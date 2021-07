CHEF DE PROJETDirecteur des Etudes et des Travaux NeufsAssistantsRattaché au Directeur des Etudes et des Travaux Neufs, le chef de Projet est chargé de la supervision et de la réalisation des études liées à la construction d’un ouvrage réalisé par une entreprise. Son intervention détermine les procédés techniques à utiliser, ainsi que les conditions de réalisation d’un chantier. Par ailleurs, Il assure la bonne réalisation du projet, phase par phase, en accord avec la politique qualité de l’entreprise.- prendre en charge le pilotage technique, organisationnel et financier des projets ; - encadrer les équipes d'ingénieurs et projeteurs ; - assurer le suivi de la maîtrise d’œuvre dans l’élaboration et la mise au point des dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises dans le cadre des procédures de passation des marchés publics ; - être l’interlocuteur du maître d’œuvre pendant la phase de réalisation des travaux ; - être le garant de la maîtrise des coûts et du respect des délais ; - s’assurer de la notification des marchés et contrats ; - établir et mettre à jour un tableau de bord des différents projets à charge ; - organiser les remises de sites aux entreprises adjudicataires des travaux ; - organiser et participer aux réunions de chantier ; - apporter un appui à la résolution des problèmes liés à l’exécution des projets, notamment ce qui concerne les questions relatives à la libération des emprises (déplacement des réseaux et expropriations) ainsi qu’à l’aménagement des voies de circulation provisoires ; - suivre l’exécution des tâches techniques de surveillance et de contrôle de l’exécution des projets en relation avec le chef des missions de contrôle et de surveillance des travaux) ; - veiller au respect des normes environnementales ; - vérifier et traiter les décomptes des entreprises et bureaux de contrôle des projets à charge ; - préparer les procédures de réception des travaux ; - tenir à jour les informations relatives aux projets.Avoir un diplôme BAC+5 - Ingénieur génie civil ou travaux publics.- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en tant que Chef de projet dans le domaine du génie civil ou des travaux publics dont 5 ans au moins dans une fonction similaire dans la gestion de projets majeurs. - Justifier de références significatives dans la gestion de projets routiers ou d’ouvrages d’art.- Bonne connaissance de la conception des infrastructures routières ; - Bonne connaissance du pilotage de la gestion des projets routiers ; - Bonne connaissance de la procédure des bailleurs de fonds ; - Bonne connaissance de la gestion des contrats des infrastructures routières ; - Bonne connaissance du pilotage et de la coordination des projets et programmes ; - Bonne connaissance des logiciels de base de données routières ; - Maîtrise des procédures de passation des marchés ; - Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; - Parfaite maîtrise des outils bureautiques.- Maîtriser la méthodologie de conduite de projet ; -Maîtriser les techniques de négociation ; - Avoir des connaissances juridiques générales ; - Connaitre les techniques de management de projet ; - Avoir de l’expertise dans la gestion technique des projets ; - Maîtriser les outils de pilotage et de gestion de projet (plan d’action, planning, KPI, tableaux de bord, revue de projet.) ; - Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; - Être rigoureux, fiable et avoir le sens de l’éthique ; - Avoir une excellente communication et être capable de travailler en équipe pour atteindre les objectifs organisationnels.Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes : - une lettre de motivation signée du candidat et adressée au Directeur Général de la SIRB ; - un curriculum vitae détaillé ; - les photocopies des diplômes et attestations ; - les preuves des expériences requises ; - photocopie d’une pièce d’identité ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt du dossier de candidature ; - un courrier indiquant le délai de disponibilité et la prétention salariale annuelle. Les dossiers de candidature seront envoyés par voie électronique à l’adresse : recrutement@sirb.bj ou dépôt physique au Secrétariat de la Direction Générale de la SIRB sis à l’immeuble ‘SCI TRAIT D’UNION’, rue Obama Beach, quartier Ahwanlèko, Cotonou au plus tard le. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à l’adresse suivante : recrutement@sirb.bj . Le pli doit porter la mentionLe lieu de travail est le siège de la SIRB à Cotonou. Des missions à l’intérieur du pays seront nécessaires. La durée du contrat est deux (2) ans, renouvelable sur la base de la performance de l’employé. Une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur. LE DIRECTEUR GENERAL CHEF DE PROJET

Titre du Poste: CHEF DE PROJET

Supérieur hiérarchique: Directeur des Etudes et des Travaux Neufs

Subordonnés: Assistants

Mission du Poste

Rattaché au Directeur des Etudes et des Travaux Neufs, le chef de Projet est chargé de la supervision et de la réalisation des études liées à la construction d’un ouvrage réalisé par une entreprise. Son intervention détermine les procédés techniques à utiliser, ainsi que les conditions de réalisation d’un chantier. Par ailleurs, Il assure la bonne réalisation du projet, phase par phase, en accord avec la politique qualité de l’entreprise.

Principales responsabilités

– prendre en charge le pilotage technique, organisationnel et financier des projets ;

– encadrer les équipes d’ingénieurs et projeteurs ;

– assurer le suivi de la maîtrise d’œuvre dans l’élaboration et la mise au point des dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises dans le cadre des procédures de passation des marchés publics ;

– être l’interlocuteur du maître d’œuvre pendant la phase de réalisation des travaux ;

– être le garant de la maîtrise des coûts et du respect des délais ;

– s’assurer de la notification des marchés et contrats ;

– établir et mettre à jour un tableau de bord des différents projets à charge ;

– organiser les remises de sites aux entreprises adjudicataires des travaux ;

– organiser et participer aux réunions de chantier ;

– apporter un appui à la résolution des problèmes liés à l’exécution des projets, notamment ce qui concerne les questions relatives à la libération des emprises (déplacement des réseaux et expropriations) ainsi qu’à l’aménagement des voies de circulation provisoires ;

– suivre l’exécution des tâches techniques de surveillance et de contrôle de l’exécution des projets en relation avec le chef des missions de contrôle et de surveillance des travaux) ;

– veiller au respect des normes environnementales ;

– vérifier et traiter les décomptes des entreprises et bureaux de contrôle des projets à charge ;

– préparer les procédures de réception des travaux ;

– tenir à jour les informations relatives aux projets.

Profil du titulaire du poste

Formation: Avoir un diplôme BAC+5 – Ingénieur génie civil ou travaux publics.

Expériences professionnelles:

– Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en tant que Chef de projet dans le domaine du génie civil ou des travaux publics dont 5 ans au moins dans une fonction similaire dans la gestion de projets majeurs.

– Justifier de références significatives dans la gestion de projets routiers ou d’ouvrages d’art.

Compétences requises:

– Bonne connaissance de la conception des infrastructures routières ;

– Bonne connaissance du pilotage de la gestion des projets routiers ;

– Bonne connaissance de la procédure des bailleurs de fonds ;

– Bonne connaissance de la gestion des contrats des infrastructures routières ;

– Bonne connaissance du pilotage et de la coordination des projets et

programmes ;

– Bonne connaissance des logiciels de base de données routières ;

– Maîtrise des procédures de passation des marchés ;

– Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;

– Parfaite maîtrise des outils bureautiques.

Exigences du poste:

– Maîtriser la méthodologie de conduite de projet ;

-Maîtriser les techniques de négociation ;

– Avoir des connaissances juridiques générales ;

– Connaitre les techniques de management de projet ;

– Avoir de l’expertise dans la gestion technique des projets ;

– Maîtriser les outils de pilotage et de gestion de projet (plan d’action, planning, KPI, tableaux de bord, revue de projet.) ;

– Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et

constructive ;

– Être rigoureux, fiable et avoir le sens de l’éthique ;

– Avoir une excellente communication et être capable de travailler en équipe pour atteindre les objectifs organisationnels.

Dossier de candidature:

Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes :

– une lettre de motivation signée du candidat et adressée au Directeur Général de la SIRB ;

– un curriculum vitae détaillé ;

– les photocopies des diplômes et attestations ;

– les preuves des expériences requises ;

– photocopie d’une pièce d’identité ;

– un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt du dossier de candidature ;

– un courrier indiquant le délai de disponibilité et la prétention salariale annuelle.

Les dossiers de candidature seront envoyés par voie électronique à l’adresse :

recrutement@sirb.bj ou dépôt physique au Secrétariat de la Direction Générale de la SIRB sis à l’immeuble ‘SCI TRAIT D’UNION’, rue Obama Beach, quartier Ahwanlèko, Cotonou au plus tard le vendredi 30 juillet 2021 à 17 heures précises. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à l’adresse suivante : recrutement@sirb.bj.

Le pli doit porter la mention « Chef de projet à la SIRB SA ».

Conditions d’emploi:

Le lieu de travail est le siège de la SIRB à Cotonou. Des missions à l’intérieur du pays seront nécessaires.

La durée du contrat est deux (2) ans, renouvelable sur la base de la performance de l’employé.

Une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur.

LE DIRECTEUR GENERAL

CHEF DE PROJET