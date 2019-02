NOTRE ECOLE

IFG EXECUTIVE EDUCATION est le pôle de formation Executive en format « Online » ou « Blended » de L’INSEEC U, leader français de l’enseignement supérieur privé en France.

Présent aussi bien au niveau national qu’international, IFG Executive Education propose une pédagogie Executive, innovante, engageante et multi-diplômante avec des partenaires universitaires et économiques prestigieux tel que :

L’Université de Paris I Panthéon Sorbonne

L’IAE Paris – Sorbonne Business School

L’Université de Bordeaux

L’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines – Paris Saclay

L’Université de Haute Alsace

Georgetown University (USA)

London School of Economics Executive Education

L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO)

Seoul Luxury Business Institute (Corée)

Luxury Business Institute (Shanghai – Chine)

5 marques reconnues dans le domaine de la formation continue et du conseil :

Management Stratégique ( ITM ) : Institut spécialisé dans la transformation managériale

Finance ( IHFI ) : Institut de Haute Finance présidé par Philippe Dessertine

Luxe et Excellence du service ( Luxury Attitude ) : Cabinet de conseil et formation spécialisé dans l’excellence du service

Stratégie de service ( Customer Experience ) : Cabinet de conseil et formation spécialisée dans la stratégie de service

Prestation linguistiques ( La cité des langues ) : Centre de formations et prestations linguistiques dans plus de 12 langues

IFG EXECUTIVE EDUCATION est l’assurance d’une expérience transformatrice grâce à un accompagnement personnalisé, une expertise digitale unique et un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat riche !C’est également la force d’un grand groupe, leader français de l’enseignement supérieur privé : INSEEC U. et la puissance d’un réseau Alumni mondial.

Nos campus :

Paris, San Francisco, Londres, Monaco, Chambéry, Lyon, Genève, Abidjan

