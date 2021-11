Directeur du Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP)

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux), et 26 pays non africains (pays membres non régionaux). Le Programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique nécessaire aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. En plus de fournir du financement, la Banque est la voix de l’Afrique sur les questions économiques, financières et de développement mondial, un rôle qui a pris une grande importance à la lumière d’une intégration globale et de l’interconnexion croissantes. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : La Vice-présidence principale (SNVP) est chargée d’appuyer le Président dans la gestion quotidienne du Groupe de la Banque dans le but d’atteindre l’objectif stratégique de l’institution et de promouvoir une culture de la performance permettant d’harmoniser tous les processus et les systèmes afin d’obtenir des résultats à fort impact. SNVP fera preuve d’un leadership efficace et d’une capacité de coordination exceptionnelle pour veiller à la mise en œuvre et au suivi des décisions institutionnelles clés, ainsi qu’à l’identification de mesures correctives et actions nécessaires. SNVP pilote les discussions de la haute direction, le processus de prise de décision et l’exécution des décisions clés du Conseil d’administration et de la haute direction. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le rôle clé du Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP) est de contribuer à façonner une vision institutionnelle et une perspective stratégique pour la Banque africaine de développement (BAD) et de développer les politiques opérationnelles visant à guider le programme de la Banque. Il apporte une réponse rapide à un large éventail de questions stratégiques, identifie de nouveaux défis et anticipe les besoins de changement. Le département est un point focal pour l’identification et l’analyse stratégique des défis mondiaux, de leurs implications pour l’Afrique et la Banque et soutient la haute direction dans son dialogue avec la communauté internationale. Il est le fer de lance de la Banque dans le développement d’une nouvelle culture de l’innovation et du changement, en favorisant notamment la mise au point de nouveaux produits et secteurs d’activité financiers ou non financiers. À cet égard, le département travaille à l’échelle de l’institution pour veiller à l’orientation stratégique et au respect des politiques dans la prise de décisions, ainsi qu’à une meilleure harmonisation des ressources et des priorités stratégiques. LE POSTE : Le Directeur du Département de la stratégie et des politiques opérationnelles a la responsabilité stratégique d’aligner les stratégies de la Banque sur sa mission globale et sur ses priorités opérationnelles. Le titulaire du poste conseille le Président et la haute direction sur la stratégie et la politique à long terme de la Banque et contribue à la communication de ses stratégies et politiques institutionnelles à toutes les parties concernées. Il conseille et soutient également le Président et la haute direction dans leur engagement auprès de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la position de la Banque à l’égard du G8 et du G20, et les relations avec les autres BMD. Le poste exige un haut niveau d’engagement et de connaissance des besoins de développement de l’Afrique, ainsi qu’une compréhension approfondie des divers besoins des parties prenantes au programme de développement de la Banque. Ce poste est placé sous l’autorité du Vice-président principal, qui relève à son tour du Président. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision et la direction du Vice-président principal, le Directeur de la stratégie et des politiques opérationnelles assumera les tâches suivantes : Contribuer pleinement à l’élaboration et à l’examen de la stratégie et de l’orientation globales de la Banque, au fonctionnement efficace de ses systèmes de gouvernance et à la promotion de partenariats solides à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci. Contribuer à l’élaboration et à l’examen des plans d’activités de la Banque afin de vérifier leur conformité à l’orientation stratégique de l’institution. 3. Assurer la mise à jour et la diffusion régulières du Manuel des opérations du Groupe de la Banque et piloter l’élaboration et la révision des politiques institutionnelles. 4. Collaborer avec d’autres départements de la Banque et contribuer, le cas échéant, à l’élaboration des politiques et formuler des recommandations concernant la cohérence entre la planification annuelle et pluriannuelle et les objectifs à long terme de la Banque. 5. Conseiller la haute direction sur les enjeux et les faits nouveaux concernant les pays membres régionaux et non régionaux et qui ont une incidence sur la Banque et ses résultats. 6. Assumer conjointement avec d’autres Directeurs la responsabilité de la performance institutionnelle et de la réalisation des objectifs stratégiques de la Banque. 7. Fournir au Président des conseils stratégiques et analytiques sur les initiatives stratégiques à long terme. 8. Conseiller la haute direction sur les partenariats stratégiques et les discussions avec les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment en ce qui concerne la reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD), les augmentations générales du capital (AGC) de la BAD, les options innovantes de financement et les réformes institutionnelles. 9. Superviser et piloter les exposés à présenter aux comités du Conseil d’administration et/ou au Conseil d’administration sur les politiques et stratégies soumis pour examen ou d’approbation. 10. Déterminer les nouveaux enjeux internationaux, y compris les priorités du G8 et du G20 en matière de développement et les questions pertinentes pour les banques multilatérales de développement (BMD), évaluer leurs implications potentielles sur les politiques, les stratégies et l’aide au développement de la Banque, et formuler des conseils en conséquence sur les mesures que la Banque devrait prendre pour y remédier. 11. Coordonner les relations de la Banque avec les autres banques multilatérales de développement (BMD), les organisations internationales et les organismes bilatéraux sur le plan institutionnel et sur les enjeux stratégiques. 12. Assumer la responsabilité globale de l’évaluation de l’éligibilité des pays au financement de la Banque africaine de développement. 13. Élaborer et superviser le programme de travail annuel du département en tenant compte des priorités stratégiques de la Banque, des résultats convenus et de ses directives fiduciaires. 14. Piloter la planification, l’organisation, le suivi et l’utilisation des ressources humaines et financières du département. 15. Superviser toutes les questions relatives à la gestion des ressources humaines au sein du département, notamment la planification, le recrutement et la gestion des performances du personnel dans le cadre des cycles annuels et des politiques et directives de la Banque. 16. Travailler en étroite collaboration avec la haute direction de la Banque en tant que membre du Comité de coordination de la haute direction (SMCC) et représenter le département dans les comités ou dans les secteurs d’activités pertinents, à la demande de la haute direction. 17. Favoriser le travail d’équipe et l’instauration d’un environnement qui encourage et récompense l’innovation, la créativité et la responsabilisation en matière de résultats, et qui incite le personnel à contribuer à produire un impact considérable en matière de développement. COMPÉTENCES : (qualifications, expérience et connaissances) 1. Être titulaire d’au moins un Master2 en économie du développement, en macroéconomie ou en gestion des politiques économiques, en finances publiques, en ingénierie de la gestion stratégique ou dans un domaine de développement pertinent. 2. Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience approfondie et progressive en politique publique, en politique économique ou gouvernementale, en gestion financière ainsi que d’une solide expérience en matière de conception et d’exécution des opérations (y compris les projets d’investissement et les opérations d’appui aux réformes). 3. Posséder une vaste expérience de la gestion de projets, de préférence dans une institution multilatérale de financement du développement, dont au moins huit (8) années consacrées aux pays en développement, de préférence en Afrique et à un poste de direction. 4. Avoir une bonne compréhension de la formulation et de l’élaboration des stratégies, des questions macroéconomiques, de la politique budgétaire et des questions de budgétisation publique dans les pays en développement, et une expérience avérée des politiques, procédures et pratiques opérationnelles des grandes institutions bilatérales ou multilatérales de développement. 5. Avoir une excellente connaissance et une bonne compréhension de l’économie politique ainsi que des enjeux socio-économiques et de développement, des défis et des opportunités en Afrique. Faire preuve de motivation et d’engagement en faveur du développement du continent africain. 6. Être capable de mettre en œuvre des approches innovantes, de travailler de manière autonome et d’appliquer de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes, tout en restant efficace dans un environnement institutionnel dynamique, évolutif et exigeant. 7. Faire preuve d’un esprit stratégique et être capable de piloter le programme de la Banque et de responsabiliser le personnel dans un contexte de transition institutionnelle pour renforcer l’accent mis sur les pays dans les activités de la Banque. 8. Posséder les compétences d’équipe nécessaires pour piloter des programmes complexes ; avoir de solides aptitudes à analyser les actions du point de vue des parties prenantes et à traduire la réflexion stratégique en un plan d’action convaincant. 9. Avoir une capacité avérée à prendre des risques opérationnels de manière prudente et à prendre des décisions efficaces, en temps utile et mûrement réfléchies. 10. Faire montre d’excellentes capacités à présenter et à faire accepter ses idées ; avoir de bonnes qualités d’écoute, faire preuve d’un engagement à l’égard de la diversité et être capable d’initier et de gérer le changement. 11. Posséder de solides compétences en communication et avoir la capacité de nouer des partenariats avec un large éventail de clients, ainsi que d’obtenir des résultats qui répondent aux besoins et aux intérêts à long terme des clients au sein et à l’extérieur de l’institution. La préférence sera accordée aux candidats justifiant de compétences et d’une expérience très solides en matière de relations publiques et de communication, tant dans les pays membres régionaux que non régionaux. 12. Être capable de travailler efficacement dans un cadre de gestion matricielle, à la fois comme chef d’équipe et comme membre d’équipe. 13. Être capable de travailler avec doigté dans un environnement multiculturel et de nouer des relations de travail efficaces avec les clients et les collègues. 14. Faire preuve d’intégrité, d’un grand discernement et des normes éthiques les plus élevées. 15. Avoir d’excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais et/ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. 16. Maîtriser l’utilisation des logiciels couramment utilisés à la Banque (Suite Microsoft Office). Être capable de fournir des conseils stratégiques à la Banque sur les nouvelles questions financières et les enjeux de développement, ainsi que sur les questions institutionnelles.