Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité H/F Grade D

Créé en 2004, le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide bilatérale du Gouvernement des États-Unis en faveur des pays à faibles revenus, sélectionnés sur la base d’indicateurs de performance. L’objectif est de mettre en œuvre des partenariats avec les pays qui réalisent des performances satisfaisantes dans les trois domaines clés que sont : i) la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, ii) la création d’un environnement favorable à l’initiative privée et iii) l’engagement de l’État à faire des investissements conséquents dans le secteur social. L’assistance du Gouvernement des États-Unis est apportée aux pays bénéficiaires sous forme de dons, pour la mise en œuvre d’un programme d’investissement pays appelé « Compact ». Le Gouvernement burkinabè (GdBF) et le MCC ont signé le 13 août 2020 à Washington D.C. un accord de don d’un montant total de 450 millions de dollars américains et une contribution du Gouvernement burkinabè de plus 50 millions de dollars US. Ce don, au bénéfice des populations Burkinabè, permettra de réaliser trois (3) projets majeurs : I.: Le projet devrait s’attaquer au coût élevé de l’électricité et au faible accès à l’électricité. En renforçant les lois, les règlements et les institutions du secteur de l’électricité, ainsi qu’en améliorant la capacité des principaux acteurs du secteur, le projet de réforme vise à réduire le coût du service et à améliorer la performance de tous les acteurs du secteur. Il comprend également l’élaboration de normes et de réglementations pour rendre le Burkina Faso conforme au Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest (WAPP), lui permettant de faire partie d’un marché régional de l’électricité plus efficace et plus durable. II.: Le projet devrait porter sur la qualité de l’électricité et son coût élevé. Grâce à la construction d’un centre de contrôle de l’électricité, à la mise à jour du centre de répartition, à la fourniture de batteries de réserve synchrones et à l’assistance technique et au soutien consultatif pour une nouvelle transaction IPP, le projet permettra de réduire les délestages et l’énergie non distribuée ainsi que de diminuer les coûts de production tout en augmentant l’offre totale d’énergie solaire moins chère et en réduisant la proportion d’énergie thermique coûteuse dans le mix énergétique du pays. III.: Le projet devrait remédier à la mauvaise qualité de l’électricité par la construction, la réhabilitation et l’extension des lignes de transmission et de distribution dans les deux plus grandes villes du pays (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Le projet visera à remédier au faible accès à l’électricité par (i) la réalisation d’une étude analytique visant à identifier les principaux obstacles aux connexions ; (ii) le financement d’un fonds de connexion axé sur les résultats afin d’améliorer la capacité de la compagnie d’électricité à fournir des connexions abordables à ses clients aux revenus les plus faibles ; et (iii) le financement de l’électrification de certaines institutions sociales. Le projet visera également à augmenter les taux de consommation d’électricité des ménages et des entreprises. L’objectif est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers les projets ci-dessus. Le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), est l’entité responsable de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement burkinabè, et qui agit comme organisme indépendant de gestion du don.Sous la supervision du Directeur Exécutif Chargé des Opérations du MCA-Burkina Faso II, Le Directeur en Charge de la Sûreté et de la Sécurité du MCA-BF2 est responsable de :  Soutenir les fonctions liées à la sûreté et à la sécurité (c.-à-d. Inspection du site, planification d'urgence, réponse aux incidents, identification et atténuation des risques, etc.) qui sont essentiels aux opérations du MCC et du MCA ;  Assurer la supervision technique et la consultation des questions liées à la sûreté et à la sécurité et peut aider au développement professionnel du Responsable de la Sécurité. L’examen technique, l’évaluation et la formation seront menés lors des visites des agents de sécurité internationale du MCC et lors de l’examen des rapports soumis et des autres documents produits ;  Créer et / ou de gérer des systèmes et des programmes de sûreté et de sécurité appropriés et d'élaborer des stratégies d'atténuation des risques et d'intervention pour mettre en œuvre le programme de sûreté et de sécurité. Analyser sous la direction du directeur de l'administration, surveiller la situation sécuritaire au Burkina Faso, ainsi que l'environnement sécuritaire quotidien dans ou autour des opérations du MCC / MCA (par exemple, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Wona, et autres sites d'intervention du projet) pour le second MCC Compact et conseiller sur la sécurité sanitaire. Cela comprend la collecte et l'évaluation régulières des informations relatives à la sécurité pour déterminer l'impact sur les opérations quotidiennes et la documentation des zones sujettes aux catastrophes et garantit que le personnel est au courant de ces informations dans le cadre de l'identification du site ;  Concevoir et exécuter Réaliser des évaluations de sécurité, y compris la sécurité physique, des immeubles des bureaux et des sites du projets de MCA-Burkina Faso II, puis développer et mettre en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité du site (stratégies d'atténuation) pour tous les projets MCA-Burkina Faso II ;  Coordonner avec les forces de sécurité du Gouvernement du Burkina Faso pour assurer des escortes de sécurité au personnel selon les besoins ;  Etablir et mettre en œuvre des mesures le plan de gestion de la sûreté et de la sécurité dues sites pourtous les projets de MCA Burkina Faso II, selon les besoins ;  Concevoir et mettre en œuvre le plan de gestion de la sécurité et de la sûreté de MCA Burkina Faso II ;  Travailler avec le directeur de l'administration et d'autres gestionnaires de la MCA pour s'assurer que le plan est intégré dans tous les domaines de la planification et des opérations. De même, aider à la mise en œuvre des normes, politiques et pratiques de sécurité, ainsi que des plans d'action d'urgence et de continuité ;  Veiller à ce que la sûreté et la sécurité soient intégrées dans tous les domaines de la planification et des opérations ;  Représenter MCA Burkina Faso II auprès des parties prenantes internes et externes afin de mieux comprendre les défis de sécurité dans MCA-Burkina Faso II et de partager les meilleures pratiques.  S'assurer qu'un système de communication d'urgence est en place qui permet au personnel de communiquer de manière rapide et efficace en cas d'urgence ;  Adapter établir, mettre en œuvre et maintenir des protocoles, des politiques ou des procédures de sûreté et de sécurité pour soutenir MCA-Burkina Faso II selon les besoins. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les plans d'action d'urgence, la réponse aux problèmes médicaux / physiques, et qu'un système de communication d'urgence est en place qui permet au personnel de communiquer de manière rapide et efficace en cas d'urgence ;  Effectuer des visites de sites et recommander, le cas échéant, pour approbation tous les déplacements/voyages du personnel de MCA Burkina Faso II, et identifier des stratégies d'atténuation en cas de besoin ;  Concevoir et maintenir un système lisible et ordonné pour la collecte, la compilation, et la diffusion d'informations pertinentes sur la sécurité et la sûreté à rendre accessible au personnel approprié selon les besoins ;  En coordination avec la direction du MCA-Burkina Faso II, suivre et approuver tous les déplacements et déplacements du personnel interne et externe de Ouagadougou vers les sites du projet ;  Fournir des mises à jour et des conseils de sécurité de routine aux membres de la direction du MCA-Burkina Faso II, au Conseil d'Orientation et de Surveillances (COS), au personnel, à la mission résidente de MCC (RCM), au département de MCC en charge de la Sécurité Internationale Diplomatique (DIS), aux voyageurs, sous-traitants et entités de mise en œuvre du MCC ;  Veiller à ce que les recommandations critiques du DIS et/ou du responsable de la sécurité régionale (RSO) de l'ambassade des États-Unis soient traitées de manière adéquate dans les délais indiqués.  Servir de conseiller technique principal auprès de la mission résidente de MCC et de MCA-Burkina Faso II lors d'une situation d'urgence ;  Former le personnel et les partenaires de MCA Burkina Faso II sur les procédures et protocoles de sécurité, y compris l'utilisation des équipements d'urgence ;  Organiser régulièrement des séances d'information/orientations sur la sécurité et la sûreté du personnel pour s'assurer que le personnel comprend les rôles et les responsabilités en matière de sûreté et de sécurité ; organiser une formation sur la préparation aux situations d'urgence, le cas échéant ;  Fournir des conseils au personnel et aux consultants du MCC sur la sûreté et la sécurité lors des visites sur le terrain au MCA-Burkina Faso II, selon les besoins  Coordonner avec les forces de sécurité du Gouvernement hôte (national, régional et local) pour assurer une présence de sécurité suffisante dans et autour des sites du projet, ainsi que lors de l'escorte du personnel du MCC (si nécessaire lors des déplacements à l'extérieur de Ouagadougou et à l'intérieur de la ville lorsque l'environnement de sécurité le justifie) ;  Travailler avec les parties prenantes externes (par exemple, la sécurité de l'ambassade, le DIS, la sécurité du Gouvernement hôte, les services d'urgence [police, pompiers], les autorités militaires, municipales et traditionnelles, les responsables de la sûreté et de la sécurité des ONG et d'autres parties prenantes concernées, le cas échéant) pour soutenir la planification d'urgence et réagir, obtenir des mises à jour sur la criminalité, des mises à jour sur les incidents de terrorisme, les informations nécessaires pour évaluer l'environnement de sécurité et pour favoriser les relations qui peuvent être exploitées lors de situations d'urgence ou en réponse à des incidents criminels. Assurer la liaison avec eux pour mieux comprendre les enjeux sécuritaires du travail de MCA-Burkina Faso II et partager les meilleures pratiques ;  Évaluer la sécurité physique des installations du MCA Burkina Faso II (par exemple, immeuble (s) de bureaux, bureaux PMC / PMO / IE, installations du projet / programme) et mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées. Aider à la gestion de la force de garde sur place et au processus de badges pour le personnel du MCA. Sous la direction du directeur de l'administration, enquêter sur les incidents dans les installations et les violations des politiques ;  Aider à la mise en œuvre et à la mise à jour du plan de gestion de la sûreté et de la sécurité MCA Burkina Faso II existant ;  Grâce à des tests périodiques, s'assurer que tous les équipements de sécurité et de sûreté essentiels à la mission tels que les téléphones satellites, les trousses de premiers soins, les radios, les dispositifs de suivi GPS et les autres équipements des véhicules MCA sont fonctionnels; et assurer la responsabilité de tous les équipements liés à la sûreté et à la sécurité ;  Concevoir et mettre en œuvre des protocoles pour tester périodiquement les équipements de sécurité tels que les téléphones satellites, les radios et autres dispositifs d'urgence ;  Coordonner avec les forces de sécurité gouvernementales nationales, régionales et locales pour assurer une présence de sécurité suffisante dans et autour des sites du projet ;  Coordonner l'escorte de sécurité pour le personnel du MCC selon les besoins lors des déplacements à l'extérieur de Ouagadougou et à l'intérieur de la ville lorsque l'environnement de sécurité le justifie.  Surveiller l'environnement de sécurité au quotidien dans ou autour des opérations MCC/MCA-Burkina Faso II ;  Assurer la liaison avec les services d'urgence tels que les pompiers, policiers et autres, au besoin, pour soutenir la planification et l'intervention d'urgence ;  Travailler avec les parties prenantes externes (par exemple, la sécurité de l'ambassade, le DIS, la sécurité du Gouvernement hôte, les services d'urgence [police, pompiers], les autorités militaires, municipales et traditionnelles, les responsables de la sûreté et de la sécurité des ONG et d'autres parties prenantes concernées, le cas échéant) pour soutenir la planification d'urgence et réagir, obtenir des mises à jour sur la criminalité, des mises à jour sur les incidents de terrorisme, les informations nécessaires pour évaluer l'environnement de sécurité et pour favoriser les relations qui peuvent être exploitées lors de situations d'urgence ou en réponse à des incidents criminels ;  Gérer la fonction de badge au MCA-Burkina Faso II ;  Gérer et/ou coordonner les agents de sécurité sur les sites de MCA-Burkina Faso II ;  Analyser les incidents de sécurité à travers le pays ; recueillir et évaluer les informations liées à la sécurité pour déterminer l'impact sur les opérations quotidiennes ;  Enquêter sur les incidents des installations et les violations des politiques y afférentes. Un diplôme d'Enseignement secondaire (ou équivalent local) ; un diplôme universitaire de préférence. Une expérience pertinente avec des programmes de sûreté et de sécurité à MCC ou dans un MCA ; -OU-  Une minimum de huit (8) ans d'expérience pertinente avec des programmes de sûreté et de sécurité similaires ONG / organisations de développement ; -OU-  Expérience professionnelle pertinente en matière de sécurité ou d'application de la loi. -ET-  Capacité démontrée à gérer une multitude de tâches avec un minimum de supervision et à déléguer une multitude de tâches ;  Capacité à développer et à entretenir des relations de travail efficaces avec d'autres organisations, y compris l'application de la loi locale, la justice pénale, la gestion des urgences et d'autres ONG / agences de développement ;  Capacité d'analyser les tendances de sécurité, les tendances de la criminalité et d'autres risques et de proposer des stratégies d'atténuation ;  Compétences démontrées en organisation et en communication ;  Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office et autres connaissances informatiques de base ;  Expérience avérée de travail avec la police nationale, régionale et locale, la gendarmerie ou d'autres forces de sécurité Gouvernementales au Burkina Faso. Compétences en leadership • Solides compétences interpersonnelles et capacité de travailler efficacement dans une équipe multiculturelle ; • Capacité à bien performer sous pression et à faire face à des situations stressantes; • Volonté de se rendre fréquemment dans les zones où MCA Burkina Faso II met en œuvre des projets / programmes ; • Connaissance des politiques, lois, réglementations et coutumes locales pertinentes ; • Professionnalisme démontré, bon jugement et flexibilité ; • Doit démontrer, à partir d'une expérience de travail antérieure, la capacité de travailler avec un minimum de supervision et de travailler au sein d'une équipe, notamment en collaborant efficacement avec des pairs et en travaillant dans plusieurs départements ou divisions.• Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office et autres connaissances informatiques de base ; • Expérience de travail avec des systèmes de détection d'intrusion (alarmes, caméras de surveillance, etc.), des appareils de communication / suivi portables (radios, téléphones satellites, appareils cellulaires, appareils de repérage GPS, etc.); • Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office et autres connaissances informatiques de base ; • Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français avec la maîtrise d'une ou plusieurs langues locales (Mòoré, Dioula, Peul, etc.) de préférence ; • Maîtrise démontrée de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral ; • Capacité à animer des formations et à faire des présentations, en Anglais et dans une langue locale. Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;  Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée ;  Les copies des derniers diplômes obtenus ;  Trois (03) références professionnelles et trois (03) références académiques ;  Un casier judiciaire actualisé datant de moins de trois (03) mois. Tous les employés du MCA-Burkina Faso II seront sélectionnés sur la base d'un processus de recrutement et de sélection ouvert et compétitif conformément aux dispositions du Compact. De plus, le recrutement de tous les agents du MCA-Burkina Faso II se fera conformément aux principes et indications prévus par les dispositions constitutionnelles et légales, en particulier l'égalité des chances, le mérite, la compétence, la transparence, la non-discrimination sous toutes ses formes. Cette approche converge avec les dispositions du Compact ;  En conformité avec sa politique du Genre et des minorités, MCC encourage vivement les candidatures féminines ;  Aucun frais ne sera versé au MCA-BF2 ou à EMPOWER Talents and Careers ou à aucun de leurs agents à aucun stade du processus de recrutement (frais de candidature, d’entretien, de traitement de dossier, de formation ou autre) ;  Empower Talents and Careers et Upright partners garantissent qu’aucune personne physique respectant les exigences des offres diffusées sur leurs sites et paraissant dans d’autres canaux ne peut être injustement écartée d’une des étapes de la procédure de recrutement ;  Seul(e)s les candidat(e)s, correspondant aux profils définis et présentant des documents valables et valides seront convoqué(e)s en entretien par Empower Talents and Careers. Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité d’emploi : 1. Connectez-vous ou créez votre compte sur notre plateforme : http://rms.empowertaca.com/signin-signup 2. Postulez au lien suivant : http://rms.empowertaca.com/job/dcss/ Pour plus d’informations ou en cas de difficulté liée à la soumission de votre candidature, prière de nous contacter aux numéros :

EMPOWER Talents and Careers recrute pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2)

DIRECTEUR EN CHARGE DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ – H / F : GRADE D

Référence de l’annonce : E0017/MCA-BF2 Date de clôture : 22 Janvier 2022 Pays : Burkina Faso

Rattachement hiérarchique : Directeur Exécutif Chargé des Opérations du MCA-BF2

CADRE ORGANISATIONNEL

Créé en 2004, le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide bilatérale du Gouvernement des États-Unis en faveur des pays à faibles revenus, sélectionnés sur la base d’indicateurs de performance. L’objectif est de mettre en œuvre des partenariats avec les pays qui réalisent des performances satisfaisantes dans les trois domaines clés que sont : i) la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, ii) la création d’un environnement favorable à l’initiative privée et iii) l’engagement de l’État à faire des investissements conséquents dans le secteur social. L’assistance du Gouvernement des États-Unis est apportée aux pays bénéficiaires sous forme de dons, pour la mise en œuvre d’un programme d’investissement pays appelé « Compact ».

Le Gouvernement burkinabè (GdBF) et le MCC ont signé le 13 août 2020 à Washington D.C. un accord de don d’un montant total de 450 millions de dollars américains et une contribution du Gouvernement burkinabè de plus 50 millions de dollars US.

Ce don, au bénéfice des populations Burkinabè, permettra de réaliser trois (3) projets majeurs :

I. Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité (le « projet de réforme ») : Le projet devrait s’attaquer au coût élevé de l’électricité et au faible accès à l’électricité. En renforçant les lois, les règlements et les institutions du secteur de l’électricité, ainsi qu’en améliorant la capacité des principaux acteurs du secteur, le projet de réforme vise à réduire le coût du service et à améliorer la performance de tous les acteurs du secteur. Il comprend également l’élaboration de normes et de réglementations pour rendre le Burkina Faso conforme au Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest (WAPP), lui permettant de faire partie d’un marché régional de l’électricité plus efficace et plus durable.

II. Projet de renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse : Le projet devrait porter sur la qualité de l’électricité et son coût élevé. Grâce à la construction d’un centre de contrôle de l’électricité, à la mise à jour du centre de répartition, à la fourniture de batteries de réserve synchrones et à l’assistance technique et au soutien consultatif pour une nouvelle transaction IPP, le projet permettra de réduire les délestages et l’énergie non distribuée ainsi que de diminuer les coûts de production tout en augmentant l’offre totale d’énergie solaire moins chère et en réduisant la proportion d’énergie thermique coûteuse dans le mix énergétique du pays.

III. Projet de développement et d’accès au réseau : Le projet devrait remédier à la mauvaise qualité de l’électricité par la construction, la réhabilitation et l’extension des lignes de transmission et de distribution dans les deux plus grandes villes du pays (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Le projet visera à remédier au faible accès à l’électricité par (i) la réalisation d’une étude analytique visant à identifier les principaux obstacles aux connexions ; (ii) le financement d’un fonds de connexion axé sur les résultats afin d’améliorer la capacité de la compagnie d’électricité à fournir des connexions abordables à ses clients aux revenus les plus faibles ; et (iii) le financement de l’électrification de certaines institutions sociales. Le projet visera également à augmenter les taux de consommation d’électricité des ménages et des entreprises.

L’objectif est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers les projets ci-dessus. Le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), est l’entité responsable de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement burkinabè, et qui agit comme organisme indépendant de gestion du don.

MISSIONS PRINCIPALES

Sous la supervision du Directeur Exécutif Chargé des Opérations du MCA-Burkina Faso II, Le Directeur en Charge de la Sûreté et de la Sécurité du MCA-BF2 est responsable de :

 Soutenir les fonctions liées à la sûreté et à la sécurité (c.-à-d. Inspection du site, planification d’urgence, réponse aux incidents, identification et atténuation des risques, etc.) qui sont essentiels aux opérations du MCC et du MCA ;

 Assurer la supervision technique et la consultation des questions liées à la sûreté et à la sécurité et peut aider au développement professionnel du Responsable de la Sécurité. L’examen technique, l’évaluation et la formation seront menés lors des visites des agents de sécurité internationale du MCC et lors de l’examen

des rapports soumis et des autres documents produits ;

 Créer et / ou de gérer des systèmes et des programmes de sûreté et de sécurité appropriés et d’élaborer des stratégies d’atténuation des risques et d’intervention pour mettre en œuvre le programme de sûreté et de sécurité.

RESPONSABILITÉS

 Analyser sous la direction du directeur de l’administration, surveiller la situation sécuritaire au Burkina Faso, ainsi que l’environnement sécuritaire quotidien dans ou autour des opérations du MCC / MCA (par exemple, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Wona, et autres sites d’intervention du projet) pour le second

MCC Compact et conseiller sur la sécurité sanitaire. Cela comprend la collecte et l’évaluation régulières des informations relatives à la sécurité pour déterminer l’impact sur les opérations quotidiennes et la documentation des zones sujettes aux catastrophes et garantit que le personnel est au courant de ces

informations dans le cadre de l’identification du site ;

 Concevoir et exécuter Réaliser des évaluations de sécurité, y compris la sécurité physique, des immeubles des bureaux et des sites du projets de MCA-Burkina Faso II, puis développer et mettre en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité du site (stratégies d’atténuation) pour tous les projets MCA-Burkina Faso

II ;

 Coordonner avec les forces de sécurité du Gouvernement du Burkina Faso pour assurer des escortes de sécurité au personnel selon les besoins ;

 Etablir et mettre en œuvre des mesures le plan de gestion de la sûreté et de la sécurité dues sites pourtous les projets de MCA Burkina Faso II, selon les besoins ;

 Concevoir et mettre en œuvre le plan de gestion de la sécurité et de la sûreté de MCA Burkina Faso II ;

 Travailler avec le directeur de l’administration et d’autres gestionnaires de la MCA pour s’assurer que le plan est intégré dans tous les domaines de la planification et des opérations. De même, aider à la mise en œuvre des normes, politiques et pratiques de sécurité, ainsi que des plans d’action d’urgence et de

continuité ;

 Veiller à ce que la sûreté et la sécurité soient intégrées dans tous les domaines de la planification et des opérations ;

 Représenter MCA Burkina Faso II auprès des parties prenantes internes et externes afin de mieux comprendre les défis de sécurité dans MCA-Burkina Faso II et de partager les meilleures pratiques.

 S’assurer qu’un système de communication d’urgence est en place qui permet au personnel de communiquer de manière rapide et efficace en cas d’urgence ;

 Adapter établir, mettre en œuvre et maintenir des protocoles, des politiques ou des procédures de sûreté et de sécurité pour soutenir MCA-Burkina Faso II selon les besoins. Cela peut inclure, mais sans s’y limiter, les plans d’action d’urgence, la réponse aux problèmes médicaux / physiques, et qu’un système de

communication d’urgence est en place qui permet au personnel de communiquer de manière rapide et efficace en cas d’urgence ;

 Effectuer des visites de sites et recommander, le cas échéant, pour approbation tous les déplacements/voyages du personnel de MCA Burkina Faso II, et identifier des stratégies d’atténuation en cas de besoin ;

 Concevoir et maintenir un système lisible et ordonné pour la collecte, la compilation, et la diffusion d’informations pertinentes sur la sécurité et la sûreté à rendre accessible au personnel approprié selon les besoins ;

 En coordination avec la direction du MCA-Burkina Faso II, suivre et approuver tous les déplacements et déplacements du personnel interne et externe de Ouagadougou vers les sites du projet ;

 Fournir des mises à jour et des conseils de sécurité de routine aux membres de la direction du MCA-Burkina Faso II, au Conseil d’Orientation et de Surveillances (COS), au personnel, à la mission résidente de MCC (RCM), au département de MCC en charge de la Sécurité Internationale Diplomatique (DIS), aux voyageurs, sous-traitants et entités de mise en œuvre du MCC ;

 Veiller à ce que les recommandations critiques du DIS et/ou du responsable de la sécurité régionale (RSO) de l’ambassade des États-Unis soient traitées de manière adéquate dans les délais indiqués.

 Servir de conseiller technique principal auprès de la mission résidente de MCC et de MCA-Burkina Faso II lors d’une situation d’urgence ;

 Former le personnel et les partenaires de MCA Burkina Faso II sur les procédures et protocoles de sécurité, y compris l’utilisation des équipements d’urgence ;

 Organiser régulièrement des séances d’information/orientations sur la sécurité et la sûreté du personnel pour s’assurer que le personnel comprend les rôles et les responsabilités en matière de sûreté et de sécurité ; organiser une formation sur la préparation aux situations d’urgence, le cas échéant ;

 Fournir des conseils au personnel et aux consultants du MCC sur la sûreté et la sécurité lors des visites sur le terrain au MCA-Burkina Faso II, selon les besoins

 Coordonner avec les forces de sécurité du Gouvernement hôte (national, régional et local) pour assurer une présence de sécurité suffisante dans et autour des sites du projet, ainsi que lors de l’escorte du personnel du MCC (si nécessaire lors des déplacements à l’extérieur de Ouagadougou et à l’intérieur de la ville lorsque l’environnement de sécurité le justifie) ;

 Travailler avec les parties prenantes externes (par exemple, la sécurité de l’ambassade, le DIS, la sécurité du Gouvernement hôte, les services d’urgence [police, pompiers], les autorités militaires, municipales et traditionnelles, les responsables de la sûreté et de la sécurité des ONG et d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant) pour soutenir la planification d’urgence et réagir, obtenir des mises à jour sur la criminalité, des mises à jour sur les incidents de terrorisme, les informations nécessaires pour évaluer l’environnement de sécurité et pour favoriser les relations qui peuvent être exploitées lors de situations d’urgence ou en réponse à des incidents criminels. Assurer la liaison avec eux pour mieux comprendre les enjeux sécuritaires du travail de MCA-Burkina Faso II et partager les meilleures pratiques ;

 Évaluer la sécurité physique des installations du MCA Burkina Faso II (par exemple, immeuble (s) de bureaux, bureaux PMC / PMO / IE, installations du projet / programme) et mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées. Aider à la gestion de la force de garde sur place et au processus de badges pour le

personnel du MCA. Sous la direction du directeur de l’administration, enquêter sur les incidents dans les installations et les violations des politiques ;

 Aider à la mise en œuvre et à la mise à jour du plan de gestion de la sûreté et de la sécurité MCA Burkina

Faso II existant ;

 Grâce à des tests périodiques, s’assurer que tous les équipements de sécurité et de sûreté essentiels à la mission tels que les téléphones satellites, les trousses de premiers soins, les radios, les dispositifs de suivi

GPS et les autres équipements des véhicules MCA sont fonctionnels; et assurer la responsabilité de tous les équipements liés à la sûreté et à la sécurité ;

 Concevoir et mettre en œuvre des protocoles pour tester périodiquement les équipements de sécurité tels que les téléphones satellites, les radios et autres dispositifs d’urgence ;

 Coordonner avec les forces de sécurité gouvernementales nationales, régionales et locales pour assurer une présence de sécurité suffisante dans et autour des sites du projet ;

 Coordonner l’escorte de sécurité pour le personnel du MCC selon les besoins lors des déplacements à l’extérieur de Ouagadougou et à l’intérieur de la ville lorsque l’environnement de sécurité le justifie.

 Surveiller l’environnement de sécurité au quotidien dans ou autour des opérations MCC/MCA-Burkina Faso II ;

 Assurer la liaison avec les services d’urgence tels que les pompiers, policiers et autres, au besoin, pour soutenir la planification et l’intervention d’urgence ;

 Travailler avec les parties prenantes externes (par exemple, la sécurité de l’ambassade, le DIS, la sécurité du Gouvernement hôte, les services d’urgence [police, pompiers], les autorités militaires, municipales et traditionnelles, les responsables de la sûreté et de la sécurité des ONG et d’autres parties prenantes

concernées, le cas échéant) pour soutenir la planification d’urgence et réagir, obtenir des mises à jour sur la criminalité, des mises à jour sur les incidents de terrorisme, les informations nécessaires pour évaluer l’environnement de sécurité et pour favoriser les relations qui peuvent être exploitées lors de situations d’urgence ou en réponse à des incidents criminels ;

 Gérer la fonction de badge au MCA-Burkina Faso II ;

 Gérer et/ou coordonner les agents de sécurité sur les sites de MCA-Burkina Faso II ;

 Analyser les incidents de sécurité à travers le pays ; recueillir et évaluer les informations liées à la sécurité pour déterminer l’impact sur les opérations quotidiennes ;

 Enquêter sur les incidents des installations et les violations des politiques y afférentes.

PROFIL DU CANDIDAT

(Éducation, Expérience, Compétences)

Éducation

 Un diplôme d’Enseignement secondaire (ou équivalent local) ; un diplôme universitaire de préférence.

Expérience technique requise

 Une expérience pertinente avec des programmes de sûreté et de sécurité à MCC ou dans un MCA ;

-OU-

 Une minimum de huit (8) ans d’expérience pertinente avec des programmes de sûreté et de sécurité similaires ONG / organisations de développement ;

-OU-

 Expérience professionnelle pertinente en matière de sécurité ou d’application de la loi.

-ET-

 Capacité démontrée à gérer une multitude de tâches avec un minimum de supervision et à déléguer une multitude de tâches ;

 Capacité à développer et à entretenir des relations de travail efficaces avec d’autres organisations, y

compris l’application de la loi locale, la justice pénale, la gestion des urgences et d’autres ONG / agences de développement ;

 Capacité d’analyser les tendances de sécurité, les tendances de la criminalité et d’autres risques et de proposer des stratégies d’atténuation ;

 Compétences démontrées en organisation et en communication ;

 Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office et autres connaissances informatiques de base ;

 Expérience avérée de travail avec la police nationale, régionale et locale, la gendarmerie ou d’autres forces de sécurité Gouvernementales au Burkina Faso.

Compétences en leadership

• Solides compétences interpersonnelles et capacité de travailler efficacement dans une équipe multiculturelle ;

• Capacité à bien performer sous pression et à faire face à des situations stressantes;

• Volonté de se rendre fréquemment dans les zones où MCA Burkina Faso II met en œuvre des projets / programmes ;

• Connaissance des politiques, lois, réglementations et coutumes locales pertinentes ;

• Professionnalisme démontré, bon jugement et flexibilité ;

• Doit démontrer, à partir d’une expérience de travail antérieure, la capacité de travailler avec un minimum de

supervision et de travailler au sein d’une équipe, notamment en collaborant efficacement avec des pairs et en

travaillant dans plusieurs départements ou divisions.

Exigences linguistiques et informatiques

• Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office et autres connaissances informatiques de base ;

• Expérience de travail avec des systèmes de détection d’intrusion (alarmes, caméras de surveillance, etc.), des appareils de communication / suivi portables (radios, téléphones satellites, appareils cellulaires, appareils de repérage GPS, etc.);

• Capacité à travailler avec la suite Microsoft Office et autres connaissances informatiques de base ;

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français avec la maîtrise d’une ou plusieurs langues locales (Mòoré, Dioula, Peul, etc.) de préférence ;

• Maîtrise démontrée de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral ;

• Capacité à animer des formations et à faire des présentations, en Anglais et dans une langue locale.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

 Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;

 Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée ;

 Les copies des derniers diplômes obtenus ;

 Trois (03) références professionnelles et trois (03) références académiques ;

 Un casier judiciaire actualisé datant de moins de trois (03) mois.

Avis aux candidats

 Tous les employés du MCA-Burkina Faso II seront sélectionnés sur la base d’un processus de recrutement et de sélection ouvert et compétitif conformément aux dispositions du Compact. De plus, le recrutement de tous les agents du MCA-Burkina Faso II se fera conformément aux principes et indications prévus par les dispositions constitutionnelles et légales, en particulier l’égalité des chances, le mérite, la compétence, la transparence, la non-discrimination sous toutes ses formes. Cette approche converge avec les dispositions du Compact ;

 En conformité avec sa politique du Genre et des minorités, MCC encourage vivement les candidatures féminines ;

 Aucun frais ne sera versé au MCA-BF2 ou à EMPOWER Talents and Careers ou à aucun de leurs agents à aucun stade du processus de recrutement (frais de candidature, d’entretien, de traitement de dossier, de formation ou autre) ;

 Empower Talents and Careers et Upright partners garantissent qu’aucune personne physique respectant les exigences des offres diffusées sur leurs sites et paraissant dans d’autres canaux ne peut être injustement écartée d’une des étapes de la procédure de recrutement ;

 Seul(e)s les candidat(e)s, correspondant aux profils définis et présentant des documents valables et valides seront

convoqué(e)s en entretien par Empower Talents and Careers.

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité d’emploi :

1. Connectez-vous ou créez votre compte sur notre plateforme : http://rms.empowertaca.com/signin-signup

2. Postulez au lien suivant : http://rms.empowertaca.com/job/dcss/

Pour plus d’informations ou en cas de difficulté liée à la soumission de votre candidature, prière de nous

contacter aux numéros : (+226) 25 37 49 98 / (+225) 07 79 04 82 05 / (+225) 27 22 59 56 87

Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité