Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde globalisé.

L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de la vision de l’enseignement supérieur d’Honoris United Universities. Le réseau fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation et capables d’accompagner la transformation du continent.

Avec 32 000 étudiants, répartis sur 58 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 150 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l’Ingénierie, de l’IT, du Business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l’Education et des Sciences Politiques.

Honoris United Universities compte 10 institutions : universités pluridisciplinaires, grandes écoles spécialisées, instituts de formation professionnelle et technique, en mode présentiel ou à distance. Les étudiants du réseau bénéficient de nombreux partenariats et programmes d’échanges avec plus de 60 institutions en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Honoris United Universities. Education for Impact. www.honoris.net

2 More London Riverside, London SE1 2JT, United Kingdom