humaines et financières du département ; Nouer des partenariats avec les parties prenantes internes et externes et s’engager aux plus hauts niveaux pour coordonner les activités statistiques de la Banque afin de permettre une évaluation et un suivi cohérents des objectifs stratégiques de la Banque. Fournir des services efficaces et de haute qualité pour atteindre les objectifs fixés. Développer et étoffer de manière significative le programme de la Banque en matière de statistiques. Initier et introduire les changements nécessaires pour que les activités du département répondent aux besoins actuels et nouveaux en matière de données. Planifier, gérer et recommander des approches actualisées de collecte, de traitement, de diffusion et d’utilisation des données afin d’éclairer la recherche appliquée sur les enjeux du développement de l’Afrique par le Groupe de la Banque et ses parties prenantes. Cela implique notamment les tâches suivantes : Promouvoir la cohérence méthodologique par l’harmonisation des statistiques et l’utilisation de métadonnées actualisées pour faciliter la comparaison entre pays des principaux agrégats, en collaboration avec d’autres partenaires de développement et en liaison avec les départements des opérations de la Banque. Mettre à disposition et promouvoir les outils de diffusion des données nécessaires dans tous les PMR et assurer leur maintien en vue de permettre le partage en temps réel des données sur le développement afin de fournir des informations sur les objectifs de développement durable (ODD),(Agenda 2030), l’Agenda 2063, les High 5 et une série d’autres initiatives nationales de développement dans les pays. Établir et entretenir des relations avec d’autres partenaires de développement engagés dans la production de données afin d’éclairer la prise de décision en temps utile. Représenter la Banque lors de conférences, séminaires , et ateliers internationaux et régionaux Validation et exécution du programme de travail Examiner et valider les objectifs et le programme de travail du département, en veillant à l’alignement des activités sur les priorités stratégiques du département, du complexe et de la Banque. Examiner et valider le budget et sa mise en œuvre effective. Rendre compte de l’exécution du programme de travail et proposer des solutions de rechange et des mesures correctives le cas échéant. Contribuer activement à la conception et au suivi des indicateurs clés de performance du Département. Supervision technique des activités du département Travailler en étroite collaboration avec les départements régionaux et sectoriels de la Banque pour évaluer les besoins prioritaires en matière de données statistiques afin de soutenir les opérations de la Banque et l’analyse des besoins de développement des pays membres. Gérer les ressources de la Banque consacrées à la collecte et à la gestion des données statistiques pour améliorer l’efficacité opérationnelle et institutionnelle dans la réalisation des objectifs de développement, tout en supervisant l’exécution du budget administratif du département. Fournir à la Banque et à ses clients une assistance technique, des services consultatifs et des formations afin de renforcer les capacités des bureaux nationaux de statistiques en matière de collecte et de gestion des données pour une prise de décision éclairée dans les PMR. Collaborer avec l’Institut africain de développement (ECAD) pour concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de prestation de services publics dans les PMR. Travailler avec les Départements, politique macroéconomique, prévisions et recherche (ECMR) et des économies pays (ECCE) sur la production des rapports sur les perspectives économiques en Afrique et les perspectives économiques régionales. Travailler en collaboration avec le Département de la mobilisation des ressources et des partenariats (FIRM) afin d’identifier et de mobiliser les ressources pour soutenir la mise en œuvre du programme de travail au sein du département ainsi que des sources de financement pour la formation. Superviser la préparation de notes de synthèse mensuelles sur les statistiques des pays et régions d’Afrique à l’intention de la haute Direction de la Banque, afin d’éclairer les travaux de la Banque en matière de connaissances, d’assistance technique et de dialogue sur les politiques dans les pays membres régionaux. Publier régulièrement d’autres mises à jour de données, notamment l’Annuaire statistique et le livre de poche des statistiques de l’Afrique, ainsi que des livres et des rapports sur les statistiques et les méthodes statistiques. Travailler avec les bureaux nationaux de statistiques pour valider et diffuser les données pertinentes dans les ministères concernés pour une prise de décision éclairée dans les pays africains. S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Chef économiste et Vice-président chargé la recherche, du dialogue sur les politiques et de la gestion des connaissances. Gestion des personnes et des talents Veiller à ce que le département soit stratégiquement doté en personnel pour une mise en œuvre efficace des capacités stratégiques du Groupe de la Banque, telles que définies dans les programmes de travail annuels du département. Constituer, motiver, encadrer et maintenir une équipe efficace. Mettre en place, avec l’aide du Département des ressources humaines, des mécanismes de gestion des talents, pour constituer un pool de talents pour le département en vue de maintenir une prestation de services efficace et d’assurer la continuité des activités. Constituer et maintenir un réseau d’experts et d’institutions pour soutenir les processus de collecte et de gestion des données de la Banque. Superviser l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles pour la collaboration interdépartementale à l’échelle de la Banque en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données en Afrique. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) Être titulaire au minimum d’un Master en statistiques, mathématiques, économie ou dans une autre discipline pertinente. Un doctorat (PhD) serait un atout important. Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience approfondie et progressive dans le domaine des statistiques et/ou de la gestion des données dans une organisation similaire, dont cinq (5) années à un niveau de direction. Posséder des connaissances et une expérience avérées dans la mise au point et la gestion de techniques de mégadonnées dans des contextes de développement et disposer d’une expérience dans la transformation d’agences et de bureaux de statistiques en Afrique ou ailleurs. Faire preuve d’une capacité avérée à constituer et à gérer des équipes internationales d’experts aux horizons culturels et disciplinaires divers. Avoir une connaissance approfondie des questions économiques et de développement en Afrique ; avoir un état d’esprit axé sur la réflexion stratégique et une forte capacité à analyser les situations du point de vue des parties prenantes et à traduire la réflexion stratégique en actions concrètes. Avoir la capacité de nouer et de gérer des partenariats stratégiques avec un état d’esprit axé sur les résultats. Posséder une forte capacité à traduire les défis de développement en possibilités d’exploitation des connaissances avec une solide connaissance de l’andragogie. Posséder de solides compétences en matière d’analyse, avoir le sens de la négociation et des aptitudes élevées en matière de suivi et d’évaluation. Faire preuve d’un haut degré de diplomatie, de discrétion et de tact, et d’une capacité avérée à travailler dans un contexte d’incertitude. Avoir une expérience étendue et approfondie des questions de statistiques et/ou de développement économique en Afrique. Posséder de solides compétences analytiques et empiriques pour interpréter les données et éclairer la prise de décision ou l’élaboration des politiques. Être familiarisé avec le rôle des autres institutions de financement du développement pour répondre aux besoins en données concernant les ODD et les High 5 dans toute l’Afrique. Avoir une capacité à réfléchir de façon stratégique et à concevoir des plans et des programmes à long terme en harmonie avec les priorités stratégiques. Avoir de solides compétences en matière de leadership et être capable d’attirer, de motiver et de fidéliser du personnel professionnel de grande qualité. Avoir une capacité avérée à prendre des risques opérationnels de manière prudente, à concevoir des approches innovantes et à prendre des décisions efficaces et avisées en temps utile. Faire montre d’excellentes capacités à présenter et à faire accepter ses idées, avoir de bonnes qualités d’écoute, faire preuve d’un engagement à l’égard de la diversité et être capable d’initier et de gérer le changement. Avoir la capacité de nouer des partenariats avec un large éventail de clients et d’obtenir des résultats qui répondent aux besoins et aux intérêts à long terme des clients au sein et à l’extérieur de la Banque.. Posséder d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français ou en anglais. Une bonne connaissance pratique de l’autre langue serait un atout. Maîtriser l’utilisation des applications standard de la Suite Office.