Conseiller(ère) en chef pour la sécurité, P5

Assumer la responsabilité d’un large éventail de questions de gestion des risques de sécurité, y compris la création de politiques et de procédures;

Diriger la cellule de sécurité pour élaborer des réponses coordonnées aux menaces émergentes;

Anticiper l’environnement de sécurité et concevoir des stratégies inclusives basées sur une analyse détaillée des données et une pensée innovante;

Participer dans les comités et les groupes de travail;

Assurer la mise en œuvre de la planification de la sécurité et analyser les tendances en matière de sécurité

Gérer des projets clés pour renforcer la résilience et atténuer le risque;

Coordonner les questions de sécurité avec nos partenaires, y compris les gouvernements hôtes et les missions diplomatiques;

Expérience approfondie des relations internationales, des affaires de désarmement, de la prévention de la criminalité ou du terrorisme, de la gestion des risques, des catastrophes, et/ou de la préparation aux situations d’urgence ;

Expérience en matière de planification et de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques et de la réalisation d’analyses de sécurité détaillées;

Maîtrise de l’anglais. La connaissance d’une autre langue officielle de l’ONU est un avantage;

Une expérience au niveau international et au sein des opérations sur le terrain est souhaitable.

Le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) assure la mise en œuvre sûre et efficace des opérations de l’ONU dans le monde entier. En tant que leader mondial de la gestion des risques de sécurité, nous soutenons le personnel des Nations Unies dans les environnements les plus complexes et les plus difficiles au monde, ce qui nous oblige à engager les professionnels les plus compétents et les plus visionnaires. En tant que conseiller de confiance du fonctionnaire désigné ou du chef de mission, vous devrez :En plus d’au moins un diplôme universitaire de premier niveau dans une discipline pertinente, vous devez apporter:Le Secrétariat de l’ONU s’est engagé à atteindre l’équilibre entre les sexes à 50/50 au sein de son personnel. Les candidates sont fortement encouragées à postuler. Pour une description de poste complète et pour postuler, veuillez visiter: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=173299&Lang=en-US