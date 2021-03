Chef de bureau pays

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le Programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique nécessaire aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. En plus de fournir du financement, la Banque est la voix de l’Afrique sur les questions économiques, financières et de développement mondial, un rôle qui a pris une grande importance à la lumière d’une intégration globale et de l’interconnexion croissantes. La Banque s’est assigné Cinq grandes priorités (High 5), dont la réalisation accélérera son impact sur le développement de l’Afrique. Ces priorités sont : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. La Banque est en train de se doter d’une équipe de cadres dirigeants de stature mondiale pour piloter avec succès la mise en œuvre de cette vision. LE COMPLEXE : La Banque a procédé à une restructuration et met actuellement en place le Complexe chargé du développement, de l’intégration et de la prestation de services à l’échelle régionale, qui vise principalement à renforcer les capacités régionales et à rapprocher la Banque des régions pour une meilleure prise en charge des activités des clients. Cinq bureaux régionaux dirigés chacun par un Directeur général ont été créés, à savoir : l’Afrique australe, l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale. La Banque africaine de développement a instauré un nouveau Modèle de développement et de prestation de services en vue de rapprocher ses opérations de ses clients, d’étoffer le portefeuille des opérations souveraines et du secteur privé et d’accroître le revenu de la Banque. Ce modèle permettra à la Banque de mieux déployer des connaissances et des services consultatifs de qualité, et surtout, d’accélérer son impact sur le développement en Afrique. LE DÉPARTEMENT/DIVISION RECRUTEUR : Le bureau pays de la Banque au Mozambique relève du Bureau de développement, d’intégration et de prestation de services de la région d’Afrique australe. Le Bureau régional supervise aussi bien les bureaux extérieurs et de liaison, que les pays dans lesquels la Banque ne dispose pas de bureau. Le Chef de bureau pays relève du Directeur général de la région. Chaque bureau régional regroupe les fonctions et les capacités administratives dont la région a besoin au sein d’un service partagé en vue d’un déploiement rapide dans les différents pays, l’objectif étant d’aider au déroulement efficace des activités de la Banque sur le terrain. LE POSTE : Le/La Chef(fe) de bureau pays dirigera les activités de développement et de prestation de services de la BAD pour les investissements souverains et non souverains, et fournira des services consultatifs dans le pays dont il/elle a la responsabilité. Il/elle apportera un appui aux équipes de la Banque dans l’exécution des transactions, la gestion et l’expansion des portefeuilles et pilotera l’exécution des projets et des programmes de travail concernés, y compris les domaines prioritaires du High 5 de la Banque. Il/elle établira et entretiendra des relations solides, non seulement avec les partenaires et les bailleurs de fonds et représentants nationaux de haut niveau, mais aussi avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, en vue de maximiser l’impact et l’efficacité des interventions de la Banque sur le développement, contribuant ainsi au développement global du pays, y compris le secteur privé. FONCTIONS CLÉS : Gestion du portefeuille national 1. Initier et mener le dialogue avec le Gouvernement et le secteur privé sur des questions systémiques liées à la gestion de portefeuille, en vue d’améliorer la performance et la qualité des opérations de la Banque selon un cadre convenu de résultat, qui sera évalué à l’aune d’indicateurs et de cibles de performance clés ; 2. Identifier et aborder les questions transversales et spécifiques au pays relatives au portefeuille, et conseiller l’Équipe pays dans la conception, la mise en œuvre et la supervision du portefeuille, ainsi que dans le développement de nouvelles activités ; 3. Superviser tous les aspects de la gestion du portefeuille, souverain et non souverain, afin de garantir le respect de la qualité à l’entrée et pendant la mise en œuvre, notamment le suivi de la performance, conformément aux politiques, stratégies, orientations et directives de la Banque ; 4. Examiner constamment le portefeuille pays, les opérations et les programmes de travail du pays afin de s’assurer qu’ils sont en harmonie avec la mise en œuvre du nouveau Modèle de développement et de prestation de services ; 5. Initier la mobilisation de ressources dans le pays et l’appuyer, et assurer le suivi des activités connexes, notamment les contributions des partenaires, les possibilités de cofinancement, mais aussi l’évaluation de la politique et des institutions nationales. Gestion des relations 1. Gérer et développer les relations avec les principaux clients (gouvernements, autorités centrales et locales et acteurs du secteur privé) au plus haut niveau, et permettre à la Banque africaine de développement (BAD) d’être le partenaire de choix dans l’appui fourni aux opérations ayant un impact majeur sur le développement du pays. Renforcer les relations avec les principales parties prenantes (notamment les autorités de régulation, entreprises, ONG et investisseurs institutionnels et privés concernés) ; 2. Établir et entretenir des relations solides avec les départements sectoriels en vue du montage, de l’exploitation et de la gestion d’une réserve évolutive de projets d’investissement de qualité, et soutenir la réalisation proactive et stratégique des activités économiques et sectorielles et le développement et la gestion du portefeuille, afin de répondre aux objectifs visés par la BAD ; 3. Faire preuve de diplomatie et de respect vis-à-vis du protocole, en particulier en ce qui concerne les relations avec les autorités du pays hôte et la protection de la réputation et de l’image de la Banque dans le pays. Élaboration de stratégie 1. Élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec le Directeur régional, une stratégie intégrée d’investissement et d’appui-conseil pour les activités de la BAD, y compris les priorités et cibles pour les principaux groupes d’industries et les engagements clés, avec un accent particulier sur le Top 5 et d’autres projets à grand impact en harmonie avec la stratégie de la Banque, afin de soutenir les efforts de développement du pays ; 2. Piloter/coordonner le renforcement des capacités, en vue de permettre au pays de collaborer avec les principaux acteurs actifs dans le domaine du développement durable, inclusif et vert du pays ; 3. Évaluer et conseiller la Banque et le pays, particulièrement en ce qui concerne la gestion appropriée des situations de fragilité et l’appui à un développement résilient face aux changements climatiques dans le pays ; 4. Appuyer l’alignement de la stratégie pays sur les priorités du High 5. Évaluation de la fragilité 1. Évaluer la fragilité conformément aux exigences des activités ; 2. Veiller à ce que la fragilité soit prise en compte lors de la conception et de l’exécution des opérations du Groupe de la Banque dans le pays. Identification des opportunités 1. Identifier les domaines dans lesquels la Banque peut, non seulement servir de catalyseur du développement durable, inclusif et vert grâce à l’innovation basée sur une compréhension approfondie des marchés locaux et des pratiques phares découlant de l’expérience internationale de la Banque, mais également se servir de l’expertise de partenaires au développement similaires, en particulier pour la conduite du dialogue avec les autorités, la mobilisation de ressources et les possibilités de cofinancement. 2. Développer les connaissances pour s’assurer que la BAD travaille effectivement en étroite collaboration et coordination avec les parties prenantes concernées dans le pays. Établir et entretenir des relations avec ces parties et identifier des possibilités d’activités au regard de la stratégie de la BAD, de ses avantages comparatifs et de ses politiques, instruments, procédures et produits opérationnels ; 3. Recenser et lancer des opportunités liées directement aux 5 domaines prioritaires du High 5 de la Banque. Gestion du bureau pays 1. Piloter, gérer, développer et orienter la performance du bureau en veillant à ce que l’équipe soit très performante, bien motivée, innovante, bien formée, ait des objectifs clairs et demeure profondément engagée pour la réussite des activités de la BAD dans le pays ; 2. Superviser le personnel du bureau, favoriser le perfectionnement et réaliser l’évaluation de la performance du personnel. L’évaluation des experts sectoriels sera réalisée conjointement par le Directeur Pays et le département sectoriel concerné ; 3. Préparer, superviser et gérer l’exécution du budget du bureau extérieur et soumettre des rapports périodiques, conformément aux règles de gestion budgétaire de la Banque ; 4. Planifier et superviser les services administratifs, financiers et d’appui au personnel dont le bureau a besoin; préparer les rapports budgétaires et financiers ; autoriser les dépenses, les actions concernant le personnel, les acquisitions et autres actions administratives, et veiller à la meilleure contribution possible du Système d’enregistrement du temps de travail (SETA) au Système de comptabilité analytique de la Banque ; 5. Coopérer et travailler en étroite collaboration avec le personnel des autres départements sur des questions telles que les audits du bureau, les ressources humaines, la création de la réserve de projet dans SRAS, la gestion du portefeuille dans BPPS et la gestion des actifs (CHGS), et les questions liées aux TI (CHIS) ; 6. Promouvoir la mission et l’objectif du Complexe/régional – offrir un appui opérationnel direct et indirect qui contribuera à la réalisation des résultats et de la mission de la région dans le pays dont il/elle a la responsabilité ; 7. Communications externes – développer sur le plan local la « marque » BAD, en renforçant l’image de marque et la stratégie globale de communication, notamment en collaborant avec la société civile, les organisations non gouvernementales, et les médias locaux ; 8. Visibilité de la BAD – représenter et rendre la Banque visible, notamment en organisant/participant à des événements de haut niveau (visites de haut niveau, interviews, séminaires, événements d’affaires et conférences) ; 9. Gestion de la qualité – accorder un intérêt particulier au respect de la qualité et de la performance du portefeuille pays ; veiller à ce que tous les rapports soient soumis à temps et soient d’une qualité irréprochable ; travailler conjointement avec les équipes pays concernées et les managers en vue d’atteindre les cibles de performance fixées ; 10. Jouer un rôle clé et conseiller l’équipe pays sur les questions d’ordre économique, politique, social et sur d’autres aspects importants pour les opérations de la Banque dans le pays. COMPÉTENCES (qualifications, expérience et connaissances) : 1. Être titulaire au moins d’un Master 2 en Administration des Affaires, Relations Internationales, Sciences Politiques, Economie ou dans une discipline connexe ; 2. Justifier d’une expérience vaste et progressive d’au moins huit (8) années dans le domaine des opérations des programmes nationaux au sein d’une organisation internationale avec, de préférence, trois (3) années à un poste d’encadrement ou de supervision ; 3. Une expérience de haut niveau en gestion macroéconomique, en particulier en finances publiques et de la dette, est essentielle ; 4. Une expérience en gestion de portefeuille et une expertise en qualité d’économiste constitueraient un atout, et une expérience avérée en matière de développement des activités, un avantage indéniable ; 5. Avoir de solides connaissances et une bonne maîtrise, tant de l’économie politique, que des questions socio-économiques et de développement en Afrique, en particulier dans la région d’affectation ; 6. Avoir d’excellentes compétences analytiques, une capacité avérée à analyser les actions du point de vue des parties prenantes et à traduire la réflexion stratégique en un plan d’action convaincant ; 7. Faire preuve d’un degré élevé d’engagement, avoir des compétences interpersonnelles et des compétences en communication, leadership, gestion, gestion des personnes et supervision avérées ; 8. Être capable de travailler efficacement avec des individus ayant des points de vue et des cultures différents, et de nationalité, de sexe et d’âge différents ; 9. Avoir une forte aptitude à faire face à des demandes multiples et à des priorités concurrentes, sous pression ; 10. Faire montre d’un leadership dans la conduite du dialogue avec les autres partenaires au développement, en particulier dans les domaines centraux du DBDM où la Banque dispose d’un avantage comparatif. 11. Avoir d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français ou anglais, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. La connaissance du portugais serait un avantage ; 12. Être apte à utiliser les applications standard de la suite Microsoft Office et de préférence, SAP.