Spécialiste en Gestion Financière du PRUCAC

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les Pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013‑2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, Cinq grandes priorités (High 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été identifiées, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : La Vice-présidence principale (SNVP) est chargée d’apporter son appui au Président dans la gestion quotidienne du Groupe de la Banque, en vue d’atteindre l’objectif stratégique de l’Institution et de promouvoir une culture de performance permettant d’harmoniser l’ensemble des processus et systèmes pour produire des résultats à fort impact. La SNVP assure un leadership efficace et une coordination exceptionnelle permettant de garantir la mise en œuvre et le suivi des principales décisions institutionnelles, ainsi que l’identification des mesures et des actions correctives nécessaires. La SNVP dirige les discussions de la Haute Direction, les processus de prise de décision et la mise en œuvre des décisions clés des Conseils et de la Direction. LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE : Le département SNFI compte quatre (4) divisions, dont deux (2) en charge de la passation de marchés et deux (2) en charge de la gestion financière (GF). Leurs principales activités consistent à fournir un soutien aux complexes chargés des opérations pour veiller à ce que les arrangements fiduciaires des projets respectent les politiques et procédures fiduciaires de la Banque (passation des marchés et gestion financière) et à contribuer à l’exécution efficace et à l’optimisation des ressources des projets financés par la Banque. La Division de la gestion financière est logée au Siège au sein du Département de la Gestion Fiduciaire et de l’Inspection (SNFI), qui relève de la Vice-présidence principale. La Division assure un leadership professionnel en veillant à une performance de haute qualité en ce qui concerne le respect des politiques et procédures de la Banque en matière de gestion financière dans les opérations de prêt ; et à une prestation de qualité dans les travaux de diagnostic et le dialogue avec les pays, qui sont conçus pour appuyer le développement de la budgétisation, de la comptabilité et de l’information financière, du contrôle interne, de la gestion de la trésorerie et des audits externes, ainsi que des politiques, systèmes et capacités de gestion financière globale des pays membres régionaux. Le/la Coordonnateur (trice) régional en chef chargé(e) de la gestion financière a pour mission de veiller à ce que les activités de gestion financière des projets financés par la Banque dans sa région, réalisées par l’équipe de spécialistes de la gestion financière, soient conformes à la politique de gestion financière de la Banque. Pour ce faire, il/elle fournit des conseils sur les modalités de gestion financière et examine les décisions de gestion financière de l’équipe de spécialistes de la gestion financière dans le cadre du cycle des opérations du projet/programme, depuis l’identification jusqu’à l’achèvement. Le/la titulaire du poste contribue également à la préparation du document de stratégie pays de la Banque et au renforcement des capacités de gestion des finances publiques des emprunteurs, ce qui comprend la formation du personnel de l’emprunteur, la fourniture de conseils sur les questions de gestion financière, ainsi que l’évaluation et le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques de l’emprunteur. Le/la titulaire du poste joue le rôle de chef de file dans les opérations à haut risque de gestion financière dans la région, promeut le recours efficace aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques lorsqu’ils sont jugés appropriés, et contribue à une plus grande utilisation de la technologie pour les diligences fiduciaires et le soutien à leurs mises en œuvre et conseille le responsable des opérations de gestion financière à cet égard. Le Coordonnateur régional en chef chargé de la Gestion financière relève, au plan administratif, du Chef des Opérations régionales pour l’appui à la mise en œuvre (ROM-IS) et au plan fonctionnel, du Chef de division de la Gestion financière pour les régions de l’Ouest, du Centre et du Nord (SNFI2). LE POSTE: Dans le cadre de son rôle de coordinateur de l’équipe Gestion Financière au niveau régional, le titulaire du poste assumera principalement les fonctions suivantes : - Formuler des conseils de qualité et opportuns en matière de gestion financière et soutenir les activités liées aux projets, notamment i) la qualité des activités de gestion financière dans la région ; ii) la rapidité des réponses à toutes les questions relatives à la gestion financière ; iii) la qualité des conseils fournis au personnel sectoriel de la Banque et des emprunteurs dans les pays couverts par le Directeur général ; - Assurer l’exécution des opérations fiduciaires pour le compte de la Banque dans le cadre des projets et programmes qu’elle finance, notamment par le biais i) des évaluations de la gestion financière au niveau des pays, des secteurs et des projets, ainsi que des plans d’action pour le renforcement des capacités ; ii) d’un soutien au dialogue sur les questions de gestion financière avec les pays ; iii) d’un soutien au développement de réseaux professionnels régionaux de gestion financière ; iv) et de la participation aux réunions de coordination des donateurs dans leurs domaines respectifs afin de favoriser une meilleure coordination et une mobilisation efficace des ressources. - Contribuer au développement des capacités du personnel de la Banque et de l’Emprunteur en matière de gestion financière, y compris i) l’encadrement, ii) le mentorat, iii) la formation et iv) l’amélioration des compétences. - Coordonner le travail du personnel chargé de la gestion financière dans la région conformément aux programmes de travail convenus avec la haute Direction. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision du Chef de la Division de la Gestion financière, le coordonnateur régional en chef de la gestion financière s’acquittera des tâches suivantes : 1. Donner aux bureaux pays des conseils techniques de haute qualité sur les activités de gestion financière des projets et programmes dans le cadre des politiques et directives de la Banque tout au long du cycle de vie du projet ; 2. Jouer un rôle proactif en veillant à la « qualité à l’entrée » dans l’évaluation de l’adéquation des systèmes de gestion financière des projets mis en place par les emprunteurs, et évaluer leur capacité à gérer et suivre les projets financés par la Banque. Ces évaluations comprendraient les éléments suivants : budgétisation, contrôle interne y compris l’audit interne, gestion de la trésorerie, comptabilité, information financière et audit externe ; 3. Fournir des services d'assurance fiduciaire de gestion financière de haute qualité, y compris, entre autres, un appui à la mise en œuvre de la gestion financière pour les opérations financées par des prêts et des dons tout au long du cycle du projet, assurer le respect des exigences en audit de la Banque et d'autres exigences de gestion financière, effectuer des travaux analytiques sur les questions de gestion financière et des activités de renforcement des capacités pour aider l'équipe du projet / programme à développer les capacités des agences d'exécution dans le domaine de la gestion financière, le tout en accordant une attention particulière aux dispositifs d'assurance qualité; 4. Effectuer des missions de supervision sur le terrain et dans les bureaux des agences d’exécution en fonction du risque évalué, et apporter des contributions aux aide-mémoires et aux évaluations de la performance de la gestion financière ; 5. Mener à bien des travaux de supervision pour s’assurer que les systèmes de gestion financière du projet fonctionnent correctement, comprenant l’examen régulier des rapports de gestion financière du projet pour vérifier que les performances financières sont suffisantes ; 6. Fournir des conseils et un soutien aux emprunteurs et aux équipes de projet de la Banque en ce qui concerne les questions touchant à la gestion financière et aux décaissements ; 7. Donner des orientations en matière de gestion financière pour aider à l’élaboration de programmes d’assistance technique et évaluer/suivre leur mise en œuvre ; 8. Évaluer la sélection et le recrutement d’auditeurs externes indépendants, en s’assurant de leur pertinence, et notamment de leur indépendance et de leur compétence ; 9. Participer aux évaluations des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA), aux évaluations des Institutions supérieures de contrôle et aux rapports sur l’observation des normes et des codes – comptabilité et audit (ROSC-AA) et autres outils diagnostics liés à la GFP. Sur cette base, apporter une contribution aux opérations de la Banque et à d’autres initiatives dans les pays concernés ; 10. Jouer un rôle de premier plan dans les EPPP du point de vue de la gestion financière et rédiger la partie gestion financière du rapport de l’évaluation de la performance du portefeuille pays ; 11. Renforcer les capacités sur les questions de gestion financière dans les pays et les Départements sectoriels de la Banque y compris participer aux cliniques fiduciaires ; et 12. Participer aux réunions de coordination des donateurs à l’échelle régionale (pas à l’échelle continentale ou mondiale) et aux plateformes de dialogue entre le pays et les donateurs sur la base de la stratégie globale de la Banque pour soutenir l’efficacité de l’aide. COMPÉTENCES (qualifications, expérience et connaissances): 1. Comptable professionnel qualifié (CPA, CA, ACCA, DEC - Diplôme d'Expertise Comptable, ou appartenance équivalente à un organisme comptable professionnel internationalement reconnu) avec un Master 2 en Comptabilité, Finances, Gestion des Finances Publiques, Administration des Affaires, ou dans un domaine / discipline connexe; 2. Avoir un minimum de sept (7) ans d’expérience pertinente au sein de la Banque ou d’une institution financière similaire, avec une expertise particulière dans la conception, le soutien et la mise en œuvre d’opérations de gestion financière, avec un rôle préalable de coordination de la gestion financière étant un avantage supplémentaire; 3. Posséder une solide expérience opérationnelle des instruments de prêt et hors prêt de la Banque africaine de développement et / ou d'autres institutions multilatérales de prêt, y compris les fonds fiduciaires et le financement axé sur les résultats; 4. Avoir une bonne connaissance de la politique et des procédures de gestion financière de la Banque africaine de développement ; 5. Posséder une expérience en matière d’appui aux opérations du secteur privé (banques, audit, finance, institutions de microfinance, agriculture, électricité, eau) constituerait un avantage supplémentaire ; 6. Jouir d’une bonne expérience dans une banque multilatérale de développement, notamment en matière de gestion financière, est un atout ; 7. Avoir une expérience en matière de préparation de documents de politique de gestion financière, produire et partager des connaissances relatives aux questions opérationnelles de gestion financière ;& 8. Justifier d’une connaissance approfondie des normes internationales d’information financière (IFRS) et des normes internationales d’audit (ISA). Avoir une connaissance des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et des normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI) ; 9. Faire preuve d’une bonne compréhension des questions transversales allant au-delà de la gestion financière (par exemple, la passation des marchés, la gouvernance, les pratiques des donateurs) au niveau du secteur/de l’État ; 10. Être capable de diriger un personnel hautement technique et de veiller à ce que les équipes restent organisées et concentrées, et recherchent activement et prennent en considération des idées et des approches diverses ; 11. Posséder une expérience dans la conception et de l'évaluation de systèmes et de procédures de contrôle interne (sur les rapports financiers) à l'aide de cadres de contrôle internationalement reconnus tels que COSO, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de gestion financière informatisés ; 12. Jouir d’excellentes capacités d’analyse et avoir de solides compétences en matière de planification, d’organisation et de gestion du temps ; 13. La capacité à communiquer efficacement (à l’écrit et à l’oral) en français est obligatoire. Une bonne connaissance pratique de l’anglais serait un atout majeur. 14. Maîtriser l’utilisation des applications standard de Microsoft Office, de préférence SAP et les logiciels de gestion des risques. Seuls les candidats répondant à tous les critères exigés par la Banque et retenus pour les entretiens seront contactés. Les candidatures ne seront prises en compte que si elles sont constituées d’une demande soumise en ligne, d’un curriculum vitae (CV) complet et des copies du Master/DESS ou d’un diplôme équivalent en pièces jointes. Le Président de la BAD se réserve le droit de nommer un candidat à un grade inférieur à celui du poste publié. La Banque africaine de développement est un employeur garantissant l’égalité des chances et les candidatures féminines sont vivement encouragées. http://www.afdb.org Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ne perçoit aucuns frais ou contribution de quelque nature que ce soit des candidats tout au long de son processus de recrutement (dépôt ou traitement de la candidature, étude du CV, entretien d’embauche et traitement final des candidatures). En outre, le Groupe de la BAD ne demande aucune information relative aux comptes bancaires des candidats et décline toute responsabilité de publications frauduleuses d’offres d’emploi en son nom ou, de manière générale, d’utilisation frauduleuse de son nom de quelque manière que ce soit. « Veuillez noter que la Banque n’accepte pas la double nationalité. Par conséquent, vous devez indiquer la nationalité que vous aimeriez faire valoir tout au long de votre carrière à la Banque, si vous êtes recruté(e). Veuillez télécharger les pièces d’identité délivrées par le gouvernement telles que le passeport, la carte d’identité nationale ou le certificat de nationalité, etc. » Coordonnateurs régionaux