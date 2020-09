Diplôme talentueux(se) à devenir un(e) banquier(ière)

Djibouti

AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE FONDS SOUVERAIN DE DJIBOUTI Créé en 2020, le Fonds Souverain de Djibouti (FSD) a pour vocation d’oeuvrer au développement et la croissance économique de la République de Djibouti. Ce fonds qui vise une taille de 1,5 milliards USD investira dans des projets stratégiques à fort potentiel d’emplois. Les postes sont ouverts à toutes les nationalités avec une attention particulière accordée aux ressortissants de Djibouti 1 Chief Investment Officer Vous avez en charge l’initiation et la négociation des projets d’investissements, l’étude des opportunités de prise de participation, la structurations fi nancières des actifs constitués et la gestion du portefeuille. Votre profil : vous êtes idéalement diplômé d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs et vous disposez de 10 années d’expérience minimum dans des métiers de l’investissement, fusion / acquisition, dans un fonds d’investissement et/ou en banque d’affaires. 1 Associate Vous êtes responsable de la construction et l’amélioration des modèles financiers et méthodes de valorisation financière. Vous assurez la supervision et la répartition de la charge de travail des analystes. Vous coordonnez et assurez la qualité quantitative et les délais de tous les travaux liés aux projets d’investissement. Votre profil : vous êtes idéalement diplômé d’une grande école de commerce et avez plus de 5 ans d’expérience en conseil stratégique / banque d’investissement ou dans un domaine connexe. Vous avez une grande capacité de travail et des expériences dans les domaines de la comptabilité, finance, droit des affaires et / ou économie. 2 Analystes Vous rassemblez et résumez les données pour structurer des rapports sur la situation financière et les risques des entités cibles. Vous réalisez des études sur les performances passées, futures et comparatives des entités cibles et développerez des modèles de prévision. Votre profil : vous êtes de formation Bac +4/5 avec une première expérience dans le Private Equity ou dans un métier proche (Fusions et Acquisitions ou Corporate Finance, Leverage Finance, Strategic Consulting, Transaction Services / Audit). 1 Directeur financier Vous supervisez l’ensemble des fonctions finances, comptabilité, gestion, trésorerie, fiscalité et communication financière. Vous assurez la gestion des sources de capitaux et leurs emplois, dans une optique de rentabilité et de maîtrise du risque, ainsi que les relations avec les apporteurs de fonds. Vous préparez les budgets et suivez leur exécution. Vous fournissez des simulations de rentabilité et de risque financier comme aide à la décision pour les projets d’investissement importants. Vous produisez les états financiers destinés aux actionnaires, aux instances légales. Votre profil : vous êtes de formation Bac+5 Banque, Finance, Audit ou diplômé Expert-comptable, vous avez une bonne connaissance de la gestion comptable, financière et juridique des fonds d’investissement. Vous avez au moins 10 ans d’expérience avec au moins 4 ans dans un poste de management et vous avez une bonne connaissance des processus comptables et financiers liés à la gestion de fonds. Une solide connaissance de l’industrie des fonds d’investissement et des structures de fonds est indispensable. 1 Responsable administratif Vous êtes le garant de la bonne gestion administrative de l’entreprise. Vous contrôlez la bonne exécution de la stratégie et des procédures défi nies avec la direction générale et coordonnez les services généraux. Vous supervisez les services administratifs du personnel (paie, contrats de travail, dossiers du personnel). Votre profil : vous êtes titulaire d’un Bac + 5 minimum en gestion, économie, droit, ressources humaines. Une expérience de 5 ans dans la gestion et l’organisation d’entreprises constitue un minimum requis. 1 Responsable Communication Vous êtes en charge de la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de communication interne et externe du Fonds. Vous maîtrisez les outils digitaux. Votre profi l : vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures communication, d’une école de commerce, avec spécialisation en communication, avec une expérience de 7 ans minimum dans une fonction similaire. 1 Comptable Vous avez en charge la tenue de la comptabilité de la société et participez activement à l’analyse des documentations d’investissement afi n de garantir une comptabilisation fidèle des opérations d’investissement. Votre profil : vous avez un diplôme supérieur en comptabilité et justifiez de 5 à 7 ans d’expérience en comptabilité et en production de rapports financiers pour des fonds. 4 Assistantes Vous assistez un ou plusieurs responsable(s) afin d’optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil, ...). Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure, et prenez en charge le suivi complet de dossiers confiés par les Responsables. Votre profil : vous avez un diplôme de niveau Bac + 4 minimum en assistanat de direction, assistanat de gestion. Vous maîtrisez parfaitement au moins 2 langues dont le Français et l’anglais. Nous ciblons les candidats africains et internationaux. Nous invitons aussi les professionnels à Djibouti ou issues de la diaspora Djiboutienne à nous soumettre leur candidature. Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV détaillé avec une lettre de motivation en français ou en anglais en indiquant le poste auquel ils postulent avant le 15 Septembre à : infotg@africsearch.com et copier infoci@africsearch.com Le détail des offres peut être également consulté sur le site www.africsearch.com

