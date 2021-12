TITRE DU POSTE:COMPLEXE:GRADE:SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE:LIEU D’AFFECTATION:INFORMATIONS SUR LE POSTE:SAP N°:DATE DE CLÔTURE:Pour postuler: https://www.afdb.org/fr/poste-vacant/vice-presidente-chargee-du-developpement-regional-de-lintegration-et-de-la-prestation-de-services-47936 Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le Fonds africain de développement (FAD) a été créé en 1974 pour compléter les actions de la Banque en octroyant des dons et des prêts concessionnels aux pays à faible revenu. La Banque et le Fonds forment ensemble le Groupe de la Banque africaine de développement. TITRE DU POSTE: VICE-PRÉSIDENT(E) CHARGÉ(E) DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, DE L’INTÉGRATION ET DE LA PRESTATION DE SERVICES

COMPLEXE: DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, INTÉGRATION ET PRESTATION DE SERVICES

GRADE: EL3

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE: LE PRÉSIDENT

LIEU D’AFFECTATION: ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

INFORMATIONS SUR LE POSTE: CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES

SAP N°: 50092320

DATE DE CLÔTURE: 13 JANVIER 2021 (à 23h59 GMT)

LE GROUPE DE LA BANQUE:

Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le Fonds africain de développement (FAD) a été créé en 1974 pour compléter les actions de la Banque en octroyant des dons et des prêts concessionnels aux pays à faible revenu. La Banque et le Fonds forment ensemble le Groupe de la Banque africaine de développement. Le programme de développement du Groupe de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier ont été identifiés, à savoir : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Le Groupe de la Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision.

LE COMPLEXE/DÉPARTEMENT QUI RECRUTE:

La Vice-présidence chargée du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services (RDVP) est responsable de la pertinence, de l’efficience et de l’efficacité opérationnelles des programmes et des activités du Groupe de la Banque. RDVP s’assure que la Banque mène efficacement ses activités dans l’ensemble de ses pays membres régionaux et supervise l’exécution complète de tous les aspects des activités des directions régionales de la Banque. Cinq plateformes de développement régional, d’intégration et de prestation de services ont été créées, dirigées chacune par un Directeur général en : Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est et Afrique centrale.

LE POSTE:

La Banque africaine de développement (BAD) est la première institution multilatérale de financement du développement en Afrique. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social sur le continent. L’objectif principal de la BAD est de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des populations par la mobilisation de ressources en Afrique et hors du continent et par la fourniture d’une assistance financière et technique aux projets et programmes de développement en Afrique.

Le/la Vice-président chargé(e) du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services dirige le Complexe et pilote la mise en œuvre et l’exécution du nouveau modèle de développement et de prestation de services de la Banque en s’appuyant sur les cinq plateformes régionales de développement et de prestation de services de la Banque présentes dans chaque région d’Afrique : Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et bureau pays du Nigeria. Chaque plateforme régionale est dirigée par un directeur général (DG).

Le/la Vice-président(e) est appelé(e) à accomplir les tâches suivantes:

a) Approfondir l’intégration régionale en cultivant des partenariats stratégiques avec les communautés économiques régionales, les secteurs privés et les banques de développement ;

b) Exécuter des projets régionaux visant à améliorer le commerce et la compétitivité au niveau régional et intrarégional en mettant l’accent sur les priorités suivantes :

i. superviser et assurer une coordination systématique et efficace des donateurs au sein des régions et entre elles ;

ii. développer des activités ; et

iii. mobiliser des ressources en collaboration avec le Département de la mobilisation de ressources et des financements externes (FRMB).

c) Améliorer l’efficience et l’efficacité opérationnelles et la santé globale du portefeuille de la Banque dans les régions afin d’obtenir des résultats et des impacts appréciables en matière de développement ;

d) Assurer la cohérence entre les régions et veiller à la mise en œuvre de l’objectif « Une seule Banque » ;

e) Accroître le rayonnement de la BAD sur le continent africain et dans les pays membres, en s’appuyant sur son image de marque et sa stratégie de communication globale, à travers notamment un engagement auprès de la société civile, des organisations non gouvernementales et des médias locaux ;

f) Représenter et assurer la visibilité de la BAD, notamment en organisant/participant à des événements de haut niveau (visites, entretiens, séminaires, événements professionnels et conférences);

g) Rechercher continuellement des opportunités d’affaires qui contribuent à la réalisation de l’objectif de la Banque sur le continent ;

h) Promouvoir le mandat et l’objectif de l’organisation – en fournissant un soutien direct et indirect qui contribuera à l’atteinte des résultats escomptés et à la réalisation du mandat de la Banque.

PRINCIPALES FONCTIONS:

Leadership et orientation stratégiques

a) Faire preuve de leadership dans la réalisation des impératifs stratégiques de la Banque et la gestion du changement ;

b) Planifier, diriger et coordonner le fonctionnement quotidien du Complexe du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services ;

c) Fournir un leadership et une orientation stratégiques aux bureaux régionaux de développement et de prestation de services, aux bureaux pays et aux équipes responsables des opérations de la Banque ;

d) Coordonner et assurer les synergies entre les régions pour la mise en œuvre de la stratégie de la Banque relative aux États en transition et à la fragilité, par l’intermédiaire du bureau de coordination et du bureau de coordination de l’intégration régionale ;

e) Assurer la gestion du personnel conformément à la stratégie de gestion des personnes de la Banque ;

f) Promouvoir les impératifs stratégiques de la Banque, et en particulier les High 5 ;

g) Veiller à garantir et à maintenir la cohérence des processus et des procédures dans toutes les régions.

Établissement de relations et rôle d’influence

a) Être un partenaire responsable qui veille à ce que la Banque se conforme à l’évolution des besoins des emprunteurs, des actionnaires, des partenaires de développement et des autres parties prenantes, et aille même au-delà ;

b) Créer et renforcer des partenariats et synergies en interne entre les fonctions et au-delà des limites géographiques, et en externe avec les principales institutions pour stimuler l’intégration régionale et le développement ;

c) Nouer des relations de travail constructives au plus haut niveau de direction de la Banque et en dehors de celle-ci pour que les questions importantes, parfois litigieuses, puissent être traitées efficacement ;

d) Établir des relations constructives solides avec les CER et les autres entités sectorielles de coopération régionale.

Développement des activités

a) Piloter le développement des activités et favoriser les investissements dans les régions en s’appuyant sur des mécanismes de coordination appropriées, en collaborant notamment avec le Forum pour l’investissement en Afrique de la Banque ;

b) Collaborer avec les Vice-présidents sectoriels et le Chef économiste/Vice-président chargé de la gouvernance économique pour développer et déployer des connaissances, des conseils et des services techniques de haute qualité à l’intention des gouvernements et des autres parties prenantes ;

c) Superviser le développement des ressources critiques et des capacités techniques nécessaires à la recherche et à la mise en place de projets nationaux et régionaux bancables, à travers notamment la collaboration avec le secteur privé sur des projets ayant un impact social dans les pays membres régionaux ;

d) Assurer l’élaboration et l’approbation de projets efficaces et efficients, étayés par des normes strictes de niveau de service en matière d’acquisition, de décaissement et de sauvegardes légales et fiduciaires ;

e) Superviser et aider les DG à identifier de véritables partenariats pour le cofinancement d’opérations régionales porteuses de transformation.

Mise en œuvre et gestion du portefeuille

a) Promouvoir la responsabilisation en matière d’efficience et d’efficacité opérationnelles, et la bonne tenue générale du portefeuille de la Banque, afin de contribuer de manière significative à la réalisation des High 5 dans les régions ;

b) Renforcer les capacités des équipes pays et régionales, y compris les cellules d’exécution et les organismes d’exécution de projets ;

c) Assurer une gestion et des décaissements de projets efficaces et efficients, étayés par des normes strictes de niveaux de services en matière d’acquisition, de décaissement et de sauvegardes légales et fiduciaires.

Gestion de la performance

a)Favoriser un environnement qui stimule et récompense la performance, l’initiative et l’innovation, et encourage l’apprentissage continu, la communication ouverte et le travail d’équipe.

COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances)

1.Être titulaire d’au moins un Master en finances, en administration des affaires, en économie, en droit des affaires ou dans des disciplines connexes.

2. Justifier d’un minimum de quinze (15) années d’expérience pertinente et reconnue dans le domaine du financement du développement international ou au sein d’une institution financière de premier plan du secteur privé, dont les dix (10) dernières années à un poste de direction.

3. Avoir fait ses preuves en matière d’obtention de résultats dans le cadre de projets complexes menés par des pays et des partenaires en Afrique.

4. Avoir une expérience de l’intégration régionale et une connaissance des enjeux relatifs à l’Afrique.

5. Avoir de solides compétences en négociation.

6. Avoir des compétences interpersonnelles exceptionnelles ; faire montre d’excellentes capacités à présenter et à faire accepter ses idées, avoir de bonnes qualités d’écoute, faire preuve d’un engagement à l’égard de la diversité et être capable d’initier et de gérer le changement.

7. Faire preuve d’un esprit stratégique et être capable de piloter le programme de la Banque et de responsabiliser le personnel dans un contexte de réformes et de transformation institutionnelles en vue de renforcer la priorité accordée aux pays dans le cadre des activités de la Banque.

8. Être capable d’établir des relations fructueuses aux différents niveaux hiérarchiques dans le cadre de cette fonction.

9. Posséder une excellente compréhension des institutions multilatérales de développement, des stratégies et des questions opérationnelles.

10. Être capable d’apprécier et de comprendre finement les éléments essentiels à la création et à la mesure efficaces des impacts sur le développement des projets et programmes menés en Afrique.

11. Avoir la capacité d’identifier et de créer des liens solides entre les secteurs pour impulser la dynamique de l’intégration régionale et du développement en Afrique.

12. Avoir des compétences de négociation très développées qui ont fait leurs preuves auprès d’homologues de haut niveau internes et externes.

13. Savoir innover, communiquer et mettre en œuvre de nouvelles approches stratégiques essentielles à la création et à la réussite du Complexe du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services.

14. Posséder de fortes aptitudes à la réflexion stratégique, assorties de la capacité à traduire les concepts et les orientations stratégiques dans la mise en œuvre de projets et de programmes réalisables et durables.

15. Être capable de définir et de piloter efficacement les activités de la Banque dans des circonstances incertaines et difficiles.

16. Avoir une capacité avérée à prendre des risques opérationnels de manière prudente et à prendre des décisions efficaces, en temps utile et mûrement réfléchies.

17. Être capable de travailler sous pression au sein d’une organisation multiculturelle et décentralisée.

18. Posséder une capacité avérée pour la constitution et l’encadrement d’équipes motivées et engagées au-delà des limites fonctionnelles et géographiques, et mettre à profit le talent et l’expertise des membres de l’équipe de manière productive.

19. Savoir concevoir des plans et des programmes à long terme pour développer les compétences du personnel, conformément aux priorités stratégiques de la Banque.

20. Être capable d’inspirer, de générer et de maintenir l’engagement du personnel et l’excellence professionnelle.

21. Faire preuve de tact et de résilience dans la conduite de processus efficaces de gestion du changement.

22. Justifier d’une capacité à développer les activités : avoir la capacité de produire des activités et de définir les possibilités d’opérations pour mettre en place un environnement de développement durable.

23. Avoir d’excellentes aptitudes à diriger et à encadrer, une expérience avérée de collaboration avec de grandes équipes et une capacité à créer un environnement de travail stimulant et axé sur le développement personnel.

24. Posséder des connaissances en matière d’évaluation de la fragilité et une expérience dans le domaine.

25. Efficacité opérationnelle : veiller à une utilisation optimale des systèmes, des procédures et de la culture de l’institution pour obtenir les résultats attendus.

26. Innovation et créativité : s’engager à rechercher et à produire des approches novatrices et créatives pour les activités afin d’améliorer les performances et de créer des avantages supplémentaires pour la Banque et ses clients.

27. Résolution de problèmes : Appliquer les connaissances opérationnelles à la résolution de problèmes dans l’intérêt du client (interne et externe) et de l’organisation.

28. Communication : Assurer une communication orale et écrite précise et concise, présenter les informations orales avec clarté et adopter le style approprié ; et adapter le langage et le style aux besoins des interlocuteurs.

29. Orientation client : Veiller à ce que l’intérêt du client (interne ou externe) soit toujours mis en avant dans toutes les opérations et interactions ; S’efforcer de comprendre et, le cas échéant, d’anticiper les besoins des clients et s’assurer que le client reçoit le meilleur service possible de la Banque.

30. Travail d’équipe et gestion des relations : travailler avec les autres pour maximiser l’efficacité de l’équipe dans son ensemble, en partageant les connaissances et la charge de travail ; Nouer de solides relations de travail avec les collègues et contribuer à la création d’un environnement d’équipe positif.

31. Posséder d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français ou en anglais, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue.

32. Maîtriser l’utilisation des logiciels standard de la Banque (SAP, suite Microsoft Office et applications de collaboration couramment utilisées).

Seul(e)s les candidat(e)s répondant à toutes les exigences du poste et retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Les candidat(e)s devront soumettre un curriculum vitae (CV) complet et tout autre document complémentaire pouvant être requis. Le Président de la BAD, se réserve le droit de nommer un candidat à un grade inférieur. La Banque africaine de développement est un employeur garantissant l'égalité des chances. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

La Banque africaine de développement (BAD) ne demande aucun paiement d'aucune nature de la part des candidats tout au long du processus de recrutement (candidature, examen des CV, réunion d'entretien et traitement final des candidatures). En outre, la Banque ne demande pas d'informations sur les comptes bancaires des candidats. Le Groupe de la Banque africaine de développement décline toute responsabilité de publications frauduleuses d'offres d'emploi en son nom ou, de manière générale, d'utilisation frauduleuse de son nom de quelque manière que ce soit.

