Evaluateurs du processus électoral au Sénégal

Le GIM-UEMOA, Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA est l’Organisme de gouvernance, de tutelle et de gestion de la monétique régionale dans la zone UEMOA. Il compte cent trente-quatre (134) Institutions membres dans huit (8) pays. Dans le cadre du développement de ses activités, le GIM-UEMOA recrute un Directeur Général Adjoint. Le poste est basé à Dakar (Sénégal). Rattaché(e) au Directeur Général, le Directeur Général Adjoint aura pour mission : d’assister le Directeur Général dans la gestion du GIM-UEMOA et d’exercer les pouvoirs qui lui sont expressément délégués par le Conseil d'Administration du GIM-UEMOA. A ce titre, il sera chargé(e) :  d’apporter son appui à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration  de participer à la définition et au pilotage de la mise en œuvre de la stratégie globale du GIM-UEMOA  d’assurer le suivi des relations et des projets avec les membres du Groupement  de gérer les relations avec les intervenants régionaux et internationaux  d’assurer la coordination des activités des Directions opérationnelles du Groupement qui sont sous sa responsabilité  de participer au pilotage des projets et dispositifs de veille dans le domaine du chantier monétique interbancaire régional et des systèmes financiers numériques  d’apporter son appui à la coordination et à l'animation de l'ensemble des activités du Groupement  de traiter, en délégation du Directeur Général, certains dossiers  d’organiser le secrétariat du Conseil d’Administration  de préparer les dossiers du comité de Direction  de contribuer au bon fonctionnement et à l'efficacité des instances consultatives du Groupement telles que le Comité des Experts, les Comités Monétiques Nationaux et les Groupes de Travail Thématiques Régionaux  d’assurer le suivi des procédures internes dans l'exécution des différentes tâches et contrôle interne des activités du Groupement. Le descriptif de ces missions n’est pas exhaustif. De nationalité de l’un des pays de l’UEMOA, vous êtes âgé(e) de 48 ans au maximum. De formation supérieure, vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 obtenu dans une école d'ingénieur spécialité Informatique, Télécommunications, Monétique ou un diplôme équivalent, et formation en management exécutive de niveau BAC+5. Vous possédez au moins 12 années d’expérience professionnelle réussie dans les domaines IT, monétique ou bancaire dont 07 années dans des fonctions managériales. Vous avez conduit des projets d'envergure dans les domaines IT, monétique ou bancaire. Vous avez le sens du service et du résultat, un esprit d’équipe et d’initiative, une qualité de leadership, vous êtes organisé(e) et rigoureux (se), vous avez une excellente capacité de communication orale et écrite en français et anglais, vous avez le sens de l’éthique et de la responsabilité alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) à : recrutementDGA@gim-uemoa.org Les documents (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) devront être envoyés uniquement sous format PDF. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 décembre 2020 à 16h00 TU. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. GIM-UEMOA_VF