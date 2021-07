01 Senior National Development Advisor, NOD

Lieux d’affectation : Dakar - Sénégal/ Conakry - Guinée Date limite : 18 juillet 2021Sous la supervision du Directeur ou de la Directrice de pays et en étroite coordination avec les équipes chargées des programmes et des partenariats, vous contribuerez aux efforts du bureau national en matière de création de programmes, de partenariats et de mobilisation des ressources avec le Gouvernement, les Institutions Financières Internationales (IFI) et les autres acteurs du développement. Vos responsabilités principales sont résumées ci-dessous: - Conseil et analyse stratégique. - Engagement des parties prenantes. - Gestion et positionnement de la marque de l'organisation. (Plus de détails sur : www.wfp.org/careers • Diplôme universitaire supérieur en administration publique, sciences politiques, économie, développement international ou autre domaine pertinent. • Au moins huit (08) ans d'expérience de travail dans le secteur public. • Expérience avérée auprès du gouvernement, de la planification économique du secteur public et des processus budgétaires au niveau stratégique. Capacité à interagir efficacement avec les parties prenantes au niveau ministériel et au niveau de la direction des IFI. • Idéalement, expérience de niveau Directeur-trice au sein du gouvernement, de préférence au sein du Ministère des Finances, de la Planification ou d'un Ministère de tutelle ayant une interaction significative avec les IFI. • Idéalement, expérience des questions de développement et expérience significative dans le développement de relations et la gestion de partenariats stratégiques avec les gouvernements et les partenaires de développement, en particulier les IFI. • Expérience avérée de création de nouveaux partenariats, de négociation de relations avec des partenaires et d’engagement à un niveau élevé. • Expérience des processus de conception de projets et de la coordination avec les parties prenantes internes et externes, y compris les gouvernements et les IFI. • Maîtrise de niveau C du Français et de l'Anglais. • Être citoyen du Sénégal pour le poste basé au Sénégal et de la Guinée pour le poste basé en Guinée• Les candidatures sont reçues en ligne, sur la page emploi du PAM: www.wfp.org/careers . • Rechercher le poste par pays (Sénégal ou Guinée), domaine d'expertise (Executive Management), type de contrat (Long Term Opportunities) • Créer un profil sur la plateforme en utilisant une adresse email et un mot de passe qui seront valides pour toutes les transactions liées au processus de recrutement en ligne. WFP

Lieux d’affectation : Dakar – Sénégal/ Conakry – Guinée

Date limite : 18 juillet 2021

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Sous la supervision du Directeur ou de la Directrice de pays et en étroite coordination avec les équipes chargées des programmes et des partenariats, vous contribuerez aux efforts du bureau national en matière de création de programmes, de partenariats et de mobilisation des ressources avec le Gouvernement, les Institutions Financières Internationales (IFI) et les autres acteurs du développement. Vos responsabilités principales sont résumées ci-dessous:

– Conseil et analyse stratégique.

– Engagement des parties prenantes.

– Gestion et positionnement de la marque de l’organisation. (Plus de détails sur : www.wfp.org/careers )

QUALIFICATIONS, EXPERIENCES REQUISES ET CONDITIONS POUR POSTULER

• Diplôme universitaire supérieur en administration publique, sciences politiques, économie, développement international ou autre domaine pertinent.

• Au moins huit (08) ans d’expérience de travail dans le secteur public.

• Expérience avérée auprès du gouvernement, de la planification économique du secteur public et des processus budgétaires au niveau stratégique. Capacité à interagir efficacement avec les parties prenantes au niveau ministériel et au niveau de la direction des IFI.

• Idéalement, expérience de niveau Directeur-trice au sein du gouvernement, de préférence au sein du Ministère des Finances, de la Planification ou d’un Ministère de tutelle ayant une interaction significative avec les IFI.

• Idéalement, expérience des questions de développement et expérience significative dans le développement de relations et la gestion de partenariats stratégiques avec les gouvernements et les partenaires de développement, en particulier les IFI.

• Expérience avérée de création de nouveaux partenariats, de négociation de relations avec des partenaires et d’engagement à un niveau élevé.

• Expérience des processus de conception de projets et de la coordination avec les parties prenantes internes et externes, y compris les gouvernements et les IFI.

• Maîtrise de niveau C du Français et de l’Anglais.

• Être citoyen du Sénégal pour le poste basé au Sénégal et de la Guinée pour le poste basé en Guinée

POUR POSTULER

• Les candidatures sont reçues en ligne, sur la page emploi du PAM: www.wfp.org/careers.

• Rechercher le poste par pays (Sénégal ou Guinée), domaine d’expertise (Executive Management), type de contrat (Long Term Opportunities)

• Créer un profil sur la plateforme en utilisant une adresse email et un mot de passe qui seront valides pour toutes les transactions liées au processus de recrutement en ligne.

WFP