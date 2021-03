Un expert en charge du secteur des infrastructures (H/F)

Finalité du poste

ATTRIBUTIONS ET MISSIONS

Collecter et de gérer les informations conjoncturelles, intérieures et extérieures ;

Analyser toutes informations utiles à la prise de décision en matière économique et financière ;

Élaborer des synthèses macroéconomiques, des tableaux de bord conjoncturels, des notes de conjoncture et des rapports sur les perspectives économiques et financières à court et à moyen termes ;

Réaliser des études économiques et financières et de faire des simulations de politiques alternatives ;

Suivre les statistiques des finances publiques et d’élaborer le tableau des opérations financières de l’Etat ;

Établir les prévisions macroéconomiques à court et à moyen termes ;

Participer à la préparation des lois de finances de l'Etat, notamment par la définition du cadre macroéconomique et budgétaire ;

Produire le rapport économique et financier qui accompagne la loi de finances de l’Etat ;

Assurer la coordination des actions et projets d’appui au secteur privé, de renforcement des capacités des entreprises et des organisations d’entreprises ;

Examiner les conséquences des accords internationaux sur le Togo et d'apprécier la compétitivité de l'économie nationale.

Diplômes :

Expériences générales :

Expériences professionnelles :

Expériences professionnelles spécifiques :

Une parfaite connaissance de l’administration publique ou privée et des organisations régionales et sous-régionales ;

Une excellente connaissance des statistiques des finances publiques, des comptes nationaux, des échanges extérieurs et des comptes monétaires ;

Une bonne connaissance de la politique budgétaire et monétaire ainsi que des politiques conjoncturelles et structurelles ;

Une excellente connaissance de la programmation et politique financière ainsi que des interrelations entre les comptes macroéconomiques ;

Une bonne connaissance des enjeux de la politique fiscale et de la problématique du financement de l’économie ;

Une parfaite connaissance des méthodes de prévisions et de cadrage macroéconomique ;

Une excellente connaissance de la politique d’intégration économique et monétaire.

Autres critères :

Age (au plus 50 ans)

Esprit d’initiative ;

Disponibilité et rigueur ;

Sens d’éthique et de responsabilité ;

Bon communicateur ;

Capacités rédactionnelles en français et en anglais (atout) ;

Capacité à présenter, à argumenter, à former et à encadrer.

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des finances publiques et conformément aux différentes recommandations des missions d'assistance technique des partenaires multilatéraux et bilatéraux, notamment le Fonds Monétaire International (FMI), l’Union Européenne et l'Union Economique (UE) et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Ministre de l'Economie et des Finances a procédé à la réorganisation des structures techniques du département. Elle vise à contribuer et à relever les nouveaux défis, entre autres l’amélioration des performances des ressources humaines, à travers le recrutement et la formation aux métiers des finances publiques. L’objectif visé est de renforcer les capacités humaines de manière ciblée pour accompagner la Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques (DGEAE) dans la mise en œuvre du décret réorganisant le Ministère de l’Economie et des Finances De manière spécifique, il s’agit de doter la direction d’une compétence de haut niveau destinée à accompagner le Ministre de l’Economie et des Finances dans la mise en œuvre de la stratégie d’analyse économique et la réalisation des projections nécessaires à la prise de décisions notamment en cette période de crise sanitaire double de la rareté des ressources face à l’accroissement des besoins.Sous la responsabilité du Directeur Général des Etudes et Analyses Economiques, le haut cadre aura pour mission d’accompagner la direction dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’analyse économique, le suivi de son exécution ainsi que l’application des directives de l’UEMOA en matière de Economique et la préparation du TOFE. Il/elle sera chargé de la formulation des politiques économiques, de l’établissement des prévisions macroéconomiques et de réalisation des études économiques et financières. De façon spécifique, elle est chargée de :Sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances, le Directeur Général des Etudes et Analyses Economiques est chargé de l’organisation, de la coordination, de l’animation et de la supervision des activités du département. Il doit être capable non seulement d’implémenter le nouvel organigramme du département (directions, divisions et leurs attributions), mais aussi de former et de coacher les cadres de son département, en vue d’assurer le transfert de compétences et la relève.Avoir un diplôme de niveau BAC+5 au minimum en Sciences Economiques, en Statistiques, en Econométrie ou tout autre domaine jugé pertinent.Avoir au moins quinze (15) années dans le management de hautes institutions économiques et financières ou dans la gouvernance des organisations publiques ou privées.Avoir au moins dix (10) années dans le domaine d’activité du poste ou un équivalent dont cinq (5) années à un poste de Directeur Général dans l’Administration Publique ou Privée, les organisations internationales, régionales ou sous-régionales.Plus spécifiquement, l’Assistant Technique Sénior doit avoir :La durée de la mission est d’un (1) an renouvelable. Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV détaillé avec une lettre de motivation en indiquant le poste auquel ils postulent à: infotg@africsearch.com Pour plus d’informations contacter le Cabinet, sis au 63, Boulevard du 13 janvier Nyékonakpoè. Tél.: (228) 22 20 21 04/22 21 37 36.: Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail. Retrouvez le descriptif de ces postes sur www.africsearch.com