NOTRE ECOLE

L’École 3A n’est pas une grande école comme les autres ! Avant l’expertise, avant les techniques, nous défendons des valeurs fortes : éthique, justice, égalité, ouverture au monde et respect du patrimoine Terre.

Rejoindre l’École 3A, c’est rejoindre une école dans laquelle le projet pédagogique va au-delà de celui que les grandes écoles de commerce mettent communément en œuvre.

L’approche pédagogique est à l’image de l’école : pragmatique, différenciatrice et marquée par des valeurs fortes. Il se donne pour objectif de permettre aux étudiants de donner un sens à leur action et de se positionner sur les enjeux nationaux et internationaux qu’ils devront demain appréhender.

Ce projet pédagogique est organisé autour de différents pôles :

L’acquisition des compétences essentielles en matière de management, de marketing, de finance et de gestion

L’acquisition des notions fondamentales concernant l’approche des différentes cultures des pays étrangers et de leurs enjeux : anthropologie, géopolitique, ethnologie religieuse

Une insertion professionnelle dans les entreprises, les organisations internationales et les ONG

La prise en compte des enjeux du développement durable

La nécessité de donner un sens à l’action à travers une approche éthique et des valeurs affirmées

Filière Entreprendre & Manager en Afrique – campus de Paris

Réussir un projet entrepreneurial ambitieux et responsable en Afrique

Vous souhaitez vous spécialiser pour mener un projet d’entreprise ou de développement en Afrique et le confronter à l’avis d’experts du continent africain ? Vous avez vécu ou travaillé en Afrique et avez fait face à la complexité du terrain au niveau géopolitique, interculturel ou économique ? Vous avez conscience que l’Afrique est le continent de l’avenir et voulez contribuer à son développement ?

Objectifs

Être capable de communiquer, négocier, organiser le développement d’une activité en Afrique et mettre en place son plan d’actions.

Savoir mener des équipes, créer l’adhésion dans un contexte interculturel complexe et gérer les ressources humaines en Afrique, en milieu francophone ou anglophone.

Mesurer la performance financière d’une organisation en Afrique, suggérer des mesures d’amélioration de la performance.

Être capable de qualifier une opportunité en Afrique, d’en mesurer et d’en analyser les risques, de choisir une stratégie adaptée au contexte et aux enjeux africains.

Être capable d’avoir une vision globale d’un projet d’e-commerce, et de proposer une stratégie marketing 2.0 adaptée à la cible et à l’objectif en Afrique.

Savoir préserver une entité physique ou morale des risques de tromperie, d’image, de corruption ou d’attaque informationnelle dans ses opérations en Afrique.

http://www.ecole3a.edu/

3 campus : Lyon – Paris – Rennes