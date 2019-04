NOTRE ECOLE

L’institut d’études des relations internationales est un lieu où ne se dessinent pas seulement des parcours professionnels d’exception, c’est surtout le lieu où des jeunes gens infléchissent le cours de leur vie : à l’ILERI, ils choisissent de devenir des citoyens engagés du monde.

L’ILERI est un lieu où s’épanouissent depuis 1948 les valeurs d’humanisme, et à ce titre l’Institut dote ses diplômés du viatique le plus précieux : l’obsession du respect des autres et le goût de les fréquenter, de s’allier à eux, de comprendre leur culture, de bâtir avec eux, pour organiser le monde, pour y créer de la richesse, pour y mettre en échec les haines, les combats et les guerres. Et puis, bien sûr, l’ILERI se doit d’avoir le meilleur niveau académique pour munir du savoir le plus sûr celles et ceux qui en partiront et prendront leur part, dans les institutions internationales, dans les entreprises, dans les organisations non gouvernementales, au cours du monde. Son corps professoral prestigieux est le gage incontestable de la qualité des enseignements de l’école.

Le cursus de l’ILERI est composé d’un premier cycle de 3 ans sanctionné par un Bachelor en Relations Internationales et d’un second cycle de 2 ans sanctionné par un Diplôme supérieur en Relations Internationales