Directeur Général- AGF West Africa

Intitulé du poste: Directeur Général - African Guarantee Fund West Africa

Supérieur Hiérarchique: Rapporte au Conseil d’Administration d’AGF West Africa

Lieu d’affectation: Lomé, Togo avec des voyages fréquents

African Guarantee Fund for Small and Medium-sized Enterprises (Groupe AGF) a été enregistrée en République de Maurice en tant que société à responsabilité limitée par actions et a ses bureaux opérationnels à Nairobi au Kenya. Le Groupe AGF a pour objectif de promouvoir le développement économique et d'œuvrer à la réduction de la pauvreté en Afrique, en fournissant aux institutions financières des garanties et d'autres produits financiers similaires ou connexes spécifiquement destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME)en Afrique de l’Ouest et en Mauritanie. Le Groupe AGF cible toutes les institutions financières, dont les stratégies commerciales incluent le financement des PME en Afrique, indépendamment du secteur, de l'industrie et du lieu. Dans ce cadre, le Groupe fournit : a) Des garanties partielles de prêt sous forme individuelle ou de portefeuille, afin d'encourager les institutions financières à améliorer l'offre de crédit aux PME ; Des garanties de fonds propres à destination des PME ; Des garanties de mobilisation des ressources permettant aux institutions financières de trouver des ressources à long terme sur le marché des capitaux afin d’améliorer la durée des financements aux PME ; et b) Des appuis au renforcement des capacités des institutions financières clientes. En 2015, le Groupe AGF a acquis 80,56% du fonds GARI au Togo dans le cadre de sa stratégie de développement pour renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest. AGF fonctionne selon les principes du marché et est une entreprise commercialement viable avec des opérations dans un certain nombre de pays d'Afrique et une expansion progressive pour couvrir l'ensemble de l'Afrique. La Banque Africaine de Développement (BAD) ainsi que les gouvernements du Danemark (représenté par DANIDA) et d'Espagne (représenté par l'AECID) sont les actionnaires fondateurs d'AGF. Les autres actionnaires sont : l'Agence Française de Développement (AFD), le Fonds Nordique de Développement (NDF), le Fonds (Danois) d'Investissement pour les pays en développement (IFU) et la Banque de développement allemande KfW. AGF est noté AA-par Fitch Rating International avec une perspective stable.

Descriptif du poste Le Directeur Général rend compte au Conseil d'Administration d'AGF West Africa de qui il détient son mandat et est responsable de la gestion technique, financière et administrative du Fonds et le représente devant les tiers. Les principales tâches seront de mettre en œuvre les stratégies du Groupe AGF pour atteindre les objectifs fixés et d'aider le Conseil à remplir sa fonction de gouvernance.

Principales Responsabilités Le Directeur Général : · Organise les activités du Fonds conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux Statuts du Fonds, au Règlement Intérieur, aux principales orientations définies par le Conseil d'Administration et aux procédures de gestion interne du Fonds. · Assume la responsabilité globale de la gestion quotidienne de l'entreprise et assure la direction et le leadership de la filiale en vue de mener à bien la mission, la vision et la stratégie d'AGF et d'atteindre les objectifs annuels. · Pilote le développement continu des activités d'AGF en Afrique de l'Ouest, y compris son rayonnement géographique et le développement de nouveaux produits ; · Supervise les activités d'AGF West Africa de manière à assurer la croissance prévue de l'entreprise tout en offrant un bon retour sur investissement dans le respect de la stratégie de risque définie par le Conseil ; · Développe des partenariats stratégiquement importants avec d'autres acteurs en Afrique et en dehors de l'Afrique et agit en tant qu'ambassadeur clé d'AGF West Africa dans ses relations au sein d’un réseau de partenaires stratégiques pour le renforcement des capacités des banques et celles des PME. · Coordonne et gère le capital humain pour parvenir à un système de fonctionnement performant, qui comprendra, mais sans s'y limiter, le recrutement du personnel, la rédaction de procédures opérationnelles et la création d'un environnement de travail propice. · Travaille en étroite collaboration avec la hiérarchie fonctionnelle du Groupe pour accompagner l'équipe d’AGF West Africa dans l'atteinte de ses objectifs. · Prépare le Budget annuel de la filiale et rend compte au Conseil d'Administration duquel il / elle tient sa délégation, lors de ses sessions trimestrielles, pour s'assurer que les membres du Conseil sont bien informés à tout moment et ont une bonne connaissance des activités et fonctionnement du Fonds. · S'assure du respect des exigences statutaires, de la publication des états financiers en ligne avec la réglementation bancaire de la zone UEMOA, ainsi que des politiques du Fonds en travaillant en liaison avec le Groupe, les Commissaires aux comptes et les co-commissaires aux comptes pour l’audit des comptes du Fonds. · Supervise le développement commercial d’AGF West Africa conformément à la stratégie marketing et veille à ce que le Groupe AGF, sa mission, ses produits et ses services reçoivent en permanence une forte image positive vis-à-vis des clients potentiels et autres partenaires