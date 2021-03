Spécialiste réseaux informatiques et Datacenters (H/F)

Sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur de l’Administration et des Finances est chargé de l’exécution des tâches suivantes : - assurer la gestion comptable et financière, la gestion de la trésorerie et la tenue des comptes ; - élaborer le budget et les états financiers ; - suivre l’exécution du budget ; - assurer la liquidation des impôts, cotisations sociales et connexes ; - établir et mettre à jour les rapprochements bancaires ; - assurer le recouvrement des créances et entreprendre au besoin les procédures appropriées en la matière ; - contribuer au processus de gestion des approvisionnements, assurer la gestion des stocks, la gestion et la maintenance de l’ensemble du matériel de l’administration de la société ; - gérer le patrimoine, codifier l’affectation des biens acquis selon les procédures permettant de les localiser et de les identifier rapidement ; - assurer la gestion des consommations de carburant ; - faire l’inventaire physique des biens et des stocks ; - doter la société des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - assurer la gestion de la paie et le suivi de la carrière du personnel ; - organiser la formation continue du personnel en relation avec les directions techniques ; - faire le suivi des dossiers d’assurance et de prise en charge médicale du personnel ; - veiller à l’organisation matérielle des sessions du Conseil d’Administration et autres manifestations de la société ; - faire le calcul et l’état des déclarations des impôts et des cotisations sociales relatifs au personnel.